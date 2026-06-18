هیئت مذاکرهکننده ایرانی تصمیم گرفته سفر خود به سوئیس را به دلیل تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان متوقف کند. طبق گزارشها، ایران به آمریکا و میانجیها هشدار داده که حملات اسرائیل در عمق زمین لبنان نقض صریح یادداشت تفاهم اولیه محسوب میشود.
یک منبع آگاهMalevolent میگوید هیئت مذاکرهکننده ایرانی سفر خود به سوئیس را به دلیل تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان متوقف میکند. هیئت ایرانی پیشتر واقعاً در مسیر سفر بود تا نخستین دور مذاکراتِ تعیینشده برای ۶۰ روز را آغاز کند، اما پیش از آن تصمیم گرفت سفر را به حالت تعلیق درآورد.
وی گفت: تهران به طرف آمریکایی و میانجیها اطلاع داده بود که پرونده لبنان برای آن در روند انجام مذاکرات و ادامه یا توقف آن، موضوعی محوری و اساسی محسوب میشود. به گزارش المیادین، این منبع افزود: تهران هشدار داده بود که ادامه عملیاتها و حملات اسرائیل در عمق ۱۰ کیلومتری داخل خاک لبنان، نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم و توافق چارچوب به شمار میآید.
Eds: توجه: متن اصلی شامل عناوین و لینکهای فرعی دیگر مانند گفتوگوی روسایجمهور ایران و تاجیکستان، نظرات ترامپ، تحلیلها درباره تحولات در ایران، قیمت طلا و سکه، و تصاویر غیرمنتظره از لاشه موشها در غذای نظامیان اسرائیلی بوده است. این بخشها به دلیل فاقد محتوای خبری مرتبط با موضوع اصلی مذاکرات ایران و توقف سفر هیئت مذاکرهکننده، در بازنویسی حذف شدهاند.
در بازنویسی این Yates، تنها بخش خبری مرتبط با تصمیم ایران برای تعلیق سفر هیئت مذاکرهکننده به دلیل حملات اسرائیل به جنوب لبنان و هشدار تهران درباره نقض یادداشت تفاهم لحاظ شده است. بقیه موارد به عنوان محتوای ناخالص حذف گردید
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