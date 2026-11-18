شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد سهمیه بنزین آزاد حذف نشده، بلکه از کارت جایگاه به کارت شخصی منتقل شده و مصرف در ۱۱ استان کاهش یافته است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران رسماً اعلام کرد که سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی حذف نشده است. این موضوع در واکنش به شایعات اخیر مبنی بر قطع بنزین خودروها و تغییرات ناگهانی در سیستم توزیع سوخت مطرح شد. مدیرعامل این شرکت با ارائه جزئیات کامل طرح جدید، تأکید کرد که هیچ‌گونه کاهش در میزان بنزین در دسترس رانندگان خانگی رخ نداده است. در واقع، مکانیزم توزیع تغییر کرده و سهمیه‌های قبلی به روش جدیدی منتقل شده‌اند.

انتقال سهمیه از جایگاه به کارت شخصی خودرو

طبق اعلام رسمی کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه بنزین آزاد که پیش‌تر از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها مصرف می‌شد، اکنون مستقیماً به کارت سوخت شخصی مالکان خودروها منتقل گردیده است. این تغییر به معنای حذف کامل بنزین آزاد نیست، بلکه معادل مصرف قبلی هر استان با نرخ سوم و قیمت ۱۰ هزار تومانی، به حساب سوخت شخصی کاربران واریز شده است. در استان‌هایی که فرآیند جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها آغاز شده است، میزان بنزین مصرف‌شده با این کارت‌ها در ماه‌های گذشته به دقت محاسبه شده است. این مبلغ محاسبه‌شده به عنوان سهمیه نرخ سوم در کارت سوخت شخصی خودروهای همان استان شارژ شده است. این روش تضمین می‌کند که با محدود شدن دسترسی فیزیکی به کارت جایگاه، سهمیه سوخت آزاد شهروندان از بین نرود و رانندگان همچنان به سوخت خود دسترسی داشته باشند.

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اجرای طرح در ۱۱ استان و کاهش ۳ درصدی مصرف

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی توضیح داد که اجرای عملی این طرح از ابتدای آبان‌ماه در ۱۱ استان کشور آغاز شده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که مصرف بنزین در ۲۴ روز نخست ماه آبان، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳ درصد کاهش یافته است. این کاهش مصرف نشان‌دهنده تأثیر مثبت تغییر سیستم توزیع در مدیریت بهینه منابع سوخت است. هدف نهایی این سیاست‌گذاری، جلوگیری از هدررفت بنزین و ایجاد عدالت در توزیع منابع انرژی است. همچنین، حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها باعث می‌شود تا سوخت فقط در اختیار خودروهای فعال و شخصی باشد. این امر از انتقال غیرقانونی سوخت بین خودروها جلوگیری می‌کند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اطمینان داده است که هیچ‌گونه کسری در سهمیه رانندگان خانگی ایجاد نخواهد شد. تمام محاسبات بر اساس میانگین مصرف واقعی هر استان انجام شده است.

رفع نواقص اجرایی و بررسی بازخوردهای شهروندی

کرامت ویس‌کرمی با اشاره به وجود برخی نواقص و مشکلات فنی در مراحل اولیه اجرای طرح، اعلام کرد که بخشی از این ایرادات شناسایی و برطرف شده است. سایر موارد نیز همچنان در دست پیگیری و بررسی تیم‌های فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار دارد. گزارش‌های بازدیدهای میدانی، پیشنهاد دستگاه‌های مختلف دولتی و بازخوردهای مستقیم شهروندان در اصلاح روند اجرای طرح مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد. این رویکرد نشان می‌دهد که دولت قصد دارد مشکلات احتمالی را پیش از گسترش بیشتر طرح در سایر استان‌ها حل کند. مدیرعامل شرکت تأکید کرد که هدف از اجرای این سیاست، حذف سهمیه سوخت خودروها نیست. بلکه هدف اصلی، انتقال عادلانه و کارآمد سهمیه مصرفی از کارت‌های جایگاه به کارت‌های شخصی است. این تغییر باعث شفافیت بیشتر در مصرف سوخت و کاهش تخلفات احتمالی می‌شود. همچنین، این طرح به دولت کمک می‌کند تا الگوی مصرف واقعی را بهتر رصد کند. بازخوردهای مثبت تاکنون نشان‌دهنده پذیرش عمومی این تغییرات در استان‌های تحت پوشش است. رانندگان می‌توانند سهمیه خود را به راحتی در پمپ‌بنزین‌های معمولی استفاده کنند. هیچ‌گونه تفاوتی در نحوه دریافت سوخت برای شهروندان عادی ایجاد نشده است.