دولت چهاردهم با اصلاحات ساختاری و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و مشاوران بینالمللی، به دنبال ارتقای عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تبدیل آنها به اهرمهای محرک اقتصاد ملی است.
تغییرات اخیر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصاد ی نشاندهنده جدیت بیشتر دولت چهاردهم در راستای کوچکسازی دولت و بهرهوری بیشتر است، رویکردی که پس از چالشهای اقتصاد ی ناشی از تحریمها و جنگهای اقتصاد ی اخیر، بیش از پیش مورد انتظار بود.
دولت از ابتدای فعالیت خود بر استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان اهرمهای محرک اقتصاد ملی تمرکز کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برنامهریزیهای خود بر لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی برای توسعه اقتصادی پایدار ایران تأکید نموده است. این رویکرد با دیدگاههای رئیسجمهور همسو است که همواره بر اهمیت استراتژیک این مناطق در توسعه تولید داخلی تأکید داشتهاند.
ارزیابی دقیق و مستمر عملکرد مناطق آزاد و ویژه، در راستای اهداف تعیینشده برای رشد تولید و گسترش تجارت خارجی، از جمله اولویتهای اصلی دولت است. بررسی این موضوعات به روشن شدن نقش این مناطق به عنوان پیشرانهای صادرات و تولید کمک میکند و مشخص میسازد که آیا این مناطق به محلی برای عرضه کالاهای وارداتی تبدیل شدهاند یا خیر.
مطالعه تجارب موفق جهانی در بهرهبرداری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به شناسایی بهترین الگوها و تعیین جایگاه کنونی ایران در این مسیر کمک خواهد کرد. این امر نیازمند اقدامات اصلاحی و راهبردی برای دستیابی به نتایج مطلوب است. یکی از انتظارات مهم دولت چهاردهم، بهرهگیری از منابع انسانی غنی، ظرفیتهای داخلی و متخصصان کشور در کنار مشورت با مشاوران بینالمللی برای ارتقای بهرهوری در این مناطق است.
استفاده از مشاورههای تخصصی بینالمللی، بهویژه در پروژههای بزرگ، یک رویه رایج و مؤثر در کشورهای توسعهیافته است که میتواند به بهبود مدیریت مناطق آزاد کمک کند. سرمایهگذاریهای مشترک با طرفهای خارجی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند به ایجاد یک فضای برد-برد برای طرفین داخلی و خارجی منجر شود. انتخاب مدیران شایسته و کارآمد بر اساس معیارهای حرفهای و شایستگی، از دیگر نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی برای تنقیح و اصلاح قوانین نیز ضروری است. تقویت روابط با کشورهای همسایه، اصلاح فرایندهای گمرکی پرهزینه و زمانبر، و افزایش نظارتها در این مناطق، از جمله اصلاحاتی است که میتواند به رشد و پیشرفت مناطق آزاد کمک کند. دولت چهاردهم انتظار دارد این مناطق نقش فعالتری در جذب سرمایهگذاری خارجی و مشارکت با سرمایهگذاران داخلی ایفا کنند.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و تأثیرات جنگهای تحمیلی، توجه ویژه به مناطق آزاد و ویژه از منظر توجیه فعالیتها و برنامههای اقتصادی ضروری است. رئیسجمهور در نشست سازمان شانگهای، آمادگی ایران را برای فراهم کردن بستر همکاریهای منطقهای و ایجاد دسترسی به کشورهای علاقهمند اعلام کرده است.
اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی سراسری کشور، تحولی مهم در اتصال چین، کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به اقیانوس هند ایجاد خواهد کرد و فرصتهای سرمایهگذاری در این بندر و سایر بنادر مناطق آزاد را افزایش میدهد. تحقق عملیاتی برنامهها با زمانبندی مشخص از سوی سازمانهای مناطق آزاد و ویژه بسیار مهم است.
ایران اجرای راهبرد 10ساله توسعه سازمان همکاری شانگهای را فرصتی تاریخی برای گسترش همکاریها و سرمایهگذاریها در حوزههای مختلف میداند و آمادگی خود را برای ایفای نقش فعال در تحقق اهداف آن اعلام کرده است. با این حال، عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه تحقق مأموریتها و اهداف منطقهای و بینالمللی تاکنون مطابق انتظارها نبوده است و نیازمند حکمرانی خوب و تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی دبیرخانه شورای عالی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است
