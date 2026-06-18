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تعویق سفر شهباز شریف به سوئیس و ادامه مذاکرات فنی آمریکا و ایران پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد

سیاست خارجی News

تعویق سفر شهباز شریف به سوئیس و ادامه مذاکرات فنی آمریکا و ایران پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
شهباز شریف، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مذاکرات فنی آمر
📆6/18/2026 4:18 PM
📰EtemadOnline
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نخست‌وزیر پاکستان سفر به سوئیس را به دلیل امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تعویق کرد؛ мока握 tussen آمریکا و ایران به طور جداگانه ادامه می‌یابد.

نخست‌وزیر پاکستان، شهباز شریف، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به سوئیس را به دلیل امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و شروع اجرای آن به تعویق انداخت. او اعلام کرد که مذاکرات فنی بین آمریکا و ایران نیز به طور مستقل و در چارچوب همان توافق ادامه خواهد یافت.

این تصمیم در پی پاسخ مثبت دونالد ترامپ به درخواست‌های پاکستان، عربستان و دیگر کشورهای منطقه برای تعلیق پروژه آزادی بوده است. در کنار این تحولات سیاسی، وحشت‌های اقتصادی نیز ادامه دارد؛ طلا با افت شدید قیمت‌ها مواجه شده و瘦الگوی مصرف آب در014 خرداد در تهران به دلیل اختلال در سیستم آبی و برگزاری جام جهانی تغییر کرده است. همچنین اختلال در سیستم‌های بانک‌های اینترنتی چهار بانک کلان کشور همچنان پابرجاست

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شهباز شریف، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مذاکرات فنی آمر

 

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