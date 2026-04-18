گزارشها حاکی از آن است که شرکت هواپیمایی ایر کانادا به دلیل پیامدهای جنگ در ایران، از جمله کمبود و افزایش شدید قیمت سوخت جت ، خدمات خود را به فرودگاه بینالمللی جان اف کندی نیویورک در طول تابستان به حالت تعلیق در میآورد. این پروازها که از تورنتو و مونترال به مقصد نیویورک انجام میشد، از ۱۱ خرداد متوقف و در سوم آبان از سر گرفته خواهد شد. ایر کانادا اعلام کرده است که با مشتریان متأثر از این تصمیم، گزینههای جایگزین سفر را ارائه خواهد داد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده است که ممکن است آتشبس با ایران را تمدید نکند، مگر اینکه تا روز چهارشنبه توافق بلندمدتی برای پایان جنگ حاصل شود. او هشدار داده است که در صورت عدم توافق، محاصره بنادر ایران ادامه یافته و ممکن است مجدداً مجبور به بمباران شوند. با این حال، ترامپ همچنین از دریافت «خبرهای نسبتاً خوب» در مورد ایران خبر داده، اما از ارائه جزئیات خودداری کرده و گفته است که اوضاع در خاورمیانه رو به بهبود است. او همچنین به نقل از شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، اعلام کرده که وی از بازگشایی تنگه هرمز ابراز خرسندی کرده است. از سوی دیگر، سناتورهای ارشد دموکرات، از جمله جین شاهین، چاک شومر و الیزابت وارن، از تصمیم احتمالی دولت آمریکا برای کاهش تحریمها علیه روسیه انتقاد کرده و آن را پیامی نادرست در شرایط کنونی دانستهاند. آنها اشاره کردهاند که پوتین یکی از بزرگترین ذینفعان جنگ علیه ایران بوده و درآمدهای نفتی روسیه در ماه گذشته افزایش یافته است. در همین راستا، اتحادیه اروپا نیز آمادگی خود را برای از سرگیری ذخایر سوخت جت و اشتراکگذاری آن میان کشورهای عضو اعلام کرده است. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، دن یورگنسن، اعلام کرده که اتحادیه بر ذخایر سوخت و ظرفیتهای پالایش نظارت بیشتری خواهد داشت و منابع را هماهنگ خواهد کرد. برخی خطوط هوایی اروپایی، از جمله لوفتهانزا و کیالام، از قبل پروازهای خود را به دلیل کمبود سوخت کاهش دادهاند. مقامات عربستان سعودی نیز مواضع متغیری در قبال جنگ ایران اتخاذ کردهاند. اگرچه در اظهارات عمومی از دیپلماسی حمایت میکنند، اما در محافل خصوصی از آمریکا خواستار اقدام نظامی بودهاند. برخی مقامهای سعودی نیز نگران پایان زودهنگام جنگ پیش از تضعیف کافی حکومت ایران هستند. عربستان سعودی به میانجیها اعلام کرده که از توافق حمایت میکند و خواستار پایان جنگ است، زیرا زیرساختهای نفتی و انرژی این کشور در جریان درگیری آسیب دیده است. در همین حال، نخستوزیر استرالیا، آنتونی آلبانیزی، از خبر بازگشایی تنگه هرمز استقبال کرده، اما بر شکنندگی اوضاع تأکید کرده و خواستار آمادگی برای عدم قطعیتها شده است. همچنین، گزارش شده که وزارت خزانهداری آمریکا برای دومین بار به خرید نفت روسیه که در حال حاضر در دریا است، چراغ سبز نشان داده است، که این مجوز تا ۲۶ اردیبهشت اعتبار دارد و به خریداران نفت اجازه میدهد از بسیاری از تحریمهای سنگین آمریکا علیه روسیه اجتناب کنند
