تغییرات آب و هوایی در استان بوشهر

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از افزایش دمای هوا و متلاطم شدن سواحل و فراساحل استان در آینده نزدیک خبر داد. همچنین، خیزش گرد و خاک محلی و نفوذ گردو غبار فرامنطقه ای در برخی نقاط استان مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: براساس نقشه های هواشناسی از روز دوشنبه آینده دمای هوا در استان افزایش نسبی خواهد داشت. با توجه به نقشه های هواشناسی طی امروز (جمعه) تا روز یکشنبه هفته پیش رو، با وزش بادهای شمالی روی دریا، سواحل و فراساحل استان متلاطم پیش بینی می شود.

همچنین از روز دوشنبه آینده دمای هوا افزایش نسبی خواهد داشت. آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی ، وزش باد گاهی گرد و خاک و در برخی نقاط گردو غبار خواهد بود.

جهت وزش باد غالبا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی ۴۴ کیلومتر بر ساعت ، روی دریا و سواحل طی ساعاتی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود. ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی استان ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر و در مناطق مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتی متر خواهد بود





