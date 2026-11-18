پرونده مهران محققی تا ۱۶ دسامبر موکول شد.同时، مقامات آمریکایی از افزایش حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی این کشور توسط عوامل مرتبط با ایران پرده برداشتند.

جلسه پنجم رسیدگی به پرونده جنجالی مهران محققی ، راننده‌ای که در اردیبهشت ماه سال جاری در منطقه ریچموندهیل تورنتو خودروی خود را به سمت تجمعات اعتراضی ایرانیان هدایت کرد، بدون تعیین موعد برای دادگاه علنی به پایان رسید. این دادگاه که چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳ (۱۸ نوامبر ۲۰۲۴) در شعبه ۱۰۱ دادگاه نیومارکت برگزار شد، با موافقت قاضی و دادستان، رسیدگی به تمامی مدارک و مراحل مقدماتی را تا چهارشنبه ۲۵ آذر ماه (۱۶ دسامبر ۲۰۲۴) در ساعت ۹ صبح به تعویق انداخت.

تعلیق دادگاه محققی به دلیل نیاز به بررسی مدارک جدید

در این نشست قضایی، نماینده قانونی تیم دفاع از مهران محققی اعلام کرد که متهم پس از گذشت یک مهلت قانونی ۳۰ روزه، موفق به دریافت گوشی تلفن همراه خود شده است که پیش‌تر توسط پلیس کانادا توقیف شده بود. وکیل مدافع با استناد به اهمیت محتویات این دستگاه الکترونیکی به عنوان یکی از ادله کلیدی دفاعی و همچنین نیاز به زمان برای تنظیم درخواست‌های حقوقی پیچیده و برآورد دقیق زمان مورد نیاز برای دادرسی، تقاضای تمدید مهلت رسیدگی را مطرح نمود.

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قاضی دادگاه با شنیدن استدلال‌های طرفین و موافقت دادستان پرونده، دستور داد که تمام تلاش‌های لازم برای بررسی این مدارک جدید انجام شود و دادگاه علنی مهران محققی در تاریخ تعیین شده در آذر ماه برگزار گردد. این تصمیم نشان‌دهنده پیچیدگی‌های فنی و حقوقی موجود در این پرونده است که ورود آن به مرحله محاکمه نهایی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

سیر زمانی حمله ریچموندهیل و واکنش‌های جامعه ایرانیان

ریشه‌های این پرونده به واقعه‌ای در ۲۰ اردیبهشت ماه (۱۰ مه) بازمی‌گردد که در پایان یک تجمع هزاران نفری از ایرانیان معترض در محله ریچموندهیل تورنتو رخ داد. در آن روز، مهران محققی با رانندگی خطرناک خودروی خود به سمت حاضران در تجمعات حمله کرد و پس از زیر گرفتن یک پیک موتوری که ارتباطی با تجمع نداشت و همچنین ایجاد خسارت به خودروی یکی از شهروندان ایرانی، قصد فرار از صحنه جنجال را داشت که با مداخله معترضان متوقف شد.

پس از آن، محققی با بیرون کشیدن پرچم جمهوری اسلامی از خودروی خود، اقدام به دویدن پیرامون آن و تهدید فیزیکی حاضران کرد تا اینکه نیروهای پلیس اقدام به بازداشت او نمودند. با وجود شدت این اقدامات و تهدید امنیت جانی شهروندان، متهم تنها یک روز پس از این حادثه با قرار وثیقه آزاد شد که این امر واکنش‌های تندی را در میان جامعه ایرانی-کانادایی برانگیخت.

نقش احزاب محافظه‌کار و کندی روند قضایی در کانادا

حزب محافظه‌کار کانادا به رهبری پیر پولی‌اور بارها قوانین فدرال مربوط به آزادی با وثیقه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را یک "سیاست درِ چرخان" توصیف کرده است. این حزب هشدار داده که این سازوکار قضایی موجب بازگشت فوری متهمان پرونده‌های خشونت‌آمیز به خیابان‌ها شده و امنیت عمومی را با خطر جدی مواجه می‌کند.

پس از گذشت بیش از شش ماه از وقوع حادثه ریچموندهیل و برگزاری پنج جلسه مقدماتی در ماه‌های متوالی، پرونده همچنان در مرحله تبادل مدارک و بررسی درخواست‌های پیش از محاکمه متوقف مانده است. مسائلی همچون انتظار وکیل مدافع برای دریافت سوابق تکمیلی پلیس و بررسی استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته توسط دادستانی، مانع از ورود پرونده به مرحله محاکمه شده و این روند کُند به نمادی از ناکارآمدی سیستم قضایی در نگاه برخی از اعضای جامعه ایرانی تورنتو تبدیل شده است.

هشدارهای دیپلوماسی سایبری و حملات به زیرساخت‌های آمریکا

هم‌زمان با ادامه مراحل مقدماتی پرونده محققی، تنش‌های دیپلماتیک دیگری نیز در جریان است. کریستوفر مالین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، در شهادت‌نامه‌ای که صبح چهارشنبه ۲۷ آبان ماه در نشست سالانه کنگره درباره تهدیدهای جهانی ارائه کرد، هشدار داد که عوامل سایبری حکومت ایران و مجرمان سایبری حامی این کشور، از زمان آغاز درگیری‌های منطقه‌ای در اوایل سال جاری، شبکه‌های زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده را هدف قرار داده‌اند.

وی افزود که از ماه فوریه، فعالیت‌های سایبری ایران به‌طور فزاینده‌ای بخش‌های حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آب، انرژی و خدمات مالی آمریکا را هدف قرار داده است. مالین اشاره کرد که حملات گذشته عمدتاً تاسیسات صنعتی با تدابیر امنیتی ضعیف را هدف گرفته و پیامدهای آن‌ها محدود بوده، اما آسیب‌پذیری فعلی سامانه‌ها می‌تواند به اختلال‌های گسترده‌تر و پیامدهای جدی منجر شود.

واکنش‌های مارکو روبیو به اخبار حملات سایبری اخیر

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، چهارشنبه ۲۷ آبان ماه در یک نشست رسانه‌ای در مانیل پایتخت فیلیپین اعلام کرد که هیچ "تهدید قریب‌الوقوعی" از سوی جمهوری اسلامی علیه خاک ایالات متحده وجود ندارد. او درباره اختلالات اخیر در سامانه‌های حمل‌ونقل و خدمات بانکی آمریکا گفت که کشورش هدف یک حمله سازمان‌یافته و فراگیر نیست و این رویدادها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که تمام نشانه‌های موجود حاکی از آن است که هر یک از این اختلالات توضیح یا علتی مستقل دارند و هیچ ارتباطی با مجرمان سایبری، عوامل متخاصم یا کشوری دیگر ندارند. وی همچنین با اشاره به نگرانی‌های عمومی گفت که مقام‌های آمریکایی هیچ نشانه یا مدرکی در اختیار ندارند که حاکی از ارتباط این رویدادها یا دخالت عوامل خرابکار باشد و بهترین راه مقابله با ابهام، اطلاع‌رسانی شفاف درباره یافته‌های مقام‌های مسئول است.