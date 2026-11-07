تعیین سقف درآمد خانوار برای کالابرگ ۱۴۰۵ با جزئیات دقیق

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین سقف درآمد خانوارهای یک تا سه نفره ۲۰ میلیون و چهار نفره ۲۷ میلیون تومان برای دریافت کالابرگ خبر داد. جزئیات کامل طرح را بخوانید.

یعقوب اندایش ، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بیانیه رسمی خود از تعیین دقیق سقف درآمد خانوار ها جهت دریافت یارانه کالابرگ خبر داد. بر اساس دستورالعمل‌های جدید ابلاغی، سقف درآمد مجاز برای خانوارهای یک تا سه نفره ۲۰ میلیون تومان و برای خانوارهای چهارنفره ۲۷ میلیون تومان تعیین شده است.

جزئیات سقف درآمد و معیارهای جدید

این محدودیت‌های درآمدی با هدف تمرکز حمایت‌ها بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه تدوین شده‌اند و به ازای هر فرد اضافه بر چهار نفر، ۷ میلیون تومان به سقف درآمدی ۲۷ میلیون تومانی افزوده می‌شود. اندایش تاکید کرد که این اعداد نهایی به تصویب دولت رسیده و جزئیات اجرایی آن در مراحل بعدی اعلام خواهد شد.

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سازوکار شناسایی خانوارهای هدف

فرآیند شناسایی خانوارهای واجد شرایط با حذف سیستم قدیمی دهک‌بندی و استفاده از سه لایه اطلاعاتی متفاوت آغاز شده است. لایه نخست بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و شاخص‌های عینی، لایه دوم توسط سازمان امور مالیاتی و با بررسی میزان مالیات پرداختی، و لایه سوم توسط سازمان برنامه و بودجه و از طریق تلفیق خوداظهاری خانوارها انجام شده است.

آمار مشارکت و واریزی‌های انجام شده

سازمان برنامه و بودجه پیامک‌هایی را برای ۴۴ میلیون نفر ارسال کرد که منجر به شروع فرآیند خوداظهاری برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار شد. در نهایت حدود ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر به عنوان مشمول جدید شناسایی شدند و افزایش اعتبار کالابرگ در تاریخ ۳۰ مهرماه به حساب آن‌ها واریز گردید.

اقدامات برای افراد فاقد دسترسی به اینترنت

در خصوص حدود ۹ میلیون نفری که در مرحله خوداظهاری شرکت نکردند، احتمال می‌رود برخی به دلیل عدم دسترسی به اینترنت یا پیشخوان‌های دولت بوده باشند. اندایش ابراز امیدواری کرد که پالایش‌های اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی بعدی، این افراد را پوشش دهد و سازمان برنامه و بودجه زمان‌بندی جدیدی برای مراجعه مجدد ارائه خواهد کرد.

تحول در روش‌های هدفمندسازی حمایت‌ها

این طرح با الگوبرداری از طرح‌هایی مانند کارت امید مادر که ماهیانه دو میلیون تومان و طرح تغذیه مضاعف که بر اساس پایش وزنی کودکان مبلغ‌های مختلف پرداخت می‌کند، اجرا می‌شود. هدف اصلی این است که شاخص‌های عینی مانند نداشتن ملک، خودرو و شغل رسمی، جایگزین دهک‌بندی‌های ذهنی شده تا عدالت توزیعی افزایش یابد.