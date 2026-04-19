فدراسیون کشتی ایران برگزاری مسابقات انتخابی جام تختی را به دلیل شرایط جنگی تعلیق کرد. این تصمیم سرنوشت بسیاری از کشتی‌گیرانی که به دنبال کسب سهمیه حضور در جام تختی و انتخابی تیم ملی بودند را نامشخص ساخته است.

در حالی که پیش از این، برنامه‌ریزی‌ها حاکی از برگزاری مسابقات انتخابی جام تختی در دهه پایانی فروردین ماه بود، اما متأسفانه به دلیل تحولات ناگوار و شرایط جنگ ی حاکم بر منطقه، این رقابت‌های سرنوشت‌ساز به تعلیق درآمده است.

جام تختی همواره فرصتی مغتنم برای آن دسته از قهرمانان و مدعیان کشتی کشور بوده است که نتوانسته‌اند در مسابقات قهرمانی کشور، سهمیه مستقیم حضور در این رویداد بین‌المللی را کسب نمایند. این مسابقات انتخابی، مسیر دیگری را برای اثبات شایستگی و دستیابی به جواز حضور در جام تختی پیش روی این ورزشکاران قرار می‌داد و اکنون با این تعلیق، امیدهای آنان نیز با چالش جدی روبرو شده است.

در سال گذشته، روند برگزاری مسابقات به گونه‌ای بود که انتخابی جام تختی در اسفند ماه برگزار شد و خود رقابت‌های اصلی جام تختی در اردیبهشت ماه به انجام رسید. اما امسال، طبق آنچه از سوی فدراسیون کشتی اعلام شده بود، قرار بر این بود که ابتدا مرحله انتخابی در فروردین ماه برگزار شود و سپس پیکارهای اصلی جام تختی در خرداد ماه به روی تشک برود.

امسال، اهمیت جام تختی دوچندان بود، چرا که قرار بود این مسابقات به عنوان یکی از مراحل کلیدی و تعیین‌کننده در فرآیند انتخابی تیم ملی کشتی در اوزان مختلف آزاد و فرنگی، نقش ایفا کند. انتظار می‌رفت که مرحله نهایی گزینش بسیاری از نفرات راه‌یافته به تیم ملی، در همین رقابت‌ها مشخص گردد. اما متأسفانه، شرایط بحرانی و تحولات نظامی، تمامی این برنامه‌ریزی‌ها را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است و مشخص نیست که آیا اصلاً این مسابقات فرصت برگزاری را خواهند یافت یا خیر.

پس از حملات اخیر و خشونت‌بار رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به خاک ایران، تمامی فعالیت‌های ورزشی کشور به حالت تعلیق درآمده است. حمید یاری، رئیس سازمان لیگ کشتی، نیز در اظهاراتی تأیید کرده است که در حال حاضر، امکان برگزاری مسابقات انتخابی جام تختی وجود ندارد. وی با اشاره به وضعیت فعلی، ابراز داشت که با توجه به اینکه ما در مقطع آتش‌بس قرار داریم، و در صورت ادامه یافتن جنگ و تنش‌ها، این احتمال بسیار قوی وجود دارد که مسابقات جام تختی، که در چندین وزن به طور همزمان انتخابی تیم ملی نیز محسوب می‌شود، برگزار نگردد.

در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شود که به جای جام تختی، تورنمنت دیگری برای مشخص شدن تکلیف اوزان باقی‌مانده تیم ملی در نظر گرفته شود. با این حال، اگر شرایط به سمت آرامش پیش رود و جنگ خاتمه یابد و صلح برقرار گردد، فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم‌های ملی، پس از بررسی دقیق اوضاع، تصمیم‌گیری نهایی را در خصوص برگزاری جام تختی و نحوه انتخاب نفرات باقی‌مانده برای اوزان مختلف، اتخاذ خواهند کرد.

این وضعیت، ابهاماتی را برای آینده تیم ملی و برنامه‌های پیش روی کشتی‌گیران ایجاد کرده است و انتظار می‌رود با روشن شدن اوضاع، تصمیمات لازم اتخاذ شود تا حداقل بخشی از روند آماده‌سازی تیم ملی به روال عادی بازگردد.





