دبیرخانه کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا در خوزستان با اعلام توقف فعالیت غیرحضوری مراکز آموزشی در پنج شهرستان، محدودیت‌های جدید را ابلاغ کرد.

دبیرخانه کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا در استان خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای رسمی در شامگاه دوشنبه ۲۵ آبان، وضعیت بحرانی کیفیت هوا را تشریح کرد. این نهاد تصمیم گرفت تا با هدف صیانت از سلامت عمومی، فعالیت تمامی مراکز آموزشی و دانشگاه‌های پنج شهرستان را در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ به‌طور کامل غیرحضوری اعلام کند.

تشکیل کارگروه و تصمیم‌گیری اضطراری در خوزستان

دلایل اصلی این تصمیم، افزایش شدید آلودگی هوا ناشی از سوزاندن مزارع کشاورزی و تشدید غلظت آلاینده‌ها در فضای باز بوده است. همچنین پیش‌بینی پایداری شرایط جوی و احتمال ادامه یا افزایش غلظت آلاینده‌ها در روزهای آینده، کارگروه استانی را وادار به اتخاذ این اقدام پیشگیرانه کرد. این تصمیم مستقیماً برای حفظ سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و کلیه کارکنان آموزشی در مناطق درگیر اتخاذ شده است.

Also read چراغ‌های کریسمس در لندن روشن شد اما نگاه‌ها به صفحه گوشی خیره ماند

معرفی پنج شهرستان تحت پوشش تعلیق‌های آموزشی

بر اساس بخشنامه صادره، شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و شوشتر مشمول این محدودیت‌ها شده‌اند. در این پنج منطقه، تمامی مراکز آموزشی فعال به حالت غیرحضوری درآمده و از تشریفاتی کلاسیک دوری خواهند کرد. این اقدام گسترده نشان‌دهنده شدت گرفتاری هوایی در این کانون‌های جمعیتی است و نیازمند همکاری نزدیک والدین و نیروی آموزشی برای مدیریت دوران غیرحضوری است.

مسئولیت‌های سازمانی و اجرایی نهادهای دولتی

به منظور اجرای دقیق دستورالعمل‌ها، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور مکلف شده است تا توصیه‌های خودمراقبتی را برای گروه‌های حساس و عموم مردم از طریق صدا و سیمای مرکز خوزستان، خبرگزاری‌های استانی و روابط عمومی استانداری اطلاع‌رسانی کند. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی استان ملزم هستند تا زمان پایان دوره مخاطره، تمامی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های زمانی، مکانی و نوعی را مطابق مفاد دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا اجرا کنند.

محدودیت‌های ترافیکی و توقف فعالیت‌های عمرانی

توقف فعالیت‌های عمرانی آلاینده مانند خاک‌برداری و خاکریزی در شهرهای مذکور توسط شهرداری‌ها ضروری است. از عوامل راهنمایی و رانندگی خواسته شده تا با توقف وسایل نقلیه موتوری فاقد برچسب معاینه فنی، از تردد پلاک‌های شخصی، عمومی و دولتی جلوگیری کنند. شهرداری‌ها همچنین موظف به پایش مداوم و جلوگیری از سوزاندن زباله، ضایعات و لاستیک‌های فرسوده در مناطق شهری هستند و باید برای اطفا سریع هرگونه آتش‌سوزی آماده باشند.

ممنوعیت سوزاندن مزارع و کنترل واحدهای صنعتی

شلیک زباله و ضایعات در استان به‌ویژه مزارع کشاورزی به شدت ممنوع شده و جهاد کشاورزی استان مسئول نظارت و معرفی متخلفان به مراجع ذیصلاح است. شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و شرکت کشت و صنعت کارون ملزم به توقف سوزاندن مزارع خود تا پایان زمان مخاطره هستند. کلیه واحدهای صنعتی و نفتی در این شهرها نیز موظف به کنترل و جلوگیری از تشدید بیشتر آلودگی هوا هستند.