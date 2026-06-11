تغییر موضع ترامپ در مورد حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶

جانی اینفانتینو، رییس فیفا، ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کرد. موضوع اصلی این نشست، به گفته خود اینفانتینو، ایران بود؛ کشوری که تیم ملیاش قرار است در جام جهانی ۲۰۲۶ که میزبانی آن را آمریکا، کانادا و مکزیک برعهده دارند، حضور داشته باشد. ترامپ در پایان این دیدار اعلام کرد که تیم ملی ایران میتواند در رقابتها شرکت کند. یک هفته پیش از این اما رئیسجمهور آمریکا گفته بود که «واقعا مناسب نمیبیند» ایران در جام جهانی حضور داشته باشد؛ دلیلی که برای این موضع آورده بود، نگرانی از «امنیت جانی» بازیکنان ایرانی بود. این تغییر موضع ده روزه، نه یک چرخش ساده سیاسی، بلکه نشانهای از یک بازی پیچیده دیپلماتیک است که پشت صحنه رقابتهای فوتبال جریان دارد.
جانی اینفانتینو ، رییس فیفا ، ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کرد. موضوع اصلی این نشست، به گفته خود اینفانتینو، ایران بود؛ کشوری که تیم ملیاش قرار است در جام جهانی ۲۰۲۶ که میزبانی آن را آمریکا، کانادا و مکزیک برعهده دارند، حضور داشته باشد.
ترامپ در پایان این دیدار اعلام کرد که تیم ملی ایران میتواند در رقابتها شرکت کند. یک هفته پیش از این اما رئیسجمهور آمریکا گفته بود که «واقعا مناسب نمیبیند» ایران در جام جهانی حضور داشته باشد؛ دلیلی که برای این موضع آورده بود، نگرانی از «امنیت جانی» بازیکنان ایرانی بود. این تغییر موضع ده روزه، نه یک چرخش ساده سیاسی، بلکه نشانهای از یک بازی پیچیده دیپلماتیک است که پشت صحنه رقابتهای فوتبال جریان دارد
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