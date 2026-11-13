مرسدس‌بنز به دلیل ناکامی در کاهش هزینه‌ها، تمامی سرمایه‌گذاری‌های آلمان را متوقف کرد. با تهدید به تعطیلی سایت‌ها و رقیب چینی، آینده شغل‌های صنعتی این کشور در خطر جدی قرار دارد.

شرکت مرسدس‌بنز در واکنش به فشارهای فزاینده ناشی از هزینه‌های بالای تولید در آلمان، رسماً اعلام کرد تمامی پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید خود در کارخانه‌های این کشور را متوقف کرده است. این تصمیم استراتژیک در حالی اتخاذ شده که بحران ساختاری در صنعت خودروسازی آلمان به ابعاد نگران‌کننده‌ای رسیده و عملاً بزرگ‌ترین برنامه بازسازی تاریخ شرکت فولکس‌واگن را رقم زده است. علاوه بر این، ده‌ها هزار فرصت شغلی در مهم‌ترین بخش صنعتی این کشور اکنون در معرض تهدید جدی قرار گرفته‌اند.

تعلیق سرمایه‌گذاری مرسدس‌بنز و دلایل اجرایی

به گفته اعضای هیئت‌مدیره مرسدس‌بنز، این خودروساز بزرگ آلمانی به دلیل ناتوانی در دستیابی به توافق با شورای کارکنان و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری درباره کاهش هزینه‌های نیروی انسانی، اقدام به تعلیق کامل سرمایه‌گذاری‌ها کرده است. مایکل شیبه، مدیر تولید مرسدس‌بنز، صراحتاً اعلام کرد که مدیریت شرکت به‌طور مشترک تصمیم گرفته است تمامی سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را در سایت‌های تولیدی آلمان متوقف کند.

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این تصمیم پس از آن گرفته شد که پیش‌تر کارکنان از مرسدس‌بنز خواسته بودند راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها ارائه دهند. مایکل شیبه در سپتامبر هشدار داده بود که در صورت حاصل نشدن پیشرفت ملموس در زمینه کاهش هزینه‌ها، احتمال تعطیلی دو کارخانه مرسدس‌بنز در آلمان وجود دارد. اکنون این هشدارها به واقعیت اجرایی نزدیک‌تر شده است.

تهدید تعطیلی کارخانه‌ها و واکنش مدیران

بریتا زیگر، یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره مرسدس‌بنز، با بیان اینکه همه تلاش می‌کنند از تعطیلی کارخانه‌ها به هر قیمتی جلوگیری شود، ابراز نگرانی کرد. او تأکید نمود که متأسفانه اکنون باید گزینه تعطیلی سایت‌های تولیدی را با جزئیات بیشتری بررسی کرد. این وضعیت نشان‌دهنده عمق بحران و جدیت مذاکرات معوقه با اتحادیه بزرگ کارگری آی‌جی متال است که همچنان ادامه دارد.

فولکس‌واگن نیز در این شرایط بحرانی قرار دارد و قرار است مذاکرات خود با اتحادیه آی‌جی متال را از تاریخ ۲۴ نوامبر آغاز کند. اگر اختلافات بر سر برنامه‌های تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانه‌ها تشدید شود، احتمال برگزاری اعتصاب در این غول خودروسازی از اواخر سال جاری میلادی وجود دارد. برنامه‌های فعلی فولکس‌واگن می‌تواند منجر به حذف حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی و تعطیلی حداکثر چهار کارخانه در آلمان شود.

گسترش بحران به زنجیره تأمین قطعات

بحران در صنعت خودروسازی آلمان به سرعت در حال گسترش به زنجیره تأمین قطعات است. شرکت شفلر (Schaeffler)، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی قطعات، هفته گذشته از برنامه حذف ۳۴۶۰ فرصت شغلی و تعطیلی پنج سایت تولیدی در اروپا خبر داد که چهار مورد از آنها در آلمان قرار دارند. این شرکت کاهش تقاضا برای خودروهای مجهز به موتور احتراق داخلی را دلیل اصلی این تصمیم اعلام کرد.

بر اساس گزارش شرکت مشاوره‌ای رولاند برگر، صنعت خودروسازی آلمان با چالش‌های پیش‌رو روبروست. طبق پیش‌بینی‌های ارائه شده، تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۲۰۰ هزار شغل در این صنعت ممکن است نابود شوند. این پیش‌بینی تکان‌دهنده نشان‌دهنده تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی و صنعتی آلمان در دهه آینده است.

رقابت با خودروسازان چینی و آینده بازار اروپا

وضعیت وخیم‌تر صنعت خودروی آلمان با کاهش نقش چین به‌عنوان یکی از منابع اصلی سودآوری خودروسازان آلمانی، در پی تشدید رقابت خودروسازان چینی ایجاد شده است. در همین حال، خودروسازان چینی در حال افزایش سهم خود از بازار اروپا هستند که باعث شده مدیران صنعت خودرو خواستار حمایت‌های تجاری و اتخاذ تدابیر حفاظتی از سوی کمیسیون اروپا شوند. این فشارهای خارجی و داخلی، آینده صنعت خودروی آلمان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و نیازمند بازنگری اساسی در استراتژی‌های تولید و هزینه‌ها است.