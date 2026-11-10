تغییر برنامه مدارس استان اردبیل در مشگین‌شهر: نوبت قبل از ظهر کودکستان غیرحضوری شده و آغاز دوره ابتدایی با یک ساعت تاخیر انجام می‌شود.

در مشگین‌شهر از استان اردبیل ، نوبت قبل از ظهر کودکستان به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و دوره ابتدایی با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد. این تغییر برنامه، مدارس مشگین‌شهر را در ادامه سال تحصیلی جاری تحت تاثیر قرار می‌دهد.

استان اردبیل در شمال غرب ایران واقع شده و جزو مناطق سردسیر به شمار می‌آید. این استان ۱۲ شهرستان دارد و جمعیت آن بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است.

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جزئیات تغییر برنامه مدارس مشگین‌شهر

بر اساس اعلام منبع خبر، نوبت قبل از ظهر کودکستان در مشگین‌شهر غیرحضوری خواهد بود. در همین شهرستان، دوره ابتدایی با یک ساعت تاخیر نسبت به برنامه معمول آغاز می‌شود.

این خبر فقط به یک شهرستان مربوط است و در متن منتشرشده، به تغییر مشابهی در سایر شهرستان‌های استان اشاره نشده است. خانواده‌های دانش‌آموزان مشگین‌شهر برای هماهنگی رفت‌وآمد باید به این ساعت‌های جدید توجه کنند.

منبع خبر دلیل اجرایی این تغییر را شرح نداده است. بنابراین در این گزارش فقط زمان‌بندی اعلام‌شده منتشر می‌شود و هیچ علتی به آن نسبت داده نمی‌شود.

آمار دانش‌آموزان و آموزشگاه‌های استان اردبیل

نزدیک به ۲۵۶ هزار دانش‌آموز در استان اردبیل در ۲ هزار و ۵۴۱ آموزشگاه مشغول تحصیل هستند. این آموزشگاه‌ها دارای یک هزار و ۱۵۱ کلاس درس‌اند.

برای اداره این آموزشگاه‌ها، ۱۲ هزار معلم و مربی و ۶ هزار عامل اجرایی، اداری و خدماتی در سال تحصیلی جاری فعالیت دارند. این آمار نشان می‌دهد که هرگونه تغییر زمان‌بندی در یک شهرستان، بخش قابل‌توجهی از نظام آموزشی استان را درگیر می‌کند.

استان اردبیل با وجود جمعیت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و قرارگیری در منطقه سردسیر، در این روزهای پاییزی با تغییرات آب‌وهوایی مواجه است. آمار آموزشی و جمعیتی استان، پایه درک اهمیت این تغییرات برای والدین و مدیران مدارس است.

پیش‌بینی هوای استان‌ها برای فردا چهارشنبه ۲۰ آبان

پیش‌بینی هوای فردا، چهارشنبه ۲۰ آبان، برای چند استان منتشر شده است. در استان اردبیل، تداوم روند گرمایش هوا با وجود افزایش بارش‌ها پیش‌بینی شده است.

در استان گلستان، پایداری نسبی جو در روزهای آینده گزارش شده است. در استان چهارمحال و بختیاری، کاهش نسبی دما پیش‌بینی شده و مردم باید به این تغییر توجه کنند.

برای استان کرمان، هشدار نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی داده شده است. در استان لرستان نیز ماندگاری توده هوای سرد در منطقه طی امشب و فردا پیش‌بینی شده است.

قیمت طلا، سکه و ارز در روزنامه شرق

روزنامه شرق در شماره ۵۵۲۳ خود، سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، پیش‌بینی قیمت طلا و سکه را برای چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ منتشر کرده است. بر اساس عنوان این بخش، طلا برای بازگشت به کانال ۲۴ میلیون تومانی آماده شده است.

همین روزنامه قیمت دلار و یورو را برای سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در جدول‌هایی جداگانه منتشر کرده است. متن منتشرشده در این بخش فقط به عنوان‌ها و جداول اشاره دارد و رقم دقیق قیمت یورو در متن ذکر نشده است.