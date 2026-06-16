تغییر تاکتیکی دیشان و دو گل امباپه پیروزی فرانسه بر سنگال را رقم زد

در بازی گروهی جام جهانی ۲۰۲۲، تیمهای فرانسه و سنگال با نتیجه ۳-۱ به نفع فرانسه به پایان رسید. فرانسه در نیمه اول عملکرد ضعیفی داشت اما پس از تغییر تاکتیکی مربیش دیشان و جابهجایی اولیسه به مرکز زمین تقدم خود را به ثمر رساند.
در یک از دست نرفته برای سنگال در جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل فرانسه اما در آستانه نیمه دوم با نتیجهای مساوی صفر-صفر به پایان رسید.
فرانسه که به عنوان یکی از گزینههای اصلی قهرمانی این مسابقات شناخته میشد در نیمه اول عملکردی ناامیدکننده داشت و تیم سازمانیافته سنگال میتوانست با چند موقعیت خطرناک دروازه گ 하고آورد را تهدید کند. مهاجمان فرانسه مانند امباپه و امبایه نتوانستند به طور مؤثری در مقابل دفاع منظم سنگال عمل کنند. در نیمه اول تیم فرانسه توپ مالکیت زیادی داشت اما حملاتش بیثمر و کند بود.
با این حال پس از استراحت بین دو نیمه، مربی فرانسه دیشان با تغییر تاکتیکی و جابهجایی اولیسه و دمبله فضایی برای تیمش باز کرد. اولیسه که به جایهای مرکزی زمین رفته بود开始拿到دستدهیدهمچنینامباپه در نیمه دوم exploiting این تغییر و با پاسهای دقیق اولیسه توانست دو گل بزند. در دقیقه ۶۶ امباپه پس از دریافت پاس دیدنی اولیسه گل اول را به ثمر رساند.
سپس بارکولا نیز با یک ضربه چیپ پس از پاس ربیو گل دوم را برای فرانسه به ثمر رساند. سنگال هم در دقیقه ۸۵ با گل امبایه جواب داد اما کیلیان امباپه در دقیقه ۹۰+۶ با یک شوت تلخ از محوطه جریمه گل سوم را زد. با این نتیجه نهایی ۳-۱ به نفع فرانسه بزرگ شد
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