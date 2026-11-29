مهدی چمران از پیشنهاد دو مکان برای نامگذاری به نام رهبر شهید خبر داد. بررسی وضعیت قانونی خط ۹ مترو و رایگان کردن بلیت اتوبوس در دستور کار شورای شهر قرار دارد.

مهدی چمران ، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، روز یکشنبه در حاشیه چهارصد و پنجاه و یکمین جلسه علنی شورا، از پیشرفت‌های مهم در حوزه نامگذاری اماکن عمومی و تعیین تکلیف پروژه‌های کلان حمل و نقلی خبر داد.

وی با اعلام اینکه دو مکان برای نامگذاری به نام رهبر شهید پیشنهاد شده است، تأکید کرد که پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت راه و شهرسازی، یکی از این دو مکان انتخاب و به صورت رسمی معرفی خواهد شد.

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جزئیات نامگذاری مکان‌های عمومی تهران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران مبنی بر وضعیت فعلی نامگذاری مکانی به نام رهبر شهید، تصریح کرد که پیشنهاد نهایی بر اساس بررسی‌های فنی و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی ارائه شده است.

چمران افزود که فرآیند نهایی‌سازی این تصمیم منوط به تایید نهایی وزارت راه و شهرسازی است و شورا منتظر است تا این هماهنگی‌ها به سرانجام برسد تا نام مکان منتخب به عنوان یکی از نقاط شاخص شهری اعلام گردد.

مانع قانونی آغاز عملیات خط ۹ مترو

در بخش دیگری از صحبت‌های خود، مهدی چمران به موضوع حساس و مورد توجه شهروندان درباره خط ۹ مترو و شائبه‌های مطرح شده درباره شروع عملیات اجرایی بدون مجوز پاسخ داد.

وی با رد هرگونه تخلف از روند قانونی، بیان کرد که موضوع خط ۹ در بودجه سال گذشته و امسال به تصویب رسیده است، اما برای آغاز عملیات اجرایی حتماً باید مجوزهای لازم از شورای اسلامی شهر تهران اخذ شود.

چمران خاطرنشان ساخت که طرح این خط در شورای عالی ترافیک مطرح شد و در آنجا ایراداتی به آن وارد گردید که بخشی از آن مربوط به کمبود اطلاعات بود که اکنون باید تکمیل شود و مجدداً برای دریافت مجوز به شورا ارائه گردد.

انتظار برای تصویب طرح جامع ترافیک

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد که موضوع خط ۹ برای بررسی به شورا ارسال شده بود، اما به دلیل آماده نبودن طرح جامع ترافیک، امکان تصمیم‌گیری نهایی درباره آن وجود نداشت.

وی تصریح کرد که منتظر ارسال نهایی طرح جامع ترافیک هستیم تا بر اساس آن بتوانیم تصمیم‌گیری دقیق و استاندارد را درباره خط ۹ مترو انجام دهیم و مسیر قانونی پروژه طی شود.

تصمیم‌گیری نهایی درباره رایگان شدن بلیت اتوبوس

چمران با اشاره به دستور جلسات جاری شورای شهر، اعلام کرد که بررسی موضوع رایگان کردن بلیت اتوبوس در دستور کار قرار دارد و قرار است در این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ شود.

وی درباره مدت اجرای این طرح توضیح داد که طبق مصوبه فعلی، شورا باید هر دو ماه یک بار درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند و امکان تغییر مدت زمان تمدید این طرح وجود ندارد.

دستاوردهای سفر به مسکو و همکاری‌های دوجانبه

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره دستاوردهای سفر اخیر به مسکو گفت که این نشست با هدف امضای تفاهم‌نامه همکاری میان چند شهر عضو بریکس برگزار شد که تفاهم‌نامه به امضا رسید.

وی خاطرنشان ساخت که تهران تجربه‌ای ارزشمند در مقاومت و ایستادگی دارد و از سوی دیگر مسکو با وجود تحریم‌های گسترده، تجربیات مفیدی در مدیریت شهری دارد که برای تهران قابل بررسی است.

چمران در پایان با اشاره به برگزاری نشست‌های دوجانبه با شورای شهر مسکو و بررسی موضوعاتی مانند پسماند و ترافیک، ابراز امیدواری کرد که این گفت‌وگوها نتایج خوبی برای توسعه شهری تهران به همراه داشته باشد.