تعویق انتخابات شوراهای اسلامی کشور تا ۶۰ روز پس از پایان جنگ و بررسی آخرین وضعیت انتخابات و مذاکرات ایران و آمریکا

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که انتخابات شوراهای اسلامی کشور تا ۶۰ روز پس از پایان رسمی جنگ تعویق یافته است. در همین حال، آخرین وضعیت انتخابات و مذاکرات ایران و آمریکا بررسی شده است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اعلام تعویق انتخابات شوراهای اسلامی کشور بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، تاکید کرد که این انتخابات ۶۰ روز پس از پایان رسمی جنگ برگزار خواهد شد.

محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در این خصوص گفت: طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی، ادامه فرایند انتخابات منوط به اعلام رسمی پایان جنگ از سوی این شورا است. وی با اشاره به آمادگی کامل ستاد انتخابات برای اجرای این فرایند، افزود: جلسات منظم ستاد انتخابات همچنان در حال برگزاری است و کمیته‌های مختلف ستاد انتخابات گزارش‌های خود را ارائه داده‌اند. آخرین وضعیت انتخابات و فرآیندهای آن در این جلسات بررسی شده است.

اسلامی همچنین عنوان کرد: کلیه فرایندهای مربوط به انتخابات اعم از ثبت‌نام، تایید صلاحیت، انتشار آگهی و... هم در حوزه شهری و هم در حوزه روستایی که پیش از این اعمال و انجام شده به قوت خود باقی است. به مجرد اعلام پایان جنگ، فرایندهای انتخابات شامل زمانبندی جدید و بازه تبلیغات اطلاع‌رسانی خواهد شد. در همین زمینه، هماهنگی‌های لازم با ناظرین محترم (مجلس و شورای نگهبان) صورت گرفته است و داوطلبان مشخص هستند.

ستاد انتخابات کشور به عنوان مجری انتخابات، پاسخگوی سوالات ملت شریف ایران است و درخواست می‌شود آخرین اخبار این حوزه از طریق ستاد انتخابات کشور پیگیری شود. از سوی دیگر، نماینده مجلس هشدار داد که نامزدهای انتخابات شوراها در تجمعات مردمی در میادین تبلیغات نکنیند. در همین حال، محسن هاشمی از دو کارت مهم در مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد: یکی غنی‌سازی اورانیوم به ۶۰ درصد و دیگری مدیریت بر تنگه هرمز.

مرکز پژوهشهای مجلس نیز ۴ سازوکار برای مدیریت تنگه هرمز ارائه داد تا از فشار بر مذاکره‌کنندگان در مذاکرات ایران و آمریکا بکاهد. محمدباقر قالیباف نیز از کارتهای ایران در مذاکرات ایران و آمریکا رونمایی کرد. علاوه بر این، قیمت طلای دست دوم امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد. همچنین، همه چیز درباره عامل حادثه تیراندازی در ضیافت کاخ سفید و هویت کول توماس آلن کیست؟ نیز بررسی شد





انتخابات شوراهای اسلامی تعویق انتخابات مذاکرات ایران و آمریکا تنگه هرمز ستاد انتخابات

