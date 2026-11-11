تعلیق پروازهای ایندیگو به عربستان تا ۹ آذر / تعلیق پروازها

شرکت هواپیمایی ایندیگو پروازهای خود به عربستان سعودی را به دلیل نگرانی‌های امنیتی تمدید کرد. جزئیات زمان‌بندی و تصمیمات جدید برای مسافران.

شرکت هواپیمایی ایندیگو با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، اعلام کرد که پروازهای خود به مقاصد مختلف عربستان سعودی را به دلیل نگرانی‌های جدی ایمنی و امنیتی به حالت تعلیق درآورده است. این شرکت هندوستانی تصمیم گرفته است پروازهای خود به شهرهای جده و مدینه را تا تاریخ ۲۱ نوامبر (معادل ۳۰ آبان) متوقف نگه دارد.

تمدید تعلیق پروازها به عربستان

بر اساس گزارش روزنامه دیلی پایونیر هند، این تصمیم پس از بررسی دقیق وضعیت امنیتی منطقه اتخاذ شده و شامل تمدید تعلیق پروازها به چهار شهر مهم عربستان سعودی می‌شود. علاوه بر دو شهر مقدس، پروازهای این شرکت به ریاض و دمام نیز تا تاریخ ۳۰ نوامبر (معادل ۹ آذر) متوقف خواهد بود.

Also read نیویورک‌تایمز: وزیر خزانه‌داری آمریکا به‌دلیل تهدید ایران به یک پایگاه نظامی منتقل شد

این شرکت هواپیمایی در بیانیه خود تأکید کرده است که تیم‌های عملیاتی آن به طور فعال با مسافران دارای بلیط برای این پروازهای تعلیق شده تماس گرفته‌اند. هدف از این ارتباطات ارائه گزینه‌های متنوع برای مدیریت سفرهای لغو شده به مشتریان است.

راهکارهای جایگزین برای مسافران

شرکت هواپیمایی ایندیگو سه راهکار اصلی را برای جبران خسارت ناشی از تعلیق پروازها پیشنهاد داده است. اولویت اول ارائه خدمات اسکان مجدد برای مسافران است تا بتوانند در زمان دیگری سفر خود را انجام دهند. این گزینه برای کسانی که عجله دارند یا برنامه‌های فوری دارند مناسب‌تر است.

گزینه دوم بازپرداخت کامل وجه بلیط به مسافران است. این روش برای کسانی که ترجیح می‌دهند سفر خود را به طور کلی لغو کنند یا برنامه‌های دیگری دارند، قابل استفاده است. همچنین گزینه سوم ترتیب arrangements جایگزین است که ممکن است شامل تغییر مسیر یا حمل‌ونقل زمینی باشد.

تاریخچه تعلیق پروازهای هندی

این اقدام جدید ادامه‌ای بر تصمیمات پیشین شرکت‌های هواپیمایی هند در خصوص امنیت پروازها به عربستان سعودی است. پیش از این، شرکت‌های هواپیمایی هند پروازهای خود به مقصد و از مبدا جده، ریاض و دمام را تا تاریخ ۲۵ اکتبر (معادل ۳ آبان) به حالت تعلیق درآورده بودند.

تصمیم فعلی نشان‌دهنده تشدید نگرانی‌ها درباره شرایط امنیتی در منطقه است. این شرکت با تمدید تعلیق پروازها، خط زمانی جدیدی را برای ارزیابی مجدد شرایط امنیتی تعیین کرده است.

هشدارهای امنیتی منطقه

در پشت صحنه این تصمیمات، هشدارهای قبلی سخنگوی نیروهای مسلح یمن درباره امنیت هوایی منطقه قرار دارد. این مقام یمن پیش‌تر به تمام شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی هشدار داده بود که از پرواز در حریم هوایی عربستان سعودی پرهیز کنند.

استثنا در این هشدار فقط شامل حریم هوایی شهرهای مقدس مکه و مدینه می‌شد. سایر مناطق هوایی عربستان سعودی به عنوان پرخطر شناسایی شده بودند. این هشدارها نقش مهمی در تصمیم‌گیری نهایی شرکت هواپیمایی ایندیگو ایفا کردند.

شرکت هواپیمایی ایندیگو با اتخاذ این رویکرد احتیاطی، سعی در حفظ استانداردهای ایمنی بالا برای مسافران خود دارد. این شرکت هندوستانی یکی از بزرگ‌ترین خطوط هوایی خصوصی در هند محسوب می‌شود و تصمیمات آن تأثیر گسترده‌ای بر صنعت هوانوردی منطقه دارد.