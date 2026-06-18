حسین قاضیان، جامعه‌شناس، در مصاحبه‌ای با ایران‌اینترنشنال، به پیامدهای بلندمدت و حتی نسلی احساس تعلیق و بلاتکلیفی پرداخته است. او از راه‌هایی برای تاب‌آوری و بقا در پیش گرفته‌اند. همچنین، به رویدادهایی مانند اعتراضات و سرکوب خونین و کشتار بی‌سابقه در دی‌ماه و جنگی دیگر اشاره کرده که ساختار سیاسی حکومت ایران را تغییر داده‌اند.

حسین قاضیان از جمله جامعه‌شناسانی است که تحولات ایران را در سال‌های گذشته به دقت زیر نظر داشته. او در گفت‌وگویی با ایران‌اینترنشنال، به پیامدهای بلندمدت و حتی نسلی احساس تعلیق و بلاتکلیفی پرداخته و از راه‌هایی می‌گوید که شهروندان برای تاب‌آوری و بقا در پیش گرفته‌اند.

گرفته تا اعتراضات و سرکوب خونین و کشتار بی‌سابقه در دی‌ماه و جنگی دیگر، که ساختار سیاسی حکومت ایران را تغییر داد. این رویدادها فضایی مبهم را در زندگی و ذهن مردم ایجاد کرده‌اند. آن‌ها با وضعیتی بلاتکلیف و پرسش‌هایی درباره آینده ایران و سرنوشت نظام جمهوری اسلامی مواجه‌ هستند





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