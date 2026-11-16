بعلزبیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، انتصاب رئیس کنست با رای احزاب عرب را خط قرمز خواند. جزئیات تشکیل کابینه جدید و سمت‌های کلیدی کمیسیون‌ها.

بعلزبیل اسموتریچ ، وزیر دارایی و یکی از تندروترین اعضای کابینه پیش‌برد امور اسرائیل، واکنشی بسیار تندی نسبت به تحولات اخیر سیاسی در تل‌آویو نشان داد. نامزدی و تصویب انتخاب رئیس کنست با تکیه بر آرای نمایندگان عرب، توسط این مقام صهیونیستی به عنوان یک خط قرمز قطعی و غیرقابل عبور معرفی شد.

تهدید به ننگ ابدی در تاریخ اسرائیل

اسموتریچ در بیانیه‌ای صریح اعلام کرد که انتصاب رئیس کنست با رأی احزاب عرب که آن‌ها را حامیان تروریسم می‌دانند، فاقد مشروعیت است. او هشدار داد که هر کسی که از این خط قرمز عبور کند، با ننگی ابدی در تاریک‌ترین صفحات تاریخ اسرائیل ثبت خواهد شد.

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وزیر دارایی رژیم صهیونیستی با انتقاد از اردوگاه مخالفان بنیامین نتانیاهو مدعی شد که بلوک مخالف در حالی آماده سازش و اعطای امتیاز است، جریان مقابل حول محور تفرقه و نفرت متحد شده است. وی این وضعیت را بسیار دردناک دانست و بر شدت اختلافات داخلی در جامعه صهیونیستی تأکید کرد.

ناکامی راست افراطی در کسب اکثریت مطلق

اسموتریچ با اعتراف به شکست در کسب اکثریت مطلق، گفت که هدف اولیه تشکیل یک دولت کاملاً دست‌راست بود. آن‌ها حداقل به ۶۱ کرسی در انتخابات کنونی کنست نیاز داشتند، اما موفق به کسب این تعداد نشدند. در حال حاضر، تنها یک نوع دولت قابل تشکیل است و آن نیز دولت اکثریت ساکنان سرزمین‌های اشغال شده است.

خشم اسموتریچ پس از آن افزایش یافت که احمد الطیبی، رئیس فراکسیون فهرست مشترک و نماینده عرب کنست، امروز به عنوان یکی از نایب رئیسان پارلمان انتخاب شد. این رویداد نشان‌دهنده نفوذ سیاسی گروه‌های عرب در فرآیند شکل‌گیری ساختارهای قانون‌گذاری جدید است.

توافق سیاسی و سمت‌های کلیدی کمیسیون‌ها

کنست اسرائیل همچنین امروز از انتصاب آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل بیتنا، به عنوان رئیس کمیسیون امور خارجی و امنیتی خبر داد. این اقدام او را در موقعیتی نظارتی و تأثیرگذار در امور نظامی و امنیتی قرار می‌دهد. شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش کرد که این انتصاب در پی توافق رهبران بلوک تغییر تصویب شده است.

تأیید لیبرمن در چارچوب توافق هفته گذشته بین گادی ایزنکوت، نفتالی بنت و یائیر گولان انجام شد. این سه رهبر حزبی بر سر سمت‌های کلیدی که در دوره تشکیل کابینه منصوب خواهند شد، به توافق رسیدند. این توافق نشان‌دهنده موازنه قدرت جدید در پارلمان اسرائیل است.

انتصاب‌های دیگر و چالش‌های تجربی

بر اساس گزارش‌ها، روی فولکمن از حزب یشار ریاست کمیسیون سازماندهی را بر عهده خواهد گرفت. همچنین لیران آویشار بن هورین از فهرست بیخد برای ریاست کمیسیون مالی معرفی شده است. این انتصاب با وجود برخی مخالفت‌ها درباره کمبود تجربه پارلمانی وی، با اصرار نفتالی بنت مورد موافقت شرکای بلوک قرار گرفت.

این تحولات نشان می‌دهد که تشکیل کابینه جدید اسرائیل بر پایه مصالحه‌های سیاسی پیچیده و توزیع مناصب کلیدی بین جناح‌های مختلف استوار است. نقش نمایندگان عرب و رهبران اپوزیسیون در این فرآیند، تعادل‌های سنتی قدرت در تل‌آویو را تغییر داده است.