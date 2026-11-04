تعویق یک‌ساله رقابت‌ها آینده هاجیمه موریاسو را نامشخص کرد؛ اما او با دعوت از ستارگان جدید، تمرکز خود را بر مسابقات پیش رو گذاشت.

تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ از ژانویه به دسامبر، آینده‌ی هاجیمه موریاسو، سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. این تغییر تاریخ‌ها که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برای جلوگیری از خطرات امنیتی اعلام شد، عملاً آخرین فرصت موریاسو برای کسب عنوان قهرمانی پیش از بازنشستگی را از بین برد. موریاسو که قرار بود پس از پایان این رقابت‌ها از کاپیتانی تیم کناره‌گیری کند، اکنون ممکن است در پایان سال ۲۰۲۶ جای خود را به گو اویوا، سرمربی تیم ملی زیر بیست و سه سال ژاپن، بدهد. این تصمیم به معنای آن است که سکان‌داری تیم ملی از دست او خارج شود و مسیر جدیدی برای فوتبال این کشور ترسیم گردد.

علت امنیتی تعویق مسابقات در عربستان

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که این رقابت‌ها که قرار بود به‌زودی در عربستان سعودی برگزار شود، به دلیل "شرایط استثنایی" منطقه به تعویق افتاده است. عامل اصلی این تصمیم، حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشور میزبان بود که امنیت رویدادها را تهدید می‌کرد. این تأخیر تقریباً یک‌ساله، برنامه‌ریزی‌های فدراسیون فوتبال ژاپن را برهم زد و مدیران را مجبور به بازنگری در استراتژی‌های کلان خود کرد.

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واکنش رسمی و شفاف‌سازی موقعیت فنی

هازیمه موریاسو روز چهارشنبه پس از این اعلامیه، با بیان اینکه "واقعیت را می‌پذیرد"، نشان داد که به تصمیم کنفدراسیون اعتراضی ندارد. او تأکید کرد که اگر مسابقات طبق برنامه برگزار می‌شد، تمام تلاش خود را برای قهرمانی در هفت بازی به کار می‌بست. موریاسو افزود که اگر این فرصت از دست برود، نگران نیست زیرا کادر فنی جدید می‌تواند از این بازی‌ها برای آمادگی بیشتر در جام جهانی آینده استفاده کند. او خود را موظف به انجام وظایف فعلی می‌داند و از مقایسه خود با جانشین احتمالی پرهیز می‌کند.

تغییرات کادر فنی و ترکیب جدید تیم ملی

ماساکونی یاماموتو، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ژاپن، هنگام اعلام فهرست بازیکنان دعوت‌شده برای دیدارهای دوستانه مقابل برزیل و پاراگوئه در سنگاپور، از مشخص کردن زمان دقیق انتقال مسئولیت سرمربیگری خودداری کرد. با این حال، موریاسو در عین حال که از تعویق مسابقات تأثیری بر انتخاب بازیکنان برای دیدارهای این ماه ندیده است، تغییرات جدیدی را در ترکیب تیم ملی اعمال کرده است. او زایون سوزوکی دروازه‌بان استون ویلا، دایچی کامادا هافبک کریستال پالاس و تاکومی مینامینو مهاجم موناکو را که پس از مصدومیت در جام جهانی غایب بود، به تیم فراخواند. همچنین تاتسوهیرو ساکاموتو وینگر کاونتری سیتی پس از بیش از پنج سال برای نخستین بار به تیم ملی بازگشت.

تأثیر تعویق بر برنامه‌های پیش رو و رقبا

ژاپن علاوه بر بازی‌های دوستانه ماه جاری، قرار بود در سی دسامبر در شهر اوساکا مقابل حریفی نامشخص برای آمادگی بیشتر در جام ملت‌ها بازی کند. موریاسو ابراز امیدواری کرد که تعویق مسابقات هیچ تغییری در رویکرد تیم برای ارائه بهترین عملکرد ایجاد نکرده است. او به گذشته‌ی تیم اشاره کرد و یادآوری نمود که همیشه تلاش کرده‌اند عملکرد خود را به آینده پیوند دهند. این دیدگاه نشان می‌دهد که تغییر تاریخ رقابت‌ها می‌تواند فرصتی برای استراحت و تحلیل دقیق‌تر باشد، هرچند که فشار برای جایگزینی سرمربی قدیمی افزایش یافته است.

وضعیت ناپایدار جانشینی و برنامه‌های فدراسیون

مسئولان فدراسیون فوتبال ژاپن هنوز زمان دقیق خروج هاجیمه موریاسو را مشخص نکرده‌اند، اما تمام نشانه‌ها به پایان سال جاری میلادی و قبل از آغاز دوره جدید اشاره دارد. گو اویوا به عنوان جانشین قطعی شناخته می‌شود و اکنون باید برای هدایت تیم در مسیرهای جدید آماده شود. این تغییر سرمربی‌گری در حالی رخ می‌دهد که تیم ملی ژاپن پس از حذف از جام جهانی توسط برزیل، به دنبال بازگشت به اوج است. هرچه باشد، فصل جدیدی در تاریخ فوتبال ژاپن با نام موریاسو آغاز و با نام گو اویوا ادامه خواهد یافت.