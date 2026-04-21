اپل با اعلام کناره‌گیری تیم کوک از سمت مدیرعاملی، جان ترنوس را به عنوان سکان‌دار جدید این غول فناوری معرفی کرد. این تغییر مدیریتی که پایانی بر دوران درخشان کوک محسوب می‌شود، فصل تازه‌ای را برای آینده این شرکت رقم خواهد زد.

در یک تحول بزرگ و غیرمنتظره در دنیای فناوری، شرکت اپل رسماً اعلام کرد که تیم کوک ، مدیر اجرایی افسانه‌ای این شرکت، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. جایگزین او برای سکان‌داری این امپراتوری دیجیتال، جان ترنوس تعیین شده است؛ شخصی که سابقه درخشانی در مهندسی سخت‌افزار اپل دارد و بیش از ۲۵ سال از عمر حرفه‌ای خود را وقف رشد و توسعه محصولات این کمپانی کرده است.

طبق بیانیه رسمی اپل، این انتقال قدرت از اول سپتامبر به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد، اما تیم کوک در طول ماه‌های تابستان همچنان در سمت خود باقی می‌ماند تا فرآیند گذار مدیریت را به آرامی و با ثبات کامل انجام دهد. کوک پس از کناره‌گیری، به‌طور کامل از اپل خداحافظی نخواهد کرد، بلکه در نقش‌های مشاوره‌ای، به‌ویژه در زمینه تعامل با سیاست‌گذاران و نهادهای دولتی در سراسر جهان، به تیم مدیریتی جدید یاری خواهد رساند. تصمیم تیم کوک برای ترک جایگاه مدیرعاملی، پس از ماه‌ها شایعات گسترده و گمانه‌زنی‌های تحلیلگران بازار در مورد جانشین احتمالی او اتخاذ شده است. کوک در طول دوران تصدی خود، اپل را به اوج قله‌های موفقیت مالی رساند و آن را به یکی از ارزشمندترین و سودآورترین شرکت‌های تاریخ بشریت تبدیل کرد. او با ابراز افتخار از دورانی که در راس این شرکت بوده، جان ترنوس را فردی با ذهنی مهندسی و روحی نوآور توصیف کرد که می‌تواند با قلبی صادق، اپل را به سمت آینده‌ای روشن هدایت کند. ترنوس که پیش‌تر در لیست گزینه‌های نهایی مدیریت قرار داشت، همواره به عنوان مغز متفکر در پروژه‌های سخت‌افزاری شناخته می‌شد و نقش کلیدی در خلق محصولات نمادینی چون آیپد، آیفون، ایرپادز و اپل واچ داشته است. این تجربه گسترده باعث شده است تا بسیاری از سهامداران نسبت به آینده شرکت تحت هدایت او ابراز خوش‌بینی کنند. جان ترنوس در کارنامه حرفه‌ای خود، تجربه همکاری مستقیم با استیو جابز فقید را پیش از سال ۲۰۱۱ دارد و همواره از تیم کوک به عنوان مربی و راهنمای خود یاد کرده است. او در بیانیه‌ای احساسی که روز دوشنبه منتشر شد، مسئولیت جدید را نه تنها یک شغل، بلکه ادای دینی به میراث بزرگ اپل دانست. در همین حال، تحلیلگران معتقدند که این تغییر مدیریتی در اپل، تنها یک تعویض ساده در راس هرم نیست، بلکه می‌تواند استراتژی‌های جدیدی را در رقابت با سایر غول‌های تکنولوژی به همراه داشته باشد. اگرچه گزارش‌های حاشیه‌ای از حوادث ناگوار در برخی مناطق جغرافیایی دیگر در رسانه‌ها منتشر شده است، اما نگاه بازار جهانی همچنان به کوپرتینو دوخته شده است تا ببیند ترنوس چگونه این غول فناوری را در دوران پساکوک هدایت خواهد کرد. با ورود ترنوس به صندلی مدیریت، انتظار می‌رود که تمرکز اپل بر روی نوآوری‌های سخت‌افزاری و ادغام هوش مصنوعی در محصولات آینده، بیش از پیش تقویت شود تا جایگاه این شرکت در بازارهای جهانی همچنان دست‌نیافتنی باقی بماند





