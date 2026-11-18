وزارت کار آمریکا طرح جدیدی برای محدود کردن صدور گرین کارت شغلی ارائه کرد تا استخدام خارجی‌ها دشوارتر شود و فرصت‌ها به شهروندان آمریکایی اختصاص یابد.

وزارت کار ایالات متحده در اقدامی گسترده، طرحی جدید را برای بازنگری در مقررات صدور گرین کارت ‌های مبتنی بر اشتغال معرفی کرده است. این اقدام در چارچوب سیاست‌های دولت دونالد ترامپ انجام شده و هدف اصلی آن اولویت دادن به نیروی کار داخلی و محدود کردن ورود متخصصان خارجی محسوب می‌شود.

مکانیسم جدید صدور گواهی پرم و محدودیت‌ها

بر اساس این طرح، برنامه‌ای موسوم به پرم که به کارفرمایان آمریکایی اجازه می‌دهد پس از اثبات نبود نیروی واجد شرایط داخلی، برای استخدام دائمی اتباع خارجی اقدام کنند، مورد بازنگری اساسی قرار می‌گیرد. این برنامه که از سال ۲۰۰۵ تاکنون تغییرات بنیادین نداشته است، اکنون با الزامات سخت‌گیرانه‌تری مواجه خواهد شد.

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شرکت‌ها موظف خواهند بود فرصت‌های شغلی را به مدت حداقل ۹۰ روز آگهی کنند تا نشان دهند برای جذب نیروهای آمریکایی تلاش کرده‌اند. این در حالی است که دوره فعلی بررسی بازار کار تنها شش ماه است، اما این پیشنهاد دوره جدیدی را اعمال می‌کند که فرآیند را طولانی‌تر می‌سازد.

حذف معافیت‌ها و تاثیر بر شرکت‌های فناوری

یکی از تغییرات قابل توجه، حذف معافیت‌های ویژه برای مشاغل کلیدی مانند پرستاران، فیزیوتراپیست‌ها و متخصصان دارای توانایی‌های استثنایی در علوم و هنر است. کارفرمایان این گروه‌ها نیز باید مانند دیگران مراحل کامل بررسی بازار کار را طی کنند و این امر بار اداری را افزایش می‌دهد.

این مقررات به‌ویژه شرکت‌های فناوری در منطقه سیلیکون‌ولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که به استخدام متخصصان خارجی وابسته‌اند. دولت ترامپ پیش‌تر نیز دسترسی شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت و ادوبی را به برنامه پرم محدود کرده بود.

مواضع مقامات و اقدامات پیش رو

کیت ساندرلینگ، وزیر کار آمریکا، اعلام کرده که کارکنان آمریکایی شایسته برخورداری از نخستین فرصت برای دستیابی به مشاغل پردرآمد و تخصصی هستند. او معتقد است مقررات فعلی به برخی شرکت‌ها اجازه می‌دهد بدون بررسی کامل نیروهای داخلی، کارکنان خارجی را استخدام کنند.

شرکت‌هایی که طی دو سال گذشته کارکنان آمریکایی خود را در مشاغل مشابه اخراج کرده‌اند، ممکن است از درخواست گواهی کار برای استخدام نیروی خارجی در همان موقعیت‌ها منع شوند. همچنین آگهی‌های چاپی با روش‌های الکترونیکی جایگزین می‌شوند.

زمان‌بندی اجرای قوانین و نظرسنجی عمومی

مقررات پیشنهادی هنوز به صورت اجرایی درآمده‌اند و پس از انتشار در ثبت فدرال، یک دوره ۶۰ روزه برای دریافت نظرات عمومی در نظر گرفته شده است. بنابراین شرایط کنونی درخواست گرین کارت فعلاً بدون تغییر باقی می‌ماند تا بازخوردهای لازم دریافت شود.