در هفتاد و نهمین جشنواره فیلم کن، بیش از نیمی از فیلم‌های بخش مسابقه بیش از دو ساعت زمان دارند و این روند، تغییر قابل توجهی در سینمای مدرن به شمار می‌رود. این تغییر، چالش‌های بزرگی برای برنامه‌ریزان ایجاد می‌کند و بحث‌هایی را در مورد تاثیر آن بر تجربه تماشاگران به دنبال داشته است.

با نزدیک شدن به هفتاد و نهمین دوره جشنواره فیلم کن ، فهرست تایم فیلم‌های بخش مسابقه نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آثار، بیش از دو ساعت زمان دارند و حداقل چهار فیلم از مرز ۲.۵ ساعت عبور کرده‌اند.

این روند، تغییر قابل توجهی در سینمای مدرن به شمار می‌رود که در آن فیلم‌های طولانی‌تر روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. سال گذشته، آلبرتو باربرا، مدیر جشنواره فیلم ونیز، در چند نوبت در مورد این پدیده اظهار نظر کرد و معتقد بود که زمان‌های طولانی در سینما در حال عادی‌تر شدن هستند.

او توضیح داد که سینما در حال گذر به یک تغییر بزرگ است و «فیلم ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه‌ای» سنتی دیگر استاندارد نیست و فیلمسازان به طور فزاینده‌ای در قالب‌های بسیار طولانی‌تر کار می‌کنند. او افزود که فیلم‌های بین ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه تا ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در حال تبدیل شدن به «استاندارد جدید بین‌المللی» هستند و این تغییر، چالش‌های بزرگی برای برنامه‌ریزان ایجاد می‌کند.

باربرا این تغییر را به تاثیر پلتفرم‌های نمایش آنلاین و سبک‌های داستان‌سرایی تلویزیونی نسبت داد. امسال و در هفتاد و نهمین جشنواره فیلم کن نیز بیش از نیمی از آثار بخش مسابقه اصلی دو ساعت یا بیشتر زمان دارند. در واقع، حداقل چهار فیلم در حال حاضر بیش از ۲.۵ ساعت زمان دارند. طولانی‌ترین فیلم «ناگهان» به کارگردانی ریوسوکی هاماگوچی با ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه است.

در میان دیگر آثار، «ماجراجویی رویایی» ساخته والسکا گریزباخ با ۱۶۲ دقیقه، «فیورد» به کارگردانی کریستین مونجیو با ۱۴۶ دقیقه، «داستان‌های موازی» به کارگردانی اصغر فرهادی با ۱۳۹ دقیقه، «گوسفند در جعبه» ساخته هیروکازو کوره‌ادا با ۱۲۷ دقیقه، «یادداشت‌های ناگی» به کارگردانی کوجی فوکادا با ۱۱۰ دقیقه و «زندگی یک زن» ساخته شارلین بورژوا-تاکه با ۹۸ دقیقه از جمله فیلم‌هایی هستند که در بخش مسابقه اصلی نمایش داده می‌شوند. به گزارش ورلد آو ریل، مدت زمان فیلم‌های «جشن تولد» ساخته لئا میزیوس، «امید» به کارگردانی نا هونگ-جین و «ببر کاغذی» از جیمز گری هنوز تأیید نشده است.

در بخش خارج از مسابقه، فیلم «آکی» به کارگردانی تیاگو گدس که در بخش جنبی «کن پریمیر» نمایش داده می‌شود، ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه زمان دارد.

«سامورایی و زندانی» ساخته کیوشی کوروساوا هم ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه است. البته، این فقط سینمای هنری نیست. فیلم‌های پرهزینه ۱۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه‌ای به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به یک هنجار هستند. روزگاری، نقطه مطلوب ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه در نظر گرفته می‌شد و فیلم‌های کوتاه‌تر احساس کلاهبرداری را به مخاطب القا می‌کرد و فیلم‌های طولانی‌تر ریسک از دست دادن حوصله مخاطب را داشت.

اما در چند سال گذشته، این قانون ناگفته بیش از پیش رنگ باخته است.

«قاتلان ماه کامل» ساخته مارتین اسکورسیزی با ۳ ساعت و ۲۶ دقیقه، «اوپنهایمر» کریستوفر نولان با مدت زمان ۳ ساعته‌، «یک نبرد پس از دیگری» ساخته جدید پل توماس اندرسون با ۱۶۲ دقیقه نیز از جمله دیگر آثار اخیر سینمای جهان بودند که با مدت زمان طولانی مخاطب را با چالش کشیدند. برخی از موفق‌ترین فیلم‌ها از نظر مالی در سال‌های اخیر نیز تجربه‌های طولانی بوده‌اند: «نگهبانان کهکستان بخش ۳» با ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه اکران شد، «اوپنهایمر» ۳ ساعت بود و «آواتار: راه آب» ۱۹۲ دقیقه.

«ویکد» ۱۶۰ دقیقه، «جان ویک: بخش ۴» ۱۶۹ دقیقه، «تلماسه: بخش دوم» ۱۶۶ دقیقه، «فرمول یک» ۱۵۶ دقیقه و آخرین فیلم «مأموریت: غیرممکن» ۱۶۳ دقیقه مدت زمان داشتند. هنگام در نظر گرفتن یک فیلم واحد که سد ۱۲۰ دقیقه‌ای را می‌شکند، این امید وجود دارد که از زمان خود برای ساختن دنیایی استفاده کند که شما را جذب کند، شما را از واقعیت فعلی‌تان خارج کند.

اگر فیلم به آنچه که قصد انجام آن را داشته دست یابد، دلیلی برای شکایت وجود ندارد اما برخی فیلم‌ها بد هستند که تجربه تماشای طاقت‌فرسایی ایجاد می‌کنند. این تغییر در مدت زمان فیلم‌ها، بحث‌هایی را در مورد تاثیر آن بر تجربه تماشاگران و چالش‌های برنامه‌ریزی جشنواره‌ها به دنبال داشته است.

برخی معتقدند که فیلم‌های طولانی‌تر فرصتی برای توسعه عمیق‌تر داستان و شخصیت‌ها فراهم می‌کنند، در حالی که دیگران نگران از دست دادن مخاطبانی هستند که به دنبال تجربه‌های سینمایی کوتاه‌تر و سریع‌تر هستند. این روند همچنین بحث‌هایی را در مورد نقش پلتفرم‌های نمایش آنلاین در تغییر انتظارات مخاطبان از مدت زمان فیلم‌ها به دنبال داشته است.

با توجه به این تغییرات، جشنواره‌های فیلم باید راه‌های جدیدی برای برنامه‌ریزی و نمایش این آثار طولانی‌تر پیدا کنند تا بتوانند تجربه‌ای جذاب و متناسب با نیازهای مخاطبان خود ارائه دهند





