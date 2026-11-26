انجمن صنفی صنعت تایر ایران از تعیین ۳۰۰ مرکز برای عرضه تایر با قیمت کارخانه و راه‌اندازی فروش مستقیم اینترنتی خبر داد تا فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران، مصطفی تنها ، از تعیین ۳۰۰ مرکز برای عرضه کنترل‌شده تایر با قیمت کارخانه خبر داده است. به گفته وی، این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که در حال حاضر تا حدودی کمبود تایر در بازار احساس می‌شود.

این کمبود، به گفته سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران، ناشی از کاهش تولید در دوره گذشته و همچنین کاهش واردات تایر در سال جاری است. بر همین اساس، هماهنگی‌هایی میان بخش‌های مختلف صنعت تایر برای بهبود شرایط بازار و جبران کمبودهای موجود صورت گرفته است.

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آزادسازی قیمت تایر مشروط به پایبندی کارخانه‌ها

آزادسازی قیمت تایر در بازار مشروط به پایبندی کارخانه‌ها به میزان تایرهای عرضه‌شده است. به این معنا که تولیدکنندگان باید تعهدات مشخص‌شده را اجرا کنند تا این سیاست ادامه یابد.

تولیدکنندگان تایر موظف شده‌اند ماهانه حداقل یک میلیون و ۸۰۰ هزار حلقه تایر سواری در بازار عرضه کنند. انجمن صنفی صنعت تایر ایران تاکید دارد که این تعهد در کنار تغییر نظام قیمت‌گذاری اجرا می‌شود.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفت سهم تایرهای پرمصرف در رینگ‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ در سبد عرضه بازار حفظ می‌شود. میزان عرضه این گروه نسبت به سال گذشته کاهش نمی‌یابد، زیرا بخش قابل توجهی از تقاضای مصرف‌کنندگان را پوشش می‌دهد.

به گفته وی، استمرار تامین این تایرها نقش مهمی در تنظیم بازار دارد. هدف اصلی آن است که مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در بخش تایرهای سواری، با کمبود محصولات مورد نیاز خود مواجه نشوند.

هماهنگی وزارت نفت و تولیدکنندگان برای تامین تایر

مصطفی تنها با اشاره به تمهیدات وزارت نفت گفت برنامه‌هایی برای افزایش و تداوم عرضه محصولات به بازار در نظر گرفته شده است. این برنامه‌ها بر پایه هماهنگی میان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تایر تنظیم شده‌اند.

سخنگوی انجمن صنفی تایر ایران توضیح داد که تمرکز این برنامه‌ها بر تامین نیاز مصرف‌کنندگان است. به گفته وی، عرضه تایر همراه با نظام قیمت‌گذاری جدید باید به میزان کافی و متناسب با نیاز بازار ادامه یابد.

۳۰۰ مرکز عرضه تایر با قیمت کارخانه

انجمن صنفی صنعت تایر ایران تعیین ۳۰۰ مرکز برای عرضه تایر با قیمت کارخانه را اعلام کرده است. با هماهنگی میان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، این تعداد مراکز مشخص شده تا محصولات به‌صورت تضمین‌شده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

تنها تاکید کرد که عرضه تایر در این مراکز تحت نظارت انجام می‌شود. هدف، دسترسی مستقیم‌تر مصرف‌کنندگان به محصولات و امکان تهیه تایر با قیمت مصوب است.

بر اساس سازوکار اعلام‌شده، واحدهای صنفی منتخب در مناطق ۲۲ گانه تهران مسئولیت عرضه این محصولات را بر عهده گرفته‌اند. این ترتیب برای جلوگیری از شکل‌گیری اختلاف قیمت قابل توجه میان کارخانه و بازار در نظر گرفته شده است.

فروش مستقیم اینترنتی تایر از سوی کارخانه‌ها

تولیدکنندگان تایر موظف شده‌اند علاوه بر سازوکارهای فعلی توزیع، فروش مستقیم آنلاین محصولات خود را برقرار کنند. این اقدام بخشی دیگر از برنامه ساماندهی بازار تایر اعلام شده است.

به گفته تنها، این طرح می‌تواند با کوتاه کردن مسیر دسترسی مصرف‌کننده به تولیدکننده، فاصله قیمت کارخانه تا قیمت رایج در بازار را به حداقل برساند. همچنین مانع می‌شود که تایر با قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

زمان‌بندی دقیق اجرای فروش اینترنتی و جزئیات بیشتر در متن اعلام‌شده ذکر نشده است. بنابراین، خریداران برای اطلاع از شرایط دقیق باید منتظر اعلام رسمی انجمن صنفی و کارخانه‌ها بمانند.