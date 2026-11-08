ارزیابی دوره‌ای ژئوپارک‌های قشم، ارس و طبس به دلیل محدودیت‌های سفر ارزیابان به ایران تا سال ۲۰۲۷ عقب افتاد. جزئیات و دلایل این تاخیر.

تاریخ ارزیابی دوره‌ای و تمدید عنوان ژئوپارک‌های جهانی در ایران به سال ۲۰۲۷ موکول شده است. این تصمیم که شامل مناطق قشم، ارس و طبس می‌شود، با هدف هماهنگی با فرآیندهای جدید یونسکو اتخاذ گردیده است. علیرضا امری‌کاظمی ، رئیس شبکه ژئوپارک‌های جهانی ایران، دلیل اصلی این جابجایی زمانی را نامساعد بودن شرایط منطقه‌ای برای سفر ارزیابان به کشور معرفی کرد. این تاخیر در حالی رخ می‌دهد که ساختار نظارتی یونسکو بر حفظ استانداردهای زیست‌محیطی و مدیریتی این مناطق تأکید ویژه‌ای دارد.

دلایل مدیریتی و سفر ارزیابان به ایران

علیرضا امری‌کاظمی صراحتاً اعلام کرد که محدودیت‌های سفر برای کارشناسان بین‌المللی، انجام بررسی‌های میدانی در زمان مقرر را غیرممکن ساخته است. ارزیابان مستقل یونسکو موظفند تا با حضور فیزیکی در محل، وضعیت حفاظت از میراث زمین‌شناختی و مشارکت جوامع محلی را بررسی کنند. عدم امکان این سفرها در بازه زمانی قبلی، منجر به تصمیم برای انتقال ارزیابی به سال ۲۰۲۷ شد. این اقدام با توجه به حساسیت‌های جغرافیایی و سیاسی منطقه انجام شده است.

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سوابق عضویت ژئوپارک قشم در یونسکو

منطقه ژئوپارک قشم که از جاذبه‌های طبیعی نظیر دره ستارگان، تنگه چاهکوه، غار نمکدان و جنگل‌های حرا برخوردار است، پیشینه‌ای پرفراز و نشیب در شبکه جهانی دارد. این منطقه نخستین بار در سال ۲۰۰۶ به عضویت یونسکو درآمد اما به دلیل عدم رعایت برخی معیارها، عضویت آن لغو شد. تلاش‌های مدیریتی منجر به اصلاح ساختار و رفع کاستی‌ها گردید که نتیجه آن بازگشت قشم به شبکه جهانی در سال ۲۰۱۷ بود.

چالش‌های مدیریتی در ژئوپارک ارس

در کنار قشم، ژئوپارک ارس نیز با انتقادات جدی در حوزه مدیریت مواجه بوده است. کارشناسان پیش از تعویق ارزیابی کلی، بر کمبود نیروی متخصص و نوسانات مدیریتی در این منطقه تأکید کرده‌اند. وجود کمبود بودجه و نیاز به توسعه زیرساخت‌ها نیز از دیگر دغدغه‌های اعلام شده توسط فعالان محیط زیستی است. این نگرانی‌ها نشان می‌دهد که فرآیند بهبود زیرساخت‌ها در ارس هنوز به کامل‌ترین شکل انجام نشده است.

فرآیند ارزیابی و سیستم کارت‌های رنگی

یونسکو هر چهار سال یک‌بار وضعیت ژئوپارک‌ها را با حضور دو ارزیاب مستقل بازبینی می‌کند. این بررسی‌ها شامل حفاظت از میراث، آموزش، توسعه پایدار و تعامل با مردم محلی است. نتیجه این ارزیابی‌ها در قالب سه کارت رنگی صادر می‌شود. کارت سبز به معنای تمدید چهارساله عنوان جهانی است، کارت زرد فرصت دو ساله برای رفع نواقص می‌دهد و کارت قرمز منجر به اخراج منطقه از لیست ژئوپارک‌ها می‌شود.

نشست شورای ژئوپارک‌ها در پاریس

در همین راستا، نشست یازدهم شورای ژئوپارک‌های جهانی یونسکو از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در شهر پاریس برگزار شد. در این گردهمایی مهم، ۸۱ پرونده بررسی و پیشنهاد ثبت ۱۱ ژئوپارک جدید برای تأیید نهایی ارسال شد. حضور فعال ایران در این فرآیندها و پیگیری برای تمدید عضویت مناطق مختلف، نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این میراث‌های طبیعی برای صنعت گردشگری و محیط زیست کشور است. مدیریت بهینه این مناطق برای حفظ عنوان جهانی در سال‌های آینده حیاتی است.