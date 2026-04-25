تعلیق فعالیت یک نهاد حقوق بشری برجسته در تونس، اختلال در تجارت جهانی به دلیل تنشها در تنگه هرمز و افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، نشاندهنده پیچیدگی و تشدید بحرانها در جهان است.
مقامات تونس فعالیت لیگ حقوق بشر تونس را به مدت یک ماه تعلیق کردند؛ اقدامی که این نهاد آن را بخشی از روند فزاینده محدودسازی جامعه مدنی و صداهای مستقل در این کشور میداند.
این گروه از اعضای چهارگانه گفتوگوی ملی بود که در سال ۲۰۱۵ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. این تصمیم در چارچوب الگوی گستردهتر محدودیتهای سیستماتیک علیه جامعه مدنی اتخاذ شده است. از زمان به دست گرفتن اختیارات گستردهتر توسط قیس سعید، رئیسجمهوری تونس، در سال ۲۰۲۱، سازمانهای حقوق بشری از تشدید فشارها علیه نهادهای مدنی، مخالفان سیاسی و رسانهها خبر دادهاند.
در ماه اکتبر نیز چندین سازمان برجسته از جمله انجمن زنان دموکرات و انجمن حقوق اقتصادی و اجتماعی تعلیق شدند. لیگ حقوق بشر تونس، که از منتقدان صریح رئیسجمهوری محسوب میشود، پیشتر هشدار داده بود که این کشور پس از تعلیق پارلمان و آغاز حکومت با فرمانهای اجرایی، به سمت اقتدارگرایی حرکت کرده است.
در مقابل، سعید تاکید کرده که آزادیها در تونس تضمین شده و او به دنبال دیکتاتوری نیست، هرچند تصریح کرده که هیچکس فراتر از قانون قرار ندارد. این سازمان همچنین اعلام کرده که در ماههای اخیر از بازدید زندانها و بررسی وضعیت بازداشتشدگان در چندین شهر منع شده است.
لیگ حقوق بشر تونس که در سال ۱۹۷۶ تاسیس شد، یکی از قدیمیترین نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان عرب و آفریقا به شمار میرود و نقش مهمی در روند گذار دموکراتیک تونس ایفا کرده است. تونس که پس از بهار عربی بهعنوان نمونهای موفق از گذار دموکراتیک شناخته میشد، اکنون با انتقادهای فزاینده بینالمللی به دلیل محدودیتها علیه جامعه مدنی و رسانهها روبهرو است.
زاید الهانی، روزنامهنگار سرشناس، نیز پس از انتشار مقالهای انتقادی درباره دستگاه قضایی بازداشت شده است؛ اقدامی که نگرانیها درباره وضعیت آزادی بیان در این کشور را تشدید کرده است. همزمان، تنگه هرمز، یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی و کالاهای صنعتی، شاهد اختلالاتی است.
تحلیل جدید PwC نشان میدهد حدود یکپنجم سوخت جت و گاز طبیعی مایع جهان، به همراه حجم قابل توجهی از آمونیاک، گوگرد و آلومینیوم از این مسیر عبور میکند؛ موضوعی که هرگونه اختلال در آن را به یک شوک جهانی تبدیل میکند. اختلال اخیر که در پی تشدید تنشهای منطقهای و بسته شدن حریم هوایی رخ داده، نسبت به بحرانهای قبلی زنجیره تامین پیچیدهتر و گستردهتر ارزیابی شده است.
صادرات گاز طبیعی مایع به زیرساختهای تخصصی وابسته است و انعطافپذیری کمتری دارد، که خطر کمبود فوری و افزایش قیمتها در بلندمدت را به همراه دارد. حدود ۵۰۰ هزار کانتینر در شبکههای لجستیکی خلیج فارس متوقف شده و دسترسی به برخی گلوگاههای اصلی تجارت نیز محدود شده است. واکنش کشورهای منطقه تاکنون بر تابآوری واکنشی استوار بوده - یعنی تغییر مسیر محمولهها و استفاده از مسیرهای جایگزین - اما این رویکرد دیگر کافی نیست.
عبور از این بحران نیازمند تغییرات ساختاری از جمله سرمایهگذاری در کریدورهای جایگزین، یکپارچهسازی شبکههای حملونقل ریلی، دریایی و هوایی، توسعه ابزارهای دیجیتال برای مدیریت زنجیره تامین و تقویت همکاریهای فرامرزی است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که تجارت جهانی وارد مرحلهای پراکندهتر شده و تنشهای سیاسی و تغییر ائتلافها، الگوهای تجاری را دگرگون کرده است. سرمایهگذاریهای زیرساختی در کشورهای خلیج فارس میتواند فرصتهایی برای جذب جریانهای جدید تجارت ایجاد کند.
در حوزه نظامی، ناو مستقر در نورفولک، دوره تعمیرات و بهروزرسانی برنامهریزیشده خود را زودتر از موعد به پایان رسانده است؛ اقدامی که در شرایط افزایش تقاضا برای حضور نظامی آمریکا در مناطق مختلف جهان، اهمیت راهبردی دارد. ناو یواساس تئودور روزولت نیز اخیراً عملیات معمول خود را در اقیانوس آرام انجام داده و احتمال میرود بهزودی برای ماموریت جدید اعزام شود.
مقصد این ناو اعلام نشده، اما گمانهزنیها از احتمال اعزام آن به خاورمیانه برای جایگزینی یکی از ناوهای مستقر در منطقه حکایت دارد. در حوزه عملیاتی فرماندهی مرکزی (سنتکام) ناوهای یواساس جورج اچ. دبلیو. بوش، آبراهام لینکلن و یواساس جرالد آر.
فعالیت میکنند. این تحولات نشاندهنده افزایش تنشها و آمادگیهای نظامی در منطقه است و میتواند تاثیرات گستردهای بر ثبات و امنیت بینالمللی داشته باشد. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که جهان با چالشهای متعددی از جمله بحرانهای اقتصادی، تغییرات آب و هوایی و مناقشات سیاسی روبرو است و نیاز به همکاری و دیپلماسی برای حل این مشکلات بیش از پیش احساس میشود
تونس حقوق بشر تنگه هرمز تجارت جهانی آمریکا خاورمیانه قیس سعید Pwc ناو هواپیمابر