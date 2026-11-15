تغییر چهره ایرانشهر تهران از پاتوق جوانان به فضای مذهبی

با پلمب کافه‌ها و افزایش مراسم مذهبی در ایرانشهر، فضای تفریحی این خیابان تغییر کرده است. تحلیل جامعه‌شناسان درباره دلایل و پیامدهای این تغییر در تهران.

محدوده خیابان ایرانشهر و سنایی در تهران، که سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین پاتوق‌های جوانان پایتخت برای معاشرت و گذراندن اوقات فراغت تبدیل شده بود، اخیراً دچار تغییرات قابل توجهی در فضاسازی و کاربری خود شده است. در ماه‌های اخیر، صحنه‌های آشنای پیاده‌روی‌های شلوغ، حضور در مقابل کافه‌ها و قرارهای دوستانه جای خود را به برپایی موکب‌های مذهبی، نمایش پرچم و پخش نوحه از بلندگوهای نصب شده در وانت‌های پارک شده در خیابان داده است.

این تغییر فضا با تعطیلی زودهنگام کافه‌ها، بسته شدن برخی کسب‌وکارهای فرهنگی مانند کتاب‌فروشی‌های دی و خانه کتاب ارسا در کوچه سمندریان و کاهش شدید جمعیت جوانان در این محدوده همراه بوده است. هرچند حضور موکب‌ها و برگزاری مراسم مذهبی در ایام فاطمیه در خیابان‌های تهران امری معمول است، اما شدت و گستردگی این تغییرات در ایرانشهر نشان‌دهنده تحولاتی عمیق‌تر است که از ماه‌ها پیش آغاز شده و بر زندگی اجتماعی شهروندان اثر گذاشته است.

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تاریخچه پلمب‌ها و اقدامات نظارتی در ایرانشهر

خاستگاه این تغییرات در فضای عمومی ایرانشهر به اقدامات نظام‌مند نظارتی و صنفی بازمی‌گردد که در سال جاری شدت گرفته است. در بیست و نهم تیرماه سال جاری، هفت کافه در محدوده ایرانشهر و خیابان سنایی به‌طور هم‌زمان و موردی پلمب شدند. دلایل اعلام‌شده برای این اقدامات متنوع بود و از نقض مقررات صنفی مانند قرار دادن صندلی در پیاده‌رو تا عدم رعایت مقررات حجاب متغیر بود.

در حالی که برخی از کافه‌ها پس از ارائه تعهدات کتبی موفق به بازگشایی شدند، اما برخوردهای نظارتی ادامه یافت. در این راستا، صندلی‌ها و نیمکت‌های جلوی برخی واحدهای صنفی جمع‌آوری شد و نوبت به کنترل فعالیت دست‌فروشان رسید. سرهنگ علی رفیعی، از مسئولان پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران، در مهرماه سال جاری شلوغی معابر و پدیده‌ای که "دور دور پیاده" نامیده می‌شد را از دلایل اصلی برخورد با واحدهای صنفی در این خیابان‌ها دانست.

تداوم این روند در هشتم آبانماه با برگزاری جمعیتی از جوانان با لباس‌ها و گریم‌های مربوط به جشن هالووین در ایرانشهر به اوج خود رسید. این تجمع با حضور مأموران و منجر به تعطیلی زودهنگام کافه‌ها در آن محدوده پایان یافت. چند روز پس از این رویداد، تصاویر و گزارش‌هایی از پرچم‌گردانی‌ها و برپایی مجدد موکب‌ها در همان خیابان‌ها منتشر شد که نشان‌دهنده تغییر سریع و رادیکال در کاربری اجتماعی این فضا بود.

تحلیل جامعه‌شناسان از تحولات سبک زندگی شهروندان

حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس شهری و استاد دانشگاه، معتقد است که آنچه در ایرانشهر و سنایی دیده می‌شود، نتیجه تحولاتی است که از سال‌ها پیش آغاز شده و سبک زندگی شهروندان تهران را دگرگون کرده است. او توضیح می‌دهد که در گذشته تلاش می‌شد تصویری یکدست و هماهنگ با قرائت رسمی از ارزش‌ها از شهر ارائه شود، اما تغییرات اجتماعی سال‌های اخیر این تصویر سنتی را از هم پاشیده است.

نکته قابل تأمل در تحلیل ایمانی جاجرمی این است که خود دستگاه‌های رسمی و دولتی نیز در شکل‌گیری سبک زندگی جدید شهری نقش داشته‌اند. وی به گسترش مجتمع‌های تجاری بزرگ و مگامال‌ها در تهران اشاره می‌کند که از اواخر دهه هشتاد شمسی شدت گرفت و این فضاه را به کانون‌هایی برای تفریح، قرارهای دوستانه و حضور در محیط‌های عمومی تبدیل کرد. این روند، فرهنگ مصرف و حضور شهروندان در فضاها را گسترش داد و رونق کافه‌ها و افزایش رفت‌وآمدهای جوانان را به دنبال داشت.

او این تناقض را اینگونه توصیف می‌کند که نمی‌توان بخشی از حکومت را مقصر ایجاد تغییرات در راستای گسترش فرهنگ مصرف دانست و بخش دیگری را مسئول تلاش برای جلوی آن ایستادن. تهران طی چند دهه به شهری تبدیل شده که بخش مهمی از زندگی اجتماعی در بیرون از خانه جریان دارد. مراکز خرید، کافه‌ها و فضاهای تفریحی گسترش یافته‌اند، اما اکنون بخشی از ساختار رسمی با رفتارهای اجتماعی شکل‌گرفته در همین فضاها مشکل دارد.

عوامل اجتماعی و پیامدهای مدیریت فضای عمومی

تغییر سبک زندگی تنها نتیجه ساخت مجتمع‌های تجاری نیست. کوچک‌تر شدن خانواده‌ها، کم‌رنگ شدن روابط خویشاوندی، افزایش اهمیت دوستی‌ها، فردگرایی و گسترش ارتباطات جهانی نیز در این روند تأثیر مستقیم داشته‌اند. برای بسیاری از جوانان، روابط دوستانه بخش مهم‌تری از زندگی روزمره را تشکیل می‌دهد و همین موضوع نیاز به مکان‌هایی برای دیدار و معاشرت را افزایش داده است. در شهری که بخش بزرگی از تفریح به پرداخت هزینه وابسته شده، امکان ساده معاشرت در خیابان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

ایرانشهر و سنایی در سال‌های اخیر به پاتوق بخشی از جوانان تهران تبدیل شده بودند؛ خیابان‌هایی با کافه‌ها و کتاب‌فروشی‌های متعدد که در نزدیکی خانه هنرمندان و پارک هنرمندان قرار دارند. این محدوده تنها مشتریان کافه‌ها را جذب نمی‌کرد، بلکه بسیاری از مردم برای قدم‌زدن، دیدن دوستان و گذراندن وقت به آنجا می‌آمدند. پرسش این است که با محدودشدن فعالیت کافه‌ها و کم‌شدن رفت‌وآمدها، چه اتفاقی برای این بخش از زندگی اجتماعی تهران می‌افتد؟

نفیسه آزاد، جامعه‌شناس شهری دیگر، اتفاق‌های ایرانشهر را بیشتر از زاویه ناتوانی سیاست‌گذار در مدیریت تنوع اجتماعی بررسی می‌کند. به گفته او، تهران امروز محل زندگی گروه‌هایی با سلیقه‌ها، باورها و شیوه‌های متفاوت است. این تفاوت را می‌توان در فاصله کوتاه خیابان سنایی تا کریم‌خان و میدان هفت‌تیر دید؛ جایی که جوانان برای معاشرت، گروه‌های پرچم‌گردان، خانواده‌ها، کسبه و دیگر شهروندان در کنار هم حضور دارند.

آزاد معتقد است حضور این گروه‌ها در کنار یکدیگر، تصویر واقعی جامعه تهران است و نباید به رقابت بر سر تصاحب خیابان تبدیل شود. او با تأکید بر اینکه تهران شهر همه این افراد است، هشدار می‌دهد که مداخله بدون شناخت در رفتارهای اجتماعی می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی نشده‌ای داشته باشد. پدیده‌های اجتماعی منطق خاص خود را دارند و تلاش برای یکدست‌کردن سبک زندگی در کلان‌شهری با حدود پانزده میلیون نفر جمعیت، خواسته‌ای نادرست و ناپذیرفتنی است.