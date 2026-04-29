تغییر موازنه قدرت در ایران: انتقال از روحانیت به نهادهای امنیتی

گزارش رویترز حاکی از تغییرات اساسی در ساختار قدرت ایران است. با کاهش نقش روحانیت، نهادهای امنیتی و نظامی، به ویژه سپاه پاسداران، قدرت بیشتری کسب کردهاند. این تحول، بر روند مذاکرات با آمریکا و سیاست خارجی ایران تأثیرگذار است.
گزارشهای اخیر حاکی از تغییرات قابل توجهی در ساختار قدرت در ایران است. دو ماه پس از آغاز تنشها با آمریکا و اسرائیل، به نظر میرسد دیگر یک روحانیِ بلامنازع در راس هرم قدرت قرار ندارد و این امر، به تقویت موقعیت نهادهای امنیتی و نظامی منجر شده است.
این تحول، نشاندهنده جابهجایی مرکز قدرت از روحانیت به بخش امنیتی کشور است. مجتبی خامنهای، پسر رهبر پیشین، همچنان در ساختار قدرت حضور دارد، اما نقش او بیشتر به مشروعیتبخشی به تصمیماتی محدود شده که در حلقهای متشکل از شورای عالی امنیت ملی، دفتر رهبری و سپاه پاسداران شکل میگیرد. فشار ناشی از شرایط جنگی، قدرت را در حلقهای کوچکتر و تندروتر متمرکز کرده است که ریشه آن در نهادهای مذکور است.
سپاه پاسداران اکنون بر هر دو حوزه راهبرد نظامی و تصمیمگیریهای سیاسی کلیدی تسلط بیشتری پیدا کرده است. روند پاسخگویی تهران به درخواستهای مذاکره با آمریکا نیز کند شده و در برخی موارد، پاسخدادن تا دو یا سه روز به طول میانجامد که این موضوع، نشاندهنده عدم وجود یک ساختار فرماندهی یکپارچه و سریع است.
اگرچه رهبر جمهوری اسلامی همچنان به عنوان عالیترین مقام رسمی نظام معرفی میشود، اما نقش او بیشتر تأیید تصمیماتی است که توسط فرماندهان و نهادهای امنیتی اتخاذ شدهاند. مجتبی خامنهای نیز به دلیل ملاحظات امنیتی، حضوری علنی نداشته و ارتباطاتش محدود شده است. در عرصه دیپلماتیک، عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف نقش مهمی در مذاکرات با آمریکا ایفا کردهاند. قالیباف به عنوان یکی از کانالهای ارتباطی مهم میان نخبگان سیاسی، امنیتی و روحانی شناخته میشود.
احمد وحیدی، فرمانده جدید سپاه پاسداران نیز در مدیریت صحنه و حتی در شب اعلام آتشبس نقش تعیینکنندهای داشته است. تحلیلگران معتقدند که مانع اصلی توافق، نه اختلافات داخلی در تهران، بلکه فاصلهای است میان خواستههای واشنگتن و آنچه سپاه و جریانهای سختگیر در ایران میپذیرند. برخی دیپلماتها نیز بر این باورند که هیچیک از دو طرف تمایل واقعی به مذاکره ندارند.
در شرایط کنونی، انتخاب در درون نظام دیگر میان سیاست میانهرو و تندرو نیست، بلکه میان تندروی بیشتر یا کمتر است. تصمیمگیری عملاً در نهادهای امنیتی متمرکز شده و مجتبی خامنهای بیشتر نقش هماهنگکننده و تأییدکننده دارد. راهبرد غالب در تهران، پرهیز از بازگشت به جنگ تمامعیار، حفظ اهرمهایی مانند تنگه هرمز و خروج از این بحران با موقعیتی قویتر در عرصههای سیاسی، اقتصادی و نظامی است. وزارت خارجه ایران تاکنون به درخواست رویترز برای اظهار نظر، پاسخی نداده است.
در همین حال، مقامهای ایرانی پیشتر هرگونه اختلاف جدی بر سر مذاکره با آمریکا را رد کردهاند. علاوه بر این، اظهارات صدراعظم آلمان مبنی بر تحقیر ملت آمریکا توسط رهبری ایران، و همچنین هشدار سرویس امنیتی آلمان درباره فعالیتهای تروریستی گروههای حامی ایران در اروپا، نشاندهنده افزایش نگرانیها در مورد سیاستهای جمهوری اسلامی است. تحولات سیاسی در عراق، از جمله مأمور شدن علی زیدی برای تشکیل کابینه و کنارهگیری نوری مالکی، نیز تحت تأثیر فشارهای آمریکا قرار داشته است.
همچنین، رابطه نزدیک پاکستان و عربستان با وجود عدم حمایت نظامی پاکستان از عربستان در برابر حملات ایران، اهمیت استراتژیک خود را حفظ کرده است. در نهایت، درگیریهای نظامی در اوکراین و حملات پهپادی به کریمه، همچنان ادامه دارد و تلفات جانی در هر دو طرف گزارش شده است
