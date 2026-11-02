تغییر قانون ثبت رسمی اسناد ملکی سبزرنگ و زردرنگ

با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه ۱۴۰۳، تفاوت اسناد سبزرنگ و زردرنگ حائز اهمیت شده است. خریداران ملکی که دارای سند حدنگار سبزرنگ هستند باید برای ثبت معامله به سامانه الکترونیک مراجعه کنند زیرا قولنامه‌های عادی دیگر اعتبار حقوقی سابق را ندارند و دعاوی ثبت‌نشده در مراجع قضایی قابل استماع نیست.

با لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳، ساختار حقوقی معاملات ملکی در ایران با تحولات بنیادین و غیرقابل بازگشتی مواجه شده است. در این شرایط جدید، رنگ و تاریخ صدور سند مالکیت دیگر تنها نشانه‌هایی ظاهری نیستند، بلکه تعیین‌کننده دقیق مقررات حاکم بر انتقال حق مالکیت و منافع املاک محسوب می‌شوند. آگاهی دقیق از تفاوت‌های حقوقی میان اسناد سبزرنگ و زردرنگ، برای تمامی فعالان بازار مسکن از جمله خریداران، فروشندگان و مشاوران املاک یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است تا از بروز اختلافات پیچیده و خسارات مالی سنگین در آینده جلوگیری کنند.

تفاوت ماهوی اسناد سبز و زرد در قانون جدید

اسناد مالکیت با رنگ سبز، معادل اسناد حدنگاری جدید هستند که برای املاک صادر شده پس از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ به صورت رسمی و در چارچوب مقررات جدید ثبت می‌شوند. هرگونه معامله شامل خرید و فروش یا اجاره با مدت بیش از دو سال برای این املاک، حتماً باید از طریق مسیر رسمی و در بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام پذیرد. این در حالی است که اسناد با رنگ زرد، معمولاً اسناد قدیمی‌تری هستند که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید صادر شده‌اند و تاریخچه متفاوتی دارند.

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سقوط اعتبار قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها

بر اساس ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دعاوی مربوط به معاملات ثبت‌نشده که مشمول این ماده هستند، در مراجع قضایی از جمله دادگاه‌ها قابل استماع نیستند. اگر خریدار ملکی با سند سبزرنگ صرفاً با تنظیم یک قولنامه عادی در بنگاه املاک معامله را نهایی کند، در صورت بروز اختلاف با فروشنده، نمی‌تواند برای اثبات معامله، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی یا تحویل فیزیکی ملک را به استناد همان قرارداد عادی مطالبه نماید. تنها اقدام قانونی ممکن در این شرایط، طرح دعوای استرداد عوض یا استرداد وجه پرداختی است که آن نیز تابع شرایط و محدودیت‌های خاص قانونی می‌باشد و تضمینی برای بازگشت کامل و فوری سرمایه خریدار محسوب نمی‌شود.

توسعه دامنه ثبت رسمی به اجاره‌های طولانی‌مدت

الزام به ثبت رسمی تنها مختص به خرید و فروش قطعی ملک نیست و دامنه آن به انتقال منافع املاک و حق انتفاع برای مدت بیش از دو سال نیز تعمیم یافته است. بنابراین، افرادی که قصد اجاره ملکی با سند سبزرنگ را برای مدت بیش از دو سال دارند، ملزم به ثبت رسمی قرارداد خود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد هستند. عدم رعایت این دستورالعمل می‌تواند منجر به محدودیت‌های جدی در پیگیری حقوق اجاره‌بها یا تمدید قرارداد در صورت بروز اختلاف شود.

مسئولیت‌های مشاوران املاک و توصیه‌های ایمنی

مشاوران املاک موظفند پیش از تنظیم هرگونه مبایعه‌نامه، وضعیت ثبتی ملک و تاریخ دقیق صدور سند مالکیت را بررسی کنند و پیش‌نویس قرارداد را در سامانه مربوطه ثبت نمایند. خریداران و فروشندگان باید پیش از انتقال هرگونه وجه یا امضای نهایی، اطمینان حاصل کنند که تمام تشریفات قانونی و ثبتی طبق فرآیند جدید انجام شده است. هدف نهایی این قانون کاهش مبادلات غیررسمی، پیشگیری از انبوه دعاوی ملکی و ایجاد امنیت حقوقی پایدار در بازار اموال غیرمنقول است که ناآگاهی از آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد.