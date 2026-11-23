محمدرضا عارف ابلاغیه نرخ مبنای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای واردات دارو، شیر خشک و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۵ تصویب کرد.

محمدرضا عارف ، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغیه جدیدی را در خصوص تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای اساسی سلامت صادر کرد. بر اساس این تصمیم راهبردی، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان مبنای اصلی برای ترخیص دارو ، تجهیزات پزشکی ، شیر خشک و مواد اولیه مورد نیاز در سال ۱۴۰۵ تعیین شده است. این اقدام با هدف شفاف‌سازی فرآیند واردات و کاهش نوسانات قیمتی در بازارهای مرتبط با سلامت صورت گرفته است.

تصویب نرخ مبنای گمرکی ۲۸۵۰۰ تومان

طبق متن ابلاغیه صادر شده، هیئت وزیران با تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا، ضریب ثابتی را برای محاسبات گمرکی تدوین کرده است. این نرخ به طور خاص برای اقلامی شامل دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال و مواد اولیه تولید آن‌ها اعمال می‌شود. تعیین این رقم به عنوان مبنای واحد، تلاشی مستقیم از سوی دولت برای ایجاد ثبات در هزینه‌های واردات این کالاهای حساس است.

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انتخاب نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به جای نوسانات لحظه‌ای بازار آزاد، به واردکنندگان این حوزه امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری برآورد هزینه‌های خود را انجام دهند. این نرخ مبنای جدید، جایگزین روش‌های نوسانی قبلی شده و از این پس تمام محاسبات ارزش گمرکی برای موارد ذکر شده بر اساس این رقم ثابت در سال ۱۴۰۵ صورت خواهد گرفت.

نقش معاون اول رئیس جمهور در ابلاغ مصوبه

محمدرضا عارف به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور، مسئولیت مستقیم ابلاغ این تصویب‌نامه را بر عهده داشته است. این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه حاکمیت به موضوع امنیت غذایی و سلامت در برابر نوسانات ارزی است. با امضای این ابلاغیه، فرآیند قانونی تعیین نرخ مبنای گمرکی برای کالاهای وارداتی بخش سلامت نهایی شد و اکنون واردکنندگان ملزم به پایبندی به این نرخ هستند.

تصمیم‌گیری در این سطح بالا از سلسله مراتب اجرایی، سرعت بخشیدن به فرآیند ترخیص محموله‌ها را در پی دارد. وقتی نرخ مبنای مشخص و ثابتی توسط مقامات عالی‌رتبه اعلام شود، اصطکاک‌های اداری و ابهامات مالی که پیش از این باعث کندی ترخیص کالا می‌شد، کاهش می‌یابد. این شفافیت اداری می‌تواند منجر به ورود سریع‌تر محموله‌های دارویی و پزشکی به چرخه مصرف شود.

تأثیر بر زنجیره تأمین دارو و تجهیزات

تعیین نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده اقلام اساسی سلامت خواهد گذاشت. تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و مواد اولیه می‌توانند با اطمینان از نرخ ارز، برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری برای تولید و توزیع داشته باشند. این ثبات نسبی در هزینه‌های اولیه، پتانسیل کاهش فشار قیمتی بر مصرف‌کننده نهایی را داراست.

علاوه بر دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک اطفال نیز تحت پوشش این نرخ مبنای ثابت قرار گرفته‌اند. این اقلام به دلیل حساسیت بالای مصرف‌کننده و نیاز روزمره جامعه، از اهمیت استراتژیکی بالایی برخوردارند. ثبات در نرخ مبنای گمرکی این کالاها می‌تواند از ایجاد کمبودهای مصنوعی یا افزایش‌های ناگهانی قیمت در فروشگاه‌ها جلوگیری کند.

مراحل اجرایی و فرآیند ترخیص در سال ۱۴۰۵

این مصوبه برای تمام واردات در سال ۱۴۰۵ لازم‌الاجراست و گمرک جمهوری اسلامی موظف است محاسبات ارزش گمرکی را بر اساس این نرخ انجام دهد. واردکنندگان ملزم هستند اسناد حمل و ارزش محموله‌های خود را بر اساس مبنای تعیین شده ارائه دهند. فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات کشور از این پس با اتکا به این نرخ واحد تسریع خواهد شد.

پیگیری اجرای دقیق این نرخ مبنای گمرکی نیازمند نظارت مستمر نهادهای ذی‌ربط است. هرگونه انحراف از این نرخ یا تلاش برای دستکاری ارزش‌ها می‌تواند منجر به تخلفات گمرکی شود. با وجود ابلاغیه رسمی، چالش‌های اجرایی در سطح گمرکات ممکن است پیش بیاید که نیازمند هماهنگی بیشتر بین وزارتخانه‌های مرتبط و مراجع گمرکی است.