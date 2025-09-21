تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تأثیر آن بر مذاکرات هستهای، سفر رئیسجمهور به سازمان ملل، و چالشهای پیش روی ایران در مواجهه با تحریمها و تنشهای منطقهای.
در جلسه شنبه شب شورای عالی امنیت ملی به ریاست مسعود پزشکیان ، تصمیم مهمی اتخاذ شد که به دنبال آن، با وجود تداوم همکاریهای وزارت امور خارجه با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ، مسیر این همکاریها در پی اقدامات اخیر کشورهای اروپایی عملاً به حالت تعلیق درخواهد آمد.
این تصمیم در حالی اتخاذ گردید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه روز جمعه به ریاست کره جنوبی نتوانست پیشنویس قطعنامهای برای تداوم لغو تحریمها علیه ایران را به تصویب برساند و در نتیجه، بازگشت تحریمها، به ویژه فعال شدن مجدد مکانیسم اسنپبک، در آستانه تحقق قرار دارد. این وضعیت حساس، اهمیت سفر مسعود پزشکیان رئیسجمهور به سازمان ملل و نقش هیئت ایرانی در مذاکرات آتی را بیش از پیش آشکار میکند و معادلات دیپلماسی تهران را در شرایطی شکننده و پر چالش قرار داده است.\تعلیق موقت همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی از یک سو به عنوان یک ابزار فشار دیپلماتیک و ارسال سیگنالی قاطع به طرفهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا تلقی میشود. جمهوری اسلامی ایران با این اقدام، درصدد است نشان دهد که ادامه بیتوجهی اروپا به منافع ایران میتواند با واکنشهای عملی همراه باشد و شرایط را برای انجام مذاکرات مستقیم و جدی دشوارتر سازد. با این حال، این حرکت مخاطرات و ریسکهای قابل توجهی نیز به همراه دارد. توقف همکاری با آژانس میتواند باعث کاهش اعتماد بینالمللی نسبت به برنامه هستهای ایران شود و زمینه را برای افزایش تنشهای سیاسی و اقتصادی فراهم آورد. علاوه بر این، هر گونه توقف در اجرای توافقات فنی و همکاریهای مرتبط با برنامه، ممکن است فرصتهای موجود برای کاهش فشارهای تحریمی و دیپلماتیک را محدود کرده و ایران را در موقعیتی آسیبپذیر قرار دهد. سفر رئیسجمهور پزشکیان به نیویورک در این شرایط حساس، نقشی کلیدی در جهتدهی به روند مذاکرات دارد. هیئت ایرانی در این سفر، قصد دارد با همتایان اروپایی خود دیدار کند و ضمن تأکید بر منافع ملی، امکان تمدید حداقل ششماهه مکانیسم اسنپبک را بررسی کند. ناظران سیاسی بر این باورند که این تصمیم شورای عالی امنیت ملی، که همزمان با سفر رئیسجمهور اتخاذ شده است، میتواند توان چانهزنی تهران را در مذاکرات پیش رو افزایش دهد، اما موفقیت آن مستلزم هماهنگی دقیق و مدیریت هوشمندانه دیپلماسی است. در کوتاهمدت، حتی ایجاد یک فضای مذاکره محدود میتواند به ایران اجازه دهد تا با استفاده از اهرم تعلیق همکاری با آژانس، موضعی محکمتر در برابر فشارهای اروپا و آمریکا اتخاذ کند و زمینهساز اقدامات بعدی در سطح ریاست جمهوری و تیم دیپلماسی شود.\در شرایط کنونی، ایران با چالشهای متعددی مواجه است؛ بازگشت تحریمهای شورای امنیت، تهدیدهای رژیم اسرائیل و افزایش تنشهای منطقهای، فشار مضاعفی بر تهران وارد میکند. تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تعلیق همکاری با آژانس، هم به عنوان یک تاکتیک فشار و هم به عنوان یک ریسک بالقوه در نظر گرفته میشود که میتواند معادلات بینالمللی را شکنندهتر کند. تحلیلگران سیاسی معتقدند که این اقدام، هرچند ممکن است در کوتاهمدت توان چانهزنی ایران را افزایش دهد، اما بدون یک برنامه دقیق و هماهنگی با مذاکرات در سطح بینالمللی، میتواند ریسکهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی را ایجاد کند. به خصوص اگر اعتماد طرفهای بینالمللی نسبت به ایران و قابلیت پیشبرد مذاکرات کاهش یابد و فرصتهای موجود برای تعامل و کاهش فشارها محدود شود. در مجموع، تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران و تعلیق همکاری با آژانس، هم به عنوان یک اهرم فشار و هم به عنوان یک ریسک بالقوه در مسیر دیپلماسی عمل میکند. موفقیت این استراتژی، وابسته به مدیریت هوشمندانه در جریان مذاکرات، بهرهگیری مناسب از فرصتهای سفر رئیسجمهور به سازمان ملل و تعامل دقیق با طرفهای اروپایی و آژانس است. این اقدام، در صورت برنامهریزی صحیح، میتواند توان چانهزنی ایران را ارتقا دهد، زمینه تمدید مکانیسم اسنپبک را فراهم کند و مسیر مذاکرات آتی را با دستیابی به موقعیت برتر دیپلماتیک برای تهران هموار سازد، اما هرگونه بیتوجهی یا سوء مدیریت میتواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی جدی برای کشور به دنبال داشته باشد
برنامه هستهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی تحریمها مذاکرات هستهای دیپلماسی مسعود پزشکیان