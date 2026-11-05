تعیین شهریه مدارس غیردولتی بر اساس هفت شاخص قانونی و نظارت دقیق

احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش از تعیین شهریه مدارس غیردولتی بر اساس هفت شاخص مشخص قانونی خبر داد و جزئیات فرآیند نظارت و افزایش حدود ۱.۳۱ درصدی نمرات را تشریح کرد.

احمد محمودزاده ، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در وزارت آموزش و پرورش ، با تأکید بر شفافیت در فرآیند تعیین هزینه‌ها اعلام کرد که تمامی اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این مقام مسئول با ارائه آمارهای جدید از وضعیت آموزشی کشور، حجم فعالیت‌های آموزشی خارج از نظام مدرسه‌ای دولتی را تشریح نمود.

آمار جامع مدارس و مراکز آموزشی مکمل

بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده توسط احمد محمودزاده، حدود ۱۵ درصد از دانش‌آموزان سراسر کشور در حال حاضر در مدارس غیردولتی ثبت‌نام کرده و تحصیل می‌کنند. همچنین نزدیک به ۱۶ درصد از کل مدارس فعال در کشور، در دسته‌بندی غیردولتی قرار دارند و زیر نظر این سازمان فعالیت می‌نمایند.

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این مقام مسئول افزود که در حال حاضر حدود ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی در سطح کشور به فعالیت آموزشی خود ادامه می‌دهند. در کنار این تعداد، نزدیک به ۱۷ هزار مرکز آموزشی و خدمات مکمل شامل مراکز کنکور، کلاس‌های تقویتی، آموزشگاه‌های زبان و مراکز آزمون نیز فعال هستند و خدمات خود را به فراگیران ارائه می‌دهند.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد که حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در سیستم مدارس غیردولتی حضور دارند. علاوه بر این جمعیت، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دیگر نیز به عنوان فراگیر در مراکز آموزشی و آموزشگاه‌های مکمل فعالیت می‌کنند که خدمات این مراکز همزمان به دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیردولتی ارائه می‌شود.

سازوکار قانونی تعیین و تصویب شهریه

احمد محمودزاده با اشاره به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توضیح داد که تعیین شهریه بر اساس شاخص‌ها و مؤلفه‌های مشخص قانونی انجام می‌شود و هر مدرسه نمی‌تواند به‌صورت مستقل و بدون ضابطه، هر میزان افزایشی را اعمال کند. افزایش شهریه باید با توجه به این شاخص‌ها و نسبت به سال قبل بررسی شود.

مطابق ماده ۱۶، فرآیند تصویب شهریه به این ترتیب است که مدرسه پیشنهاد شهریه خود را ارائه می‌کند و منطقه آموزش و پرورش با بررسی پیشنهاد و در نظر گرفتن ضوابط مربوط، نسبت به بررسی، تصویب یا بازنگری آن اقدام می‌کند. پس از تصویب، شهریه از سوی استان ابلاغ می‌گردد.

در صورت وجود اعتراض، بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۶، کمیسیون تخصصی تشکیل می‌شود و موضوع بررسی خواهد شد تا در صورت وارد بودن اعتراض، اصلاحات لازم اعمال گردد. در غیر این صورت، اعتراض رد خواهد شد و فرآیند اجرایی شدن شهریه نهایی شده است.

شاخص‌های هفت‌گانه و تفاوت شهریه‌ها

رئیس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه تعیین شهریه بر اساس حدود هفت شاخص انجام می‌شود، کیفیت آموزشی، نرخ تورم سالانه، امکانات و فضای آموزشی در اختیار مدرسه و نیروی انسانی را از جمله مؤلفه‌های اصلی تعیین شهریه دانست. این شاخص‌ها مبنای محاسبه تغییرات هزینه‌ها برای سال آینده هستند.

وی افزود که شاخص رتبه‌بندی مدارس نیز به‌عنوان یک مؤلفه جدید از سال آینده وارد این فرآیند محاسباتی خواهد شد. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش برای استانداردسازی بیشتر و عدالت آموزشی در سیستم غیردولتی است.

احمد محمودزاده خاطرنشان کرد که ممکن است دو مدرسه در یک منطقه و حتی در مجاورت یکدیگر شهریه‌های متفاوتی داشته باشند؛ زیرا امکانات، کیفیت آموزشی، نیروی انسانی و سایر شاخص‌های آنها یکسان نیست. این تفاوت ناشی از رعایت دقیق همان هفت شاخص ذکر شده برای هر موسسه به صورت جداگانه است.

فرآیند نظارت و عملکرد آموزشی مدارس

فرآیند بررسی و تعیین شهریه برای حدود ۲۱ هزار مدرسه و نزدیک به ۱۷ هزار آموزشگاه، یک فرآیند حدوداً شش‌ماهه است که پس از طی مراحل کارشناسی و تصویب، شهریه‌ها به طور رسمی ابلاغ می‌شوند. این مدت زمان برای اطمینان از دقت و انطباق با قوانین در نظر گرفته شده است.

نظارت بر شهریه مدارس از مسیرهای مختلفی انجام می‌شود که بخشی از آن سامانه‌ای، بخشی به‌صورت دستی و بخشی نیز بر اساس شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی ثبت‌شده در سامانه‌های مربوطه است. این چندجانبه بودن نظارت، شفافیت مالی را تضمین می‌کند.

علاوه بر نظارت بر فرآیند دریافت شهریه، استقرار مدارس غیردولتی نیز از نظر استحکام بنا، ایمنی فضا و اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار می‌گیرد و متناسب با نتایج ارزیابی‌ها، بازخوردهای لازم به مدارس ارائه می‌شود. این اقدامات برای حفظ سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان ضروری است.

احمد محمودزاده با اشاره به ارزیابی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی گفت که نتایج امتحانات، عملکرد دانش‌آموزان در کنکور و المپیادها، جشنواره‌ها، مسابقات فرهنگی و تربیتی و فعالیت‌های مرتبط با حفظ قرآن کریم، هر سال تحلیل و بررسی می‌شود. این ارزیابی‌ها با توجه به دوره و پایه تحصیلی، رشته، جنسیت و منطقه جغرافیایی انجام می‌گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که میانگین نمرات مدارس غیردولتی در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱.۳۱ درصد افزایش داشته است. این رشد آماری نشان‌دهنده بهبود کیفیت آموزشی در این بخش از نظام تعلیم و تربیت کشور می‌باشد.