تغییرات اساسی اپ مهان بهینه سازی مصرف گاز با هدف فرهنگ سازی

نسخه جدید اپ مهان با تمرکز بر بهینه سازی مصرف گاز و تبدیل صرفه جویی به عادت پایدار، ابزارهای انگیزشی جدید و سیستم پاداش دارایی انرژی را معرفی می کند.

اپلیکیشن مهان که از سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را با هدف انتفاع مردم از سود حاصل از صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف گاز در راستای برنامه هفتم پیشرفت آغاز کرده بود، در جدیدترین به‌روزرسانی خود تغییرات ساختاری گسترده‌ای را در نحوه ارتباط با کاربران تجربه کرده است.

تبدیل صرفه جویی به عادت روزمره خانوادگی

در این نسخه جدید، تمرکز اصلی سیستم از ثبت ساده اعداد و گزارش‌های مقطعی فراتر رفته و هدف آن ایجاد یک فرهنگ ماندگار و ساخت روتین‌های روزمره برای مدیریت انرژی خانگی از طریق ابزارهای متنوع و تعاملی است.

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تیم توسعه مهان تلاش کرده تا مسیر اصلاح الگوی مصرف را به یک تجربه جذاب، ملموس و پیوسته برای تک‌تک اعضای خانواده تبدیل کند. این رویکرد نوین با هدف آن طراحی شده است که مراقبت از انرژی و صرفه‌جویی در هزینه‌های خرد، به بخشی طبیعی و جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم بدل شود و نه صرفاً یک دستورالعمل خشک اداری.

اصلی‌ترین دغدغه طراحان در این به‌روزرسانی، خارج کردن پایش انرژی از یک کار مقطعی و گذرا و تبدیل آن به یک عادت پایدار و طولانی‌مدت است. طراحان معتقدند که فرهنگ صرفه‌جویی زمانی به صورت کامل شکل می‌گیرد که فرد به‌طور منظم و آگاهانه رفتار خود را مشاهده کند و بتواند آن را به مرور زمان بهبود دهد.

برای رسیدن به این هدف کلیدی، ابزارهای مختلفی در دسترس کاربران قرار گرفته است که هر کاربر روزانه با گام‌های مشخص و بسیار ساده‌ای روبه‌رو می‌شود. این اقدامات شامل بررسی کنتور گاز و ثبت عکس دوره‌ای از آن گرفته تا کنترل دقیق روند مصرف در بازه‌های زمانی مختلف است.

این اقدامات کوچک و روزمره باعث می‌شوند که سر زدن به کنتور و توجه به شعله‌های گاز خانه، آرام‌آرام به یک روتین ذهنی و خودآگاه تبدیل شود. با این روش، کاربران به جای احساس اجبار، با درک کامل از وضعیت مصرف خود، اقدام به اصلاح الگوی رفتاری می‌کنند.

سیستم پاداش و دستاوردهای انگیزشی نوین

برای تقویت رفتارهای درست و پایدار، یک سیستم پیشرفته از دستاوردها و مدال‌ها طراحی شده است که انگیزه کاربران را برای مشارکت فعال‌تر افزایش می‌دهد.

اقداماتی مثل مشارکت در نظرسنجی‌های مرتبط با انرژی، تکمیل کامل حساب کاربری یا همراه کردن دوستان و خانواده با این مسیر، مدال‌های ویژه‌ای به همراه دارند که حس همراهی در یک حرکت اجتماعی و جمعی را در بین کاربران تقویت می‌کند.

علاوه بر این، برای ایجاد نظم رفتاری، پاداش‌های مازادی برای تداوم در نظر گرفته شده است. برای مثال، حفظ روند صرفه‌جویی در طول یک هفته کامل، امتیازهای اضافی زیادی آزاد می‌کند تا انگیزه استمرار در کاربر حفظ شود و از ترک مسیر صرفه‌جویی جلوگیری شود.

بخش مهمی از فرهنگ‌سازی، ایجاد حس مشارکت در یک جامعه بزرگ‌تر و همسو است. در نسخه جدید مهان، کاربران می‌توانند عملکرد مصرف خانه خود را در قالب جداول رتبه‌بندی استانی و کشوری مشاهده کنند.

دیدن جایگاه خود در کنار سایر هم‌استانی‌ها و هم‌وطنان، روحیه رقابت سالم را بیدار می‌کند و نشان می‌دهد که تلاش‌های فردی هر خانواده، بخشی از یک حرکت گسترده ملی برای حفظ منابع انرژی کشور است. همچنین برای برترین‌های این مسیر در دوره‌های مختلف، جوایز نقدی و غیرنقدی برای قدردانی از تعهدشان به فرهنگ مصرف بهینه در نظر گرفته شده است.

سازوکار جدید دارایی انرژی و سطوح کاربری

در کنار ابزارهای انگیزشی و فرهنگی، سازوکار پاداش‌دهی نیز ارتقا پیدا کرده و ساختاری منعطف‌تر و اقتصادی‌تر پیدا کرده است که ارزش واقعی صرفه‌جویی را نشان می‌دهد.

در نسخه جدید، هر مقدار صرفه‌جویی نسبت به الگوی تعیین شده، به عنوان یک دارایی به نام دارایی انرژی در بخش دارایی‌های کاربر ذخیره می‌شود. این دارایی با قیمت روز و شناور انرژی سنجیده می‌شود و کاربر می‌تواند انتخاب کند که آن را در لحظه نقد کند یا برای آینده نزد خود نگه دارد.

کاربران در سه سطح عادی، صرفه‌جو و پیشرو قرار می‌گیرند. هرچه کاربر در انجام مأموریت‌ها و مدیریت مصرف فعال‌تر و متعهدتر باشد، به سطوح بالاتر ارتقا پیدا می‌کند.

در این سطوح بالاتر، پاداش دارایی خود را با ضریب بهتری و تا ده درصد بیشتر از قیمت روز نقد می‌کند. این سازوکار نشان می‌دهد که تعهد بیشتر به الگوهای درست مصرف، پاداش ملموس‌تری را به دنبال دارد و صرفه‌جویی را به یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه تبدیل می‌کند.

توسعه قابلیت‌ها و افق‌های آینده مهان

مسیر فرهنگ‌سازی مهان تنها به گاز محدود نخواهد ماند و این برنامه گسترش خواهد یافت. با نزدیک شدن به فصل گرما، قابلیت‌های مدیریت هوشانه مصرف برق نیز به اپلیکیشن اضافه خواهد شد تا الگوی صرفه‌جویی در تمام روزهای سال و در تمامی حامل‌های انرژی استمرار پیدا کند.

علاوه بر این، امکان تبدیل دارایی انرژی به سایر ارزش‌ها مانند طلا یا گزینه‌های متنوع اقتصادی نیز در دست بررسی است تا انگیزه خانواده‌ها برای حفظ منابع پایدارتر و کسب سود بیشتر شود.

این اپلیکیشن پیش‌رو در حوزه بهینه سازی مصرف اکنون از طریق وب‌سایت رسمی و فروشگاه‌های معتبر نرم‌افزاری در دسترس عموم قرار دارد و همه می‌توانند با نصب آن، سهمی فعال در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی در کشور داشته باشند.