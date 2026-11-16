انتصاب آویگدور لیبرمن به ریاست کمیسیون امور خارجی و امنیتی کنست اسرائیل با هدف نظارت بر نهادهای اطلاعاتی و نظامی صورت گرفت. این اقدام پس از توافق بلوک تغییر و با دعوت از مقامات ارشد امنیتی برای پاسخگویی آغاز شده است.

کنست اسرائیل امروز با تصویب انتصاب آویگدور لیبرمن به عنوان رئیس کمیسیون امور خارجی و امنیتی، سلسله مراتب نظارتی در بخش نظامی و امنیتی این رژیم را برای سال‌های آینده تغییر داد. این انتصاب که او را در موقعیتی نظارتی تأثیرگذار در امور نظامی و امنیتی قرار می‌دهد، در پی توافق رهبران بلوک "تغییر" تصویب شد. این تصمیم گامی مهم در جهت تحقق خواسته‌های سیاسی این ائتلاف برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در نهادهای امنیتی است.

جزئیات توافق بلوک تغییر در کنست اسرائیل

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که این انتصاب در چارچوب توافق هفته گذشته بین گادی آیزنکوت، رئیس حزب "یاشار"، نفتالی بنت، رئیس حزب "با هم" و یائیر گولان، رئیس حزب "دموکرات‌ها"، در مورد سمت‌های کلیدی که در دوره تشکیل کابینه منصوب خواهند شد، صورت گرفته است. بر اساس این توافق، روی فولکمن، نماینده حزب "یاشار"، ریاست کمیسیون سازماندهی را برعهده خواهد گرفت و لیران آویشار بن هورین از فهرست "بیخد" نیز برای ریاست کمیسیون مالی معرفی شده است.

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انتخاب بن هورین با وجود برخی مخالفت‌ها درباره کمبود تجربه پارلمانی وی، با اصرار نفتالی بنت مورد موافقت شرکای این بلوک قرار گرفت. این توافق‌نامه نشان‌دهنده توزیع قدرت داخلی در میان شرکای ائتلافی است که هدف آن‌ها کنترل نهادهای کلیدی برای اعمال نفوذ بیشتر بر سیاست‌های امنیتی و نظامی اسرائیل می‌باشد. این ساختار جدید نظارتی، نقش کمیسیون‌های کنست را در بازرسی عملکرد نهادهای امنیتی پررنگ‌تر می‌کند.

احضار مقامات امنیتی و نظامی برای پاسخگویی

آویگدور لیبرمن بلافاصله پس از انتخاب به ریاست کمیسیون امور خارجی و امنیتی اعلام کرد که ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، رومن گافمن، رئیس موساد، داوید زینی، رئیس شاباک و دنی لوی، فرمانده پلیس رژیم صهیونیستی را در این کمیسیون احضار خواهد کرد. وی هدف از احضار این مقام‌ها را بررسی موضوعاتی از جمله اختلاف میان پلیس و شاباک، مسائل مرتبط با تلاش دفتر نخست‌وزیر برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات عنوان کرد.

روزنامه هاآرتص نیز گزارش داد که کمیسیون امور خارجی و امنیتی کنست از اختیارات نظارتی بر فعالیت نهادهای نظامی و امنیتی برخوردار است و رؤسای این نهادها در چارچوب وظایف کمیسیون باید به پرسش‌های اعضای آن پاسخ دهند. این احضارها نشان‌دهنده تلاش لیبرمن برای شکستن حلقه انحصار اطلاعاتی و افزایش شفافیت در مدیریت بحران‌های امنیتی است که پیش‌تر مورد انتقاد گسترده قرار گرفته بود.

لیبرمن پیش‌تر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، کمیسیون امور خارجی و امنیتی را یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های کنست دانسته و گفته بود این نهاد علاوه بر نظارت بر تشکیلات نظامی و امنیتی، باید مانع استفاده سیاسی از تصمیمات نظامی شود. وی همچنین از تشکیل کمیته تحقیق حاکمیتی برای بررسی قصورها و تصمیمات منتهی به حمله هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) حمایت کرده و گفته بود مقامات سیاسی و امنیتی مرتبط با این موضوع باید پاسخگو شوند.

تهدیدات امنیتی و بررسی‌های آتی در کنست

قرار است این کمیسیون در نشست‌های پیش‌رو موضوعات امنیتی و اطلاعاتی از جمله تمدید وضعیت ویژه در جبهه داخلی را بررسی کند. نشست محرمانه‌ای نیز برای بررسی درخواست ائتلاف حاکم درباره تمدید وضعیت اضطراری در جبهه داخلی در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات نشان‌دهنده نگرانی جدی از تداوم تنش‌ها و تأثیر مستقیم آن بر زندگی شهروندان اسرائیلی است.

رئیس حزب "اسرائیل خانه ما" در مراسم رسمی آغاز به کار کنست نیز خواستار احضار رئیس ستاد کل ارتش و رئیس موساد برای ارائه آخرین اطلاعات درباره تحولات مرتبط با ایران شده و تأکید کرده بود که نبود نظارت بر دستگاه امنیتی به رژیم صهیونیستی آسیب می‌زند. گادی آیزنکوت، از رهبران بلوک تغییر نیز در واکنش به تشکیل کمیسیون‌های جدید کنست اعلام کرد که این اقدامات در راستای تحقق اکثریتی است که در انتخابات به تغییر سیاسی رأی داده است.