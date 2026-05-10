تغییرات بنیادین در استقرار نظامی آمریکا در اروپا؛ از آلمان تا لهستان

بررسی تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال نیروهای نظامی ایالات متحده از آلمان به لهستان و تحلیل تأثیرات این جابه‌جایی بر روابط ناتو و تنش‌های موجود با کشورهای اروپایی بر سر پرونده ایران.

رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در اقدامی که می‌تواند توازن قدرت در قاره اروپا را تغییر دهد، پیشنهاد انتقال گسترده نیروهای نظامی این کشور از خاک آلمان به لهستان را مطرح کرده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دونالد ترامپ روابط بسیار نزدیکی با کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور لهستان دارد و این دو رهبر در بسیاری از دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک با یکدیگر همسو هستند. رئیس‌جمهور راست‌گرای لهستان در اظهاراتی صریح، تمایل شدید کشورش را برای پذیرش سربازان آمریکایی اعلام کرده و تأکید نموده است که لهستان تمامی زیرساخت‌های لازم و لجستیکی مورد نیاز برای این جابه‌جایی عظیم را در اختیار دارد.

ناوروکی همچنین بیان کرد که او شخصاً ترامپ را ترغیب خواهد کرد تا حضور نظامی آمریکا در خاک اروپا را حفظ کند، هرچند تأکید کرد که تصمیم نهایی درباره محل استقرار این نیروها بر عهده رئیس‌جمهور ایالات متحده است. در حال حاضر، آلمان میزبان بزرگ‌ترین پایگاه‌های نظامی و بیشترین تعداد سربازان آمریکایی در اروپا است، اما این وضعیت در حال تغییر است. دولت آمریکا به‌تازگی دستور خروج پنج هزار نفر از نیروهای خود را از خاک آلمان صادر کرده است.

طبق برنامه‌ریزی‌های اعلام شده، این نیروها طی یک بازه زمانی کوتاه در ماه آینده جابه‌جا خواهند شد، اما ترامپ اشاره کرده است که تعداد نهایی نیروهای خارج شده می‌تواند بسیار بیشتر از این رقم باشد. تحلیلگران بر این باورند که این اقدام در واقع نوعی مجازات سیاسی برای دولت آلمان است، چرا که برلین موضع‌های انتقادی شدیدی در قبال سیاست‌های آمریکا در رابطه با توافق هسته‌ای ایران اتخاذ کرده بود.

ترامپ همواره از رویکرد آلمان در این پرونده ناراضی بوده و اکنون از اهرم‌های نظامی برای فشار بر این کشور استفاده می‌کند. اما تنش‌های واشینگتن تنها به آلمان محدود نمی‌شود. گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه اشپیگل نشان می‌دهد که ترامپ کشورهای ایتالیا و اسپانیا را نیز به خروج نیروهای آمریکایی تهدید کرده است. علت این تهدیدها به ممنوعیت استفاده از پایگاه‌های نظامی آمریکا در این دو کشور برای انجام حملات احتمالی در جنگ با ایران بازمی‌گردد.

در مورد ایتالیا، بحث اصلی بر سر پایگاه هوایی سیگونلا در سیسیل است. دولت ایتالیا اجازه نداد ارتش آمریکا از این پایگاه استراتژیک برای ارسال سلاح و تجهیزات در مسیر جنگ با ایران استفاده کند. این موضوع باعث شد تا ترامپ با لحنی تند از نخست‌وزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، انتقاد کند و بیان کند که از عدم شجاعت او در مواجهه با مسائل امنیتی ناامید شده است.

این رویکرد نشان‌دهنده استراتژی ترامپ در تبدیل حضور نظامی به یک ابزار معامله سیاسی است. از سوی دیگر، لهستان به عنوان یکی از اعضای فعال سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو، سال‌هاست که در آرزوی میزبانی از یک پایگاه نظامی بزرگ، دائمی و استراتژیک ایالات متحده است. این آرزوی ملی به‌ویژه در سال ۲۰۰۳ و در زمان حمله ایالات متحده به عراق شدت یافت.

در آن دوران، برخلاف آلمان که با حمله به عراق مخالف بود، لهستان بخشی از ائتلاف کشورهای داوطلب بود و حمایت کامل خود را از واشینگتن اعلام کرد. در نتیجه، در آن زمان این باور در میان مقامات لهستانی شکل گرفت که شاید پایگاه عظیم رامشتاین در آلمان به خاک لهستان منتقل شود. اکنون با بازگشت این بحث‌ها، لهستان فرصتی را یافته است تا جایگاه استراتژیک خود را در اروپا تقویت کند.

ترامپ نیز در دیدار اخیر با ناوروکی در کاخ سفید، به او اطمینان داد که هیچ نیروی آمریکایی از لهستان خارج نخواهد شد و احتمالاً حضور آن‌ها افزایش می‌یابد. این جابه‌جایی نیروها تنها یک تصمیم لجستیکی نیست، بلکه بازتابی از تغییر در معماری امنیتی اروپا است.

انتقال مرکز ثقل نظامی آمریکا از غرب اروپا به شرق، به معنای تمرکز بیشتر بر مقابله با تهدیدات احتمالی در شرق است و در عین حال پیامی هشداردهنده به متحدانی است که با سیاست‌های واشینگتن مخالف‌اند. این وضعیت باعث ایجاد شکاف میان کشورهای عضو ناتو شده است، زیرا برخی کشورها مانند لهستان از این تغییر استقبال می‌کنند، در حالی که آلمان، ایتالیا و اسپانیا خود را در موقعیت دشواری می‌بینند.

در نهایت، این رویکرد ترامپ نشان می‌دهد که او امنیت اروپا را نه بر اساس توافقات جمعی، بلکه بر اساس وفاداری سیاسی و منافع کوتاه‌مدت ایالات متحده تعریف می‌کند





