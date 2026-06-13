تغییر قواعد بازی در شطرنج ژئوپلیتیک منطقه: حمله اسرائیل به بیروت و پاسخ مستقیم ایران

در خاورمیانه امروز، هیچ چیز به اندازه تناقضهای قدرتهای بزرگ و واکنشهای سریع بازیگران منطقهای، تصویر بحران را پیچیده نمیکند. حمله اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت و پاسخ مستقیم ایران که به جنگی یکروزه اما بیسابقه میان دو دشمن دیرینه انجامید، نقطه عطفی بود که نشان داد قواعد بازی در شطرنج ژئوپلیتیک منطقه تغییر کرده است. اما آنچه این بحران را از نمونههای پیشین متمایز کرد، نقش دوگانه رئیسجمهور آمریکا بود؛ در ظاهر خواستار توقف جنگ، اما در عمل مشوق اسرائیل برای حمله به اهداف حزبالله.
در خاورمیانه امروز، هیچ چیز به اندازه تناقضهای قدرتهای بزرگ و واکنشهای سریع بازیگران منطقهای، تصویر بحران را پیچیده نمیکند. حمله اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت و پاسخ مستقیم ایران که به جنگی یکروزه اما بیسابقه میان دو دشمن دیرینه انجامید، نقطه عطفی بود که نشان داد قواعد بازی در شطرنج ژئوپلیتیک منطقه تغییر کرده است.
اما آنچه این بحران را از نمونههای پیشین متمایز کرد، نقش دوگانه رئیسجمهور آمریکا بود؛ در ظاهر خواستار توقف جنگ، اما در عمل مشوق اسرائیل برای حمله به اهداف حزبالله. چند روز پیش از حمله، ترامپ به تلآویو گفته بود «به اهداف حزبالله دقیق نقطهزنی کنید».
اما هنگامی که پاسخ ایران خطر گسترش جنگ را بالا برد، رئیسجمهور آمریکا ناگهان خواستار توقف فوری درگیری شد؛ چرخشی که بیش از آنکه نشانه تغییر راهبرد واشینگتن باشد، بازتاب نگرانی از گسترش دامنه جنگ و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن در مقطع کنونی بود
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