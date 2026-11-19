کنارگرفتن شان کرن کراس از سمت مدیر ملی امنیت سایبری کاخ سفید و انتصاب کریستن ای دیویس به عنوان جانشین او، پس از وقوع اختلالات فناوری در زیرساخت‌های حیاتی آمریکا.

در آخرین رویداد مدیریتی در وزارت دفاع ایالات متحده، کریستن ای دیویس ، مدیر ارشد اطلاعات این وزارتخانه، جایگزین شان کرن کراس در سمت مدیر ملی امنیت سایبری کاخ سفید شده است. این تغییرات زمانی رخ می‌دهد که دولت آمریکا با چالش‌های جدی در حفظ پایداری زیرساخت‌های دیجیتال خود مواجه است.

کرن کراس، حقوقدان و مدیر ملی امنیت سایبری که از ماه اوت سال ۲۰۲۵ این مسئولیت را بر عهده داشت، از سمت خود کناره‌گیری کرده است. انتصاب دیویس در شرایطی صورت گرفته که هفته گذشته آمریکا با طیف وسیعی از اختلالات فناورانه روبرو بوده که خدمات مایکروسافت، سامانه‌های کنترل ترافیک هوایی، بانک‌ها و شبکه داخلی آژانس امنیت ملی را تحت تاثیر قرار داده است.

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علل استعفا و انتقاد از فقدان تخصص

بر اساس گزارش تارنمای اکسیوس و دو مقام کاخ سفید، استفن میلر، رئیس دفتر جدید کاخ سفید، خواستار این تغییر شده و کرن کراس از سمت خود کنار گذاشته شده است. به گفته یکی از این مقامات، کرن کراس "سوابق و تخصص قوی در حوزه امنیت سایبری برای انجام این مسئولیت را نداشت".

منابع نزدیک به کاخ سفید کناره‌گیری کرن کراس را دوستانه و بدون تنش توصیف کرده‌اند. با این حال، انتقاداتی وجود دارد که بر نیاز مبرم به مدیریتی با تجربه فنی بیشتر در مقایسه با پیشینة حقوقی و سیاسی کرن کراس تأکید دارد. کریستن ای دیویس که پیش از این نیز تاییدیه سنا را دریافت کرده، به دلیل تجربه بیشتر در حوزه امنیت سایبری و اطلاعاتی مورد تأیید قرار گرفته است.

تحلیل اختلالات و پاسخ وزارت امنیت داخلی

مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، این هفته به قانون‌گذاران گفت که مقام‌های مسئول بررسی اختلالات اخیر، "هیچ نشانه‌ای مبنی بر ارتباط آنها با یکدیگر مشاهده نکرده‌اند". او با اطمینان ۹۸ درصدی معتقد است این اختلالات ناشی از فعالیت‌های مخرب خارجی نیستند.

وزیر امنیت داخلی آمریکا اذعان کرد که "مطلقا" سابقه نداشته است که در چنین بازه زمانی کوتاهی با این تعداد اختلال روبه‌رو شوند. با این حال، دموکرات‌ها از عملکرد دولت دونالد ترامپ در مواجهه با این اختلالات زیرساختی انتقاد کرده و هشدار داده‌اند که توان دفاع سایبری آمریکا در برابر تهدیدهای تقویت‌شده با هوش مصنوعی در حال عقب ماندن است.

راهبرد جدید و نقش هوش مصنوعی

دولت ترامپ در ماه مارس راهبرد امنیت سایبری خود را منتشر کرد که تدوین و نظارت بر آن بر عهده دفتر کرن کراس بود. این سند هفت‌صفحه‌ای متعهد شده بود که "پیش از آنکه دشمنان سایبری به شبکه‌ها و سامانه‌های ما نفوذ کنند، آنها را شناسایی، مهار و شکست دهد".

این سند همچنین بر محافظت از زیرساخت‌های حیاتی، حفظ برتری آمریکا در حوزه هوش مصنوعی و نوسازی سامانه‌های فناوری دولت فدرال تأکید دارد. تیم هوش مصنوعی دولت ترامپ به تدریج در جریان تحولات شکل گرفته، اما کرن کراس در تصمیم‌گیری‌های مهم این حوزه نقش داشته است. او تابستان گذشته پس از آنکه محدودیت‌های صادراتی وزارت بازرگانی آمریکا عملا دسترسی به مدل‌های شرکت آنتروپیک را در اینترنت مسدود کرد، جلسات فنی با مدیران این شرکت برگزار کرد.

تغییرات مدیریتی دیگر و چالش‌های پیش رو

کرن کراس پیشینه فعالیت در سیاست و همکاری با جمهوری‌خواهان و حوزه امنیت ملی را دارد. او با جامعه اطلاعاتی آمریکا همکاری کرده و در کمیته ملی جمهوری‌خواهان نیز با تهدیدهای سایبری سروکار داشته است. در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، کرن کراس نماینده رئیس دفتر کاخ سفید در کمیته‌های شورای امنیت ملی بود و پس از آن ریاست شرکت چالش هزاره را بر عهده گرفت.

همزمان با این تغییرات، توماس لیند، رئیس بخش سیاست‌گذاری و مشاور ارشد کرن کراس، در ماه ژوئن از سمت خود کناره‌گیری و در ماه اکتبر به شرکت اوپن‌ای‌آی پیوست که این اتفاق باعث کاهش بیشتر نیروهای متخصص فنی در دولت ترامپ شد. ترامپ در حال تکمیل سایر سمت‌های کلیدی در حوزه امنیت سایبری نیز هست و مایکل لوساپیو، مدیر اجرایی شرکت پالانتیر، در جلسه بررسی صلاحیت خود در سنا با پرسش‌ها و انتقادهای جدی روبه‌رو شد.