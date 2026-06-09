دادستان دادگاه کیفری بینالمللی به دلیل اتهامات سوءرفتار جنسی با یک کارمند زن تا پایان تحقیق موقتاً از کار تعلیق شد. تصمیم توسط هیئت نظارتی aquest adoption ارجاع به 125 کشور عضو دادگاه داده شده و در نشستی ویژه رأیگیری درباره آینده شغلی او خواهد شد. کریم Khan تمام اتهامات را رد کرده و وکلای او این اقدام را غیرقانونی میدانند. این اتفاق در زمانی رخ داده که دادگاه با فشارهای زیاد و پس از صدور دستور بازداشت نخستوزیر اسرائیل و تحریم شدن توسط ایالات متحده مواجه است.
کریم خان ، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی ، تا زمان تکمیل تحقیقات در پروندهای که به اتهام سوءرفتار جنسی از سوی او رسیدگی میشود، از سمت خود تعلیق شده است.
این تصمیم توسط گروهی در نهاد نظارتی مدیریت دادگاه کیفری بینالمللی گرفته شده وvoor موضوع به 125 کشور عضو این دادگاه نیز ارجاع شده است. کشورهای عضو در یک نشست ویژه که در اسرع وقت برگزار خواهد شد، درباره آینده شغلی آقای خان رأیگیری خواهند کرد. دفتر هیئت نظارتی تأکید کرده که تعلیق او به معنای پیشداوری درباره نتیجه نهایی پرونده نیست.
کریم خان بارها تمامی اتهامات مربوط به سوءرفتار جنسی را رد کرده است و وکلای او این تصمیم را غیرقانونی، مغایر با اصول دادرسی عادلانه و فاقد پشتوانه ادله توصیف کردهاند. اتهامهای مطرحشده علیه کریم خان شامل تماسهای جنسی و سوءاستفاده از یک کارمند زن بوده است. برای تأیید هرگونه تخلف، رأی موافق دو سوم کشورهای عضو لازم است و پس از آن هم رأیگیری جداگانهای درباره برکناری احتمالی او از سمت دادستانی برگزار خواهد شد.
این پرونده پس از接收到 گزارشهایی در نوامبر 2024 مطرح شد. کریم خان، حقوقدان شناختهشده بریتانیایی، از یک سال پیش برای رسیدگی به این اتهامات بهصورت داوطلبانه از مسئولیتهای خود کنارهگیری کرده بود. دادگاه کیفری بینالمللی که در لاهه هلند مستقر است، به جرائم عمده بینالمللی همچون جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت رسیدگی میکند. دو سال پیش اتهامهایی مبنی بر سوءرفتار جنسی کریم خان با یکی از کارکنان زن دادگاه توسط شخص ثالث به این دادگاه گزارش شد.
نهاد مستقل نظارت داخلی دادگاه تحقیقاتی را آغاز کرد، اما پس از آنکه فرد شاکی از مشارکت در روند تحقیق خودداری کرد، پرونده مختومه شد. منتقدان این روند معتقد بودند که تحقیقات بهدرستی انجام نشده و اعتماد به دادگاه را کاهش داده است. چند ماه بعد در اکتبر 2024، پرونده بار آخر مطرح و این بار به دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد سپرده شد تا تحقیق جامعتری درباره آقای خان انجام دهد.
این تحقیق از نوامبر 2024 تا دسامبر 2025 ادامه یافت و بیش از پنج هزار صفحه سند، مدرک و شهادت را در بر گرفت. نتایج این تحقیقات سپس توسط هیئتی متشکل از سه قاضی بررسی شد تا به دفتر مجمع کشورهای عضو دادگاه کیفری بینالمللی مشاوره دهد که آیا رفتار کریم خان مصداق تخلف جدی، تخلف جزئی یا عدم تخلف بوده است. این اتهامات در دورهای مطرح شده که دادگاه کیفری بینالمللی با فشارهای بیسابقهای روبهرو بوده است.
برخی کارکنان دفتر دادستان هشدار دادهاند که بازگشت کریم خان میتواند به اعتماد عمومی به این نهاد لطمه بزند و درباره احتمال اقدامات تلافیجویانه هم ابراز نگرانی کردهاند. در مقابل، حامیان او معتقدند که تحقیقات نتوانسته شواهد کافی برای اثبات اتهامات ارائه دهد.
همچنین، پس از آنکه کریم خان در مقام دادستان دادگاه کیفری بینالمللی درخواست دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر دفاع وقت این کشور را بابت ارتکاب جرائم ادعایی در غزه صادر کرد، ایالات متحده آقای خان را تحریم کرد. قضات دادگاه مدتی پس از این درخواست، دستور بازداشت این دو به همراه یکی از رهبران حماس در غزه را صادر کردند.
دامنه این تحریمها بعداً گسترش یافت و دو معاون دادستان، هشت قاضی دادگاه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور سرزمینهای اشغالی فلسطین و چند سازمان فلسطینی ارائهدهنده مدارک به دادگاه را نیز دربر گرفت. اگر مجمع کشورهای عضو تصمیم به برکناری کریم خان از دادستاتی بگیرد، آقای خان میتواند این تصمیم را در دادگاه اداری سازمان بینالمللی کار به چالش بکشد. این نهاد میتواند به دعاوی امور استخدامی و شغلی کارکنان دادگاه کیفری بینالمللی رسیدگی کند.
نزاع حقوقی حتی ممکن است در صورتی که دادگاه تشخیص دهد روند رسیدگی انضباطی به پرونده آقای خان نقص داشته، زمینه بازگشت او به کار را فراهم کند و جبران خسارت قابل توجهی را به نفعش در نظر بگیرد
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