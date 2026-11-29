بررسی نقش علی خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی در ماجرای شکست عمدی علیرضا کریمی و استعفای رسول خادم برای جلوگیری از تعلیق فدراسیون کشتی ایران.

علیرضا کریمی کشتی‌گیر ایران در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان در لهستان، با باخت عمدی مقابل حریف روسی، از رویارویی با کشتی‌گیر اسرائیلی اجتناب کرد و این اقدام پیامدهای سنگینی برای فدراسیون کشتی ایران داشت. این واقعه باعث شد اتحادیه جهانی کشتی خطر تعلیق فدراسیون ایران را به جدیت هشدار دهد و پرونده به محرومیت شش‌ماهه کریمی و دو ساله مربی‌اش انجامید.

تعلیق کشتی ایران و هشدارهای فدراسیون

علیرضا کریمی در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان عمدا به حریف روس باخت تا با کشتی‌گیر اسراییلی روبه‌رو نشد و این تصمیم منجر به بحران جدی برای تیم ملی شد. رسول خادم، رئیس وقت فدراسیون کشتی و عضو هیات رییسه اتحادیه جهانی، هشدار داد که تکرار این ماجرا هزینه‌ای فراتر از محرومیت یک ورزشکار دارد و ممکن است کلیت ورزش ایران از حضور در تمامی رقابت‌های بین‌المللی محروم شود. اتحادیه جهانی کشتی درباره خطر تعلیق فدراسیون ایران به شدت هشدار داد و مدیران کشتی با ترس از تعلیق فدراسیون به عنوان یک موضوع بسیار جدی‌تر مواجه شدند.

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نامه قهرمانان به شورای عالی امنیت ملی

قهرمانان کشتی از حسن روحانی خواستند شرایط بازگشت رسول خادم را فراهم کند و همچنین رسول خادم و تعدادی از قهرمانان کشتی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار ارجاع پرونده به شورای عالی امنیت ملی شدند. در این نامه‌نگاری‌ها، مدیران کشتی پیشنهاد دادند که دستگاه دیپلماسی با کمیته بین‌المللی المپیک مذاکره کند تا خودداری از مسابقه به محرومیت ورزشکار یا فدراسیون منجر نشود. همچنین یک عضو هیات رییسه فدراسیون به علی شمخانی یادآوری کرد که کشتی ایران از تیر تا آبان پیش رو هشت مسابقه جهانی دارد و احتمال تکرار آن وضعیت وجود دارد.

مخالفت نهادهای امنیتی و بسیج ورزشکاران

غلامحسین غیب‌پرور، رئیس وقت بسیج، گفت در همان گام اول آن قدم‌ها را خرد می‌کنیم و امامان جمعه و فرماندهان بسیج هم علیه رسول خادم موضع گرفتند. داود آذرنوش، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی را در همه رشته‌ها خط قرمز نظام دانست و در وزارت ورزش محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی، با استعفای خادم مخالفت می‌کرد اما پشت صحنه به نهادهای نظامی و امنیتی وعده کنار گذاشته شدن قطعی رسول خادم را می‌داد. همچنین علی خامنه‌ای در یک سخنرانی نظراتش را تغییر داد و خطاب به ورزشکاران گفت با اسرائیل مبارزه نکنید و مدعی شد نهادهای بین‌المللی ورزش هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.

استعفاهای متوالی خادم و تحولات سیاسی

رسول خادم در آبان ۱۳۹۷ استعفا داد و در آبان ۱۳۹۷ پس از مسابقات جهانی بوداپست که حاصلش چهار مدال برنز و هیچ فینالیست ایرانی بود، برای آخرین بار استعفا داد. او در نامه استعفا نوشت که در پاسخ به طرح مشکلات مالی فدراسیون، از مدیران وزارت شنیده بود اگر نمی‌تواند با همین شرایط کار کند ادامه ندهد. پس از استعفای خادم، حمید بنی‌تمیم، نایب رئیس فدراسیون، سرپرستی را به عهده گرفت و در سال ۱۳۹۸، علیرضا دبیر به ریاست فدراسیون رسید.

تحلیل نامه‌نگاری‌ها و دستور علی خامنه‌ای

حسن رحیمی، قهرمان سابق کشتی جهان، منتشر شده می‌گوید که پس از نامه‌ای که رسول خادم و جمعی از کشتی‌گیران به رهبر وقت جمهوری اسلامی نوشتند، علی خامنه‌ای در ابتدا دستور داده بود که مشکل ممنوعیت مبارزه ورزشکاران ایران و اسرائیل باید به صورت جدی حل شود. اما رهبر جمهوری اسلامی با مسابقه مخالف بود یا مدیران پایین‌دست تصمیم خود را به او نسبت می‌دادند و علی خامنه‌ای پس از دستور کتبی، علنا از مسابقه ندادن دفاع کرد. آیا او تصمیم‌گیرنده اول سیاست جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل بود یا تصمیم نهایی در جایی گرفته می‌شد که حتی دستور او هم رویه را تغییر نمی‌داد.