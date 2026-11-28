تصمیم درباره حضوری یا غیرحضوری بودن فعالیت مدارس یزد تا فردا مشخص می‌شود. همزمان بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله با شعار مدرسه ایمن برگزار خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد با اشاره به افزایش شیوع بیماری آنفلوآنزا در کشور و نگرانی خانواده‌ها، از رصد تخصصی وضعیت بیماری در استان خبر داد. او خاطرنشان کرد که امروز جلسه کمیته پیشگیری، مراقبت و کنترل بیماری‌های حاد تنفسی با محوریت آنفلوآنزا برگزار شد و بر لزوم بررسی دقیق آمار مراجعان تأکید کرد.

بررسی تخصصی آمار مبتلایان در استان

در نشست کمیته پیشگیری، مراقبت و کنترل بیماری‌های حاد تنفسی، دانشگاه علوم پزشکی به عنوان دستگاه تخصصی و مسئول حضور داشت. همچنین آموزش و پرورش، بازرسی و اداره‌کل مدیریت بحران استانداری یزد در این جلسه حضور داشتند و آخرین آمار مراجعان به مراکز درمانی و موارد ابتلا مورد بررسی قرار گرفت.

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برای اتخاذ تصمیم دقیق درباره وضعیت فعالیت مراکز جمعیتی از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و پادگان‌ها، علاوه بر آمار مراجعان و نتایج آزمایش‌ها، به اطلاعات تفکیکی از میزان شیوع بیماری در این مراکز نیاز است. تلاش می‌شود با تکمیل اطلاعات و بررسی کارشناسی، تصویر دقیق‌تری از وضعیت شیوع بیماری در استان به دست آید.

اعلام نتیجه تصمیم‌گیری تا فردا

نتیجه بررسی‌ها و تصمیم‌گیری درباره حضوری یا غیرحضوری بودن فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها تا فردا مشخص و از طریق رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. فرمانداران نیز برای بررسی شرایط، مأمور پیگیری و جمع‌آوری اطلاعات شده‌اند تا روند تصمیم‌گیری شفاف‌تر انجام شود.

دانشگاه علوم پزشکی از ابتدای آبان‌ماه اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم را درباره خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری آغاز کرده و در صورت نیاز به اقدامات ویژه، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. شهروندان خواسته شده اخبار مربوط به تصمیمات احتمالی درباره تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها را صرفاً از منابع رسمی از جمله استانداری، آموزش و پرورش، مدیریت بحران و صداوسیمای مرکز یزد دنبال کنند.

مانور سراسری زلزله با شعار مدرسه ایمن

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد از برگزاری بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس همزمان با سراسر کشور خبر داد. این مانور ساعت ۱۰ صبح با شعار "مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور" برگزار می‌شود و هدف از اجرای آن ارتقای آمادگی، آموزش و افزایش تاب‌آوری دانش‌آموزان در برابر حوادث و بلایای طبیعی عنوان شده است.

مدارس می‌توانند به‌عنوان محور آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت بحران نقش مؤثری ایفا کنند. هر دانش‌آموز می‌تواند سفیر ایمنی باشد و آموخته‌های خود را به اطرافیان منتقل کند؛ موضوعی که در نهایت به شکل‌گیری جامعه‌ای ایمن‌تر و تاب‌آورتر کمک خواهد کرد.