تغییر استراتژی لندن: استریتینگ بر دیپلماسی با تهران تأکید کرد

وزیر دفاع انگلیس پس از اعلام اقدامات متقابل ایران، بر ضرورت کاهش تنش‌ها و پیگیری راهکارهای دیپلماتیک با تهران تأکید کرد. این اقدام در پی اعلام تروریستی بودن نهادهای نظامی انگلیس توسط ایران صورت گرفت.

وس استریتینگ وزیر دفاع بریتانیا در نشستی مشترک با همتای آلمانی خود در برلین، ضمن انتقاد از تصمیم اخیر ایران مبنی بر تروریستی اعلام کردن نیروی دریایی و هوایی سلطنتی انگلیس، بر اولویت کاهش تنش‌ها و بازگشت به میز مذاکره تأکید ورزید. استریتینگ در پاسخ به پرسش‌های مطبوعاتی درباره این اقدام متقابل، ادعاهای مطرح شده از سوی تهران را بی‌اساس و تکرار مکررات دانست و مجدداً پرونده امنیتی پایگاه هوایی فرفورد را نمونه‌ای از نقض امنیت منطقه‌ای توسط ایران معرفی کرد.

وزیر دفاع بریتانیا با وجود لحن انتقادی خود نسبت به رفتار تهران، تصریح کرد که دولت لندن همچنان پایبند به استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای حل اختلافات است. او خاطرنشان ساخت که در شرایط کنونی، حفظ ثبات و پرهیز از تشدید درگیری‌ها باید در اولویت سیاست خارجی بریتانیا قرار گیرد و گفت که لندن از طریق کانال‌های رسمی در تلاش برای مدیریت این بحران و کاهش التهابات موجود است.

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واکنش ایران به اقدامات نظامی بریتانیا

در سوی دیگر ماجرا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ رسماً اعلام کرد که اقدامات متقابل را علیه نهادهای نظامی و امنیتی بریتانیا آغاز کرده است. بر اساس این بیانیه رسمی، نیروی دریایی و نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در زمره سازمان‌های تروریستی و سرویس اطلاعاتی ام‌آی۶ در دسته گروه‌های متخاصم طبقه‌بندی شدند.

وزارت خارجه ایران در بیانیه خود دلایل این تصمیم را مشارکت دولت بریتانیا در اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه منافع ایران، از جمله در اختیار گذاشتن پایگاه‌های نظامی و تدارکاتی، و همچنین قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تهدیدات دولتی بریتانیا در تیرماه گذشته دانست. تهران تأکید کرد که تدابیر اتخاذ شده کاملاً منطبق با موازین حقوق بین‌الملل و بر اساس اصل عمل متقابل صورت گرفته و مسئولیت هرگونه پیامد آن مستقیماً بر عهده دولت بریتانیا خواهد بود.

نشست امنیتی برلین و مواضع مشترک اروپا

در حاشیه نشست خبری مشترک در برلین، استریتینگ در کنار بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان حضور داشت که نشان‌دهنده هماهنگی نسبی در مواضع امنیتی اروپا نسبت به تهران است. استریتینگ در این نشست بار دیگر به ادعاهای اثبات نشده علیه ایران پرداخت و سعی کرد با تکیه بر پرونده‌های امنیتی گذشته مانند فرفورد، مشروعیت اقدامات دیپلماتیک خود را تقویت کند.

با این حال، وزیر دفاع بریتانیا تاکید کرد که انتقاد از اقدامات ایران به معنای بستن راه‌های ارتباطی نیست و لندن تمایل دارد از طریق گفتگو به نتایج پایدار دست یابد. این تاکید نشان می‌دهد که با وجود تنش‌های شدید امنیتی و نظامی، دولت بریتانیا هنوز به دنبال حفظ کانال‌های ارتباطی برای پیشگیری از تشداد ناخواسته درگیری‌ها در خلیج فارس و منطقه است.

پیامدهای عملی و آینده روابط دوجانبه

اقدام متقابل ایران در روز ۱۰ آبان ۱۴۰۵ تاثیرات مستقیمی بر عملیات‌های نظامی و امنیتی بریتانیا در منطقه خواهد داشت. با تروریستی اعلام شدن نهادهای مذکور، هرگونه فعالیت یا همکاری با این سازمان‌ها از سوی بازیگران محلی و بین‌المللی می‌تواند پیگرد قانونی جدی در نظر گرفته شود. این اقدام نشان‌دهنده تغییر فاز در پاسخ ایران به فشارهای خارجی است و نشان می‌دهد که تهران آماده است تا هزینه‌های سیاسی و اقتصادی را برای مقامات و نهادهای بریتانیایی افزایش دهد.

در مقابل، دولت بریتانیا باید در گام‌های بعدی خود تعادل دقیقی میان حمایت از متحدانش در ناتو و جلوگیری از انزوای دیپلماتیک تهران برقرار کند. اگرچه استریتینگ بر اهمیت دیپلماسی تاکید کرده، اما اجرای دقیق سیاست‌های کاهش تنش در سایه اتهامات متقابل و اقدامات متقابل حقوقی و امنیتی، چالش‌های جدیدی را برای دیپلمات‌های بریتانیایی پیش خواهد گذاشت و آینده نزدیک روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.