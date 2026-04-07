تغییرات ساختاری در حاکمیت ایران: هشدارها درباره آینده جمهوری اسلامی و نقش سپاه

منابع آگاه از تغییر ساختار حکمرانی در ایران خبر میدهند و نسبت به فروپاشی ایدئولوژیک و تسلط سپاه بر کشور هشدار میدهند. این تحولات در بحبوحه تنشهای منطقهای و با افزایش انتقادات از عملکرد حکومت رخ میدهد.
در ششمین هفته از درگیریهای نظامی میان اسرائیل و ایالات متحده با جمهوری اسلامی، منابع آگاه در خاورمیانه از تغییرات اساسی در ساختار حکمرانی در ایران خبر میدهند. این منابع نسبت به عواقب تداوم این وضعیت برای درازمدت، هم برای مردم ایران و هم برای بسیاری از کارگزاران داخلی نظام، ابراز نگرانی میکنند. یک منبع آگاه منطقهای در گفتوگو با ایران اینترنشنال اذعان داشت که مدل ولایت فقیه که از ۴۶ سال پیش بر ایران حاکم بوده، در حال تجربه یک تحول بنیادین و حتی «فروپاشی ایدئولوژیک» است.
به گفته این منبع، انتصاب مجتبی خامنهای به مقام رهبری، که از دیدگاه این منبع فاقد وجاهت و پیشنیازهای سنتی این جایگاه است، در یک فرآیند مبهم و غیرشفاف صورت گرفته که در عمل به معنای خلع ید از روحانیت سنتی و تسلط کامل «عناصر نظامی-اطلاعاتی سپاه» بر کشور و تقویت «دولت پنهان» تعبیر میشود. پیش از این، ایراناینترنشنال گزارش داده بود که پیوند میان بیت رهبری و سپاه پاسداران تقویت شده و مرکز اصلی تصمیمگیری در ایران به طور قابلتوجهی جابهجا شده است. ایراناینترنشنال در گزارشی در ۱۲ اسفندماه اعلام کرد که مجلس خبرگان رهبری تحت فشار سپاه، مجتبی خامنهای را بهعنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی انتخاب کرده است، فردی که ارتباطات نزدیک، عمیق و طولانیمدتی با سپاه و شاخههای امنیتی دارد. در ۱۱ فروردین نیز ایراناینترنشنال گزارش داد که مسعود پزشکیان، نماینده مجلس، در یک «بنبست کامل سیاسی» قرار گرفته و سپاه پاسداران با مقاومت در برابر انتصابات و تصمیمهای او، عملاً مدیریت اجرایی کشور را از کنترل دولت خارج کرده است. بر اساس این گزارشها، تشدید تنشها میان دولت و فرماندهان نظامی، منجر به افزایش نفوذ سپاه در ساختار تصمیمگیری شده است، وضعیتی که با روایتهای منابع آگاه درباره تغییر ماهیت قدرت در تهران همخوانی دارد. به گفته منبعی که با ایراناینترنشنال گفتوگو میکرد، جمهوری اسلامی دیگر، هویتی را که پیش از کشته شدن علی خامنهای داشت، حفظ نخواهد کرد. در عوض، رژیمی در حال تثبیت است که بازیگر و تصمیمگیرنده اصلی آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این روند، نظام را به سمت افراطیگری بیشتر سوق داده و اعمال خشونتی بهمراتب شدیدتر علیه منتقدان و حتی شهروندان عادی را در پی خواهد داشت. خشونتی که در «روز پس از جنگ» گریبان مقامات کنونی و پیشین متمایل به میانهروی، از محمدجواد ظریف تا مسعود پزشکیان، را نیز خواهد گرفت. این هشدارها در حالی مطرح میشود که در هفتههای اخیر، حملات لفظی تند جناحهای وابسته به سپاه علیه پزشکیان و ظریف شدت گرفته است. این تنشها از زمانی آغاز شد که پزشکیان بابت حملات سپاه به کشورهای همسایه از آنها «عذرخواهی» کرد. در روزهای اخیر، این تقابل به تهدیدهای عریان فیزیکی رسیده است؛ چنانکه سعید حدادیان، مداح نزدیک به هسته سخت قدرت، با تعیین ضربالاجلی سهروزه برای ظریف، تهدید کرد که در صورت عدم توبه و عذرخواهی، به خانه او «لشکرکشی» خواهد کرد. با حذف علی خامنهای از صحنه قدرت، دیگر وزنه تعادلی برای جلوگیری از تبدیل اختلافات داخلی به تسویهحسابهای خونین وجود ندارد. منبع آگاه دیگری که به شرط ناشناسماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کرد معتقد است خشونت کلامی در جریان و چهرههای وابسته به سپاه بهزودی به برخورد فیزیکی تمامعیار بدل خواهد شد. به گفته او، نهتنها مخالفان جدی، بلکه جناحهای اصلاحطلب و حتی بخشهایی از ارتش که مخالف بلعیده شدن قدرت از سوی سپاه هستند، باید نگران امنیت خود در پایان جنگ باشند. این منبع تاکید کرد: «ایستهای بازرسی در خیابانهای ایران با توقف غرش جنگندهها جمع نخواهند شد؛ بلکه در آن لحظه، نیروهای بسیج و سپاه برای تسویهحسابهای سیاسی و شخصی وارد میدان میشوند.» او در ادامه خطاب به چهرههای موسوم به میانهرو، هشدار داد که آنها هدف اصلی پاکسازیهای پس از جنگ خواهند بود و باید «علاج واقعه را قبل از وقوع» کنند: «زمان برای واکنشی سریع فرا رسیده است؛ پیش از آنکه ساختار فعلی جمهوری اسلامی کاملا فرو بپاشد و جای خود را رسما به حکومت نظامی سپاه پاسداران بدهد، باید دست به اقدام بزنید.» ترامپ در یک نشست خبری، نجات دو خلبان آمریکایی را یک رویداد تاریخی خواند و درباره موضوعات متعددی از جمله ضربالاجلی که به حکومت ایران داده شده و موضوع قیام مردم ایران علیه جمهوری اسلامی سخن گفت. ترامپ در بخشی از صحبتهای خود به خبرنگاران گفت که معتقد است اگر آتشبس اعلام شود، مردم ایران باید علیه حکومت در این کشور قیام کنند. با این حال او در پاسخ به این پرسش که اگر ایرانیها دوباره به خیابانها بیایند چه واکنشی نشان میدهد، اذعان کرد که این کار میتواند حکم مرگ داشته باشد. ترامپ گفت: «آنها باید این کار را انجام دهند. اما پیامدهای آن زیاد است. به آنها گفته شده است اگر اعتراض کنید، فورا به شما شلیک خواهد شد.» رییسجمهوری آمریکا در عین حال گفت که مردم ایران از حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی حمایت میکنند. او افزود: «آنها حاضرند برای رسیدن به آزادی این رنج را تحمل کنند.» ترامپ گفت: «ما بارها ارتباطاتی با ایرانیها داشتهایم که میگویند لطفا بمباران کنید. اینها کسانی هستند که در جایی زندگی میکنند که بمبها در آنجا منفجر میشوند و وقتی ما میرویم و آن مناطق را نمیزنیم، آنها میگویند لطفا برگردید. برگردید. برگردید.» او افزود: «نمیدانم آنها چه میکنند. تنها چیزی که میتوانم به شما بگویم این است که آنها آزادی میخواهند. آنها در دنیایی زندگی کردهاند که شما هیچ چیز دربارهاش نمیدانید. دنیایی خشونتآمیز و وحشتناک که اگر اعتراض کنید، به شما شلیک میشود.» ترامپ همچنین درباره احتمال ورود نیروهای کرد به جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت: «ترجیح میدهم کردها دور بمانند چون با خودشان یک سری مشکلات و دشواری میآورند که برای خودشان هم مناسب نیست و ترجیح میدهم دور بمانند.
