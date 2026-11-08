وزیر صنعت خواستار تعویق یکساله استانداردهای خودرو شد در حالی که آمار جان‌باختگان به ۱۹ هزار نفر رسید. بررسی دلایل و واکنش کارشناسان به این تصمیم.

شمار جان‌باختگان تصادفات رانندگی در ایران برای چهارمین سال متوالی از مرز ۱۹ هزار نفر عبور کرده است. در این میان محمد اتابک وزیر صنعت درخواست کرده اجرای استانداردهای ایمنی خودرو دست‌کم یک سال به تعویق بیفتد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند ایمنی پایین خودروهای داخلی نقش مستقیمی در این آمار دارد.

جزئیات آمار و تلفات ترافیکی در نیمه سال

خبرگزاری ایلنا یکشنبه ۱۷ آبان به استناد آمار سازمان پزشکی قانونی نوشت در نیمه نخست امسال ۱۰ هزار و ۳۵۷ نفر در حوادث رانندگی جان باختند. در همین بازه زمانی ۲۲۴ هزار و ۲۲۰ مصدوم به پزشکی قانونی مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حاکی از رشد ۱۰.۸ درصدی است.

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طبق آمار سالانه پزشکی قانونی تعداد جان‌باختگان از ۱۶ هزار و ۷۷۸ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر در سال ۱۴۰۱ رسید. در سال ۱۴۰۲ تصادفات منجر به کشته شدن ۱۹ هزار و ۴۳۵ نفر شد و در سال ۱۴۰۴ این شمار به ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر رسید. در مجموع ۷۸ هزار و ۵۱۰ کشته در چهار سال اخیر ثبت شده است.

نیمه نخست امسال ۱۸۶۸ جوان ۱۸ تا ۲۴ ساله جان باختند که ۱۸ درصد قربانیان را تشکیل می‌دادند. پس از آن گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال با ۱۵۵۵ جان‌باخته و گروه ۴۰ تا ۴۹ سال با ۱۵۱۴ جان‌باخته قرار داشتند. در میان کشته‌شدگان این شش ماه ۴۵۵ کودک ۱۰ ساله و کوچک‌تر نیز وجود داشتند.

دلایل وزارت صنعت برای تعلیق استانداردها

محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت ۱۵ آبان در نامه‌ای به محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان خواست اجرای استانداردهای جدید خودرو به تعویق بیفتد. اتابک مشکلات ارزی شرایط اضطراری کشور و ناتوانی خودروسازان در سرمایه‌گذاری برای توسعه و بازطراحی پلتفرم‌ها را دلایل این درخواست برشمرد.

در صورت موافقت با درخواست او خودروسازان می‌توانند تولید را با ضوابط کنونی ادامه دهند. افزایش شمار استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد و اجرای معیارهای جدید مصرف سوخت نیز به تعویق خواهد افتاد. این تصمیم می‌تواند تاثیر مستقیمی بر کیفیت ناوگان حمل و نقل کشور داشته باشد.

واکنش پلیس و کارشناسان به کاهش ایمنی

تیمور حسینی رئیس پلیس راهور پیش‌تر با اشاره به ضعف ایمنی خودروهای داخلی از وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد خواسته بود برای بهبود کیفیت خودروها اقدام کنند. او گفته بود افزایش جریمه‌ها به‌تنهایی کافی نیست و باید هم‌زمان ایمنی جاده‌ها و تجهیزات خودروها بهبود بخشید.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت ۲۶ خرداد مرگ سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی را یکی از چالش‌های جمعیتی ایران خواند. او پیش‌تر گفته بود ۲۶ درصد مرگ‌های ناشی از حوادث جاده‌ای قابل پیشگیری است. جمهوری اسلامی نوشت حفظ جان جمعیت حاضر در کشور به اندازه تشویق فرزندآوری اهمیت دارد.

نقش رسانه‌ها و متهمان کلاهبرداری

مستقل از بحث خودروها تسنیم یکشنبه ۱۷ آبان نوشت متهم با وعده تحصیل در مقطع دکتری از دانشگاه‌های معتبر ارمنستان دانشجویان را فریب داده بود. او مبالغی به دلار از دانشجویان دریافت می‌کرد. حسن خیراندیش و دخترش لیلا از سال ۱۳۸۷ در غرب تهران با عنوان نمایندگی "دانشگاه میختاری گوش ارمنستان" اقدام به جذب دانشجو می‌کردند.

ایران‌اینترنشنال با بررسی اسناد نوشت خیراندیش مالک ۷۰ درصد سهام شرکت "پیشگامان سلامت حکیم خیراندیش" بود. بسیاری از قراردادهای مربوط به دانشگاه ارمنستان در همین شرکت بسته می‌شد. برخی شاکیان حضور مکرر خیراندیش در صداوسیما را دلیل اعتمادشان به وعده‌های او دانستند.