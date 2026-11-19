دونالد ترامپ اعلام کرد برای تصمیم‌گیری درباره ایران تا آغاز سال جدید میلادی عجله ندارد و ممکن است بر فشارهای اقتصادی تمرکز کند.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، در گفت‌وگویی تلفنی با باراک راوید ، خبرنگار آکسیوس، اعلام کرد که عجله‌ای برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره گام‌های بعدی واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی ندارد. این رهبر آمریکایی تصریح کرد که برای هرگونه اقدام نظامی جدید، دست‌کم تا آغاز سال جدید میلادی صبر خواهد کرد و وضعیت را پس از اول ژانویه ارزیابی خواهد کرد. این اظهارات که در روز پنجشنبه بیست‌وهشتم آبان و در بازگشت از چین ثبت شده است، حاکی از تغییر رویکرد احتمالی به سمت تداوم فشارهاست.

بررسی گزینه‌های استراتژیک ترامپ

گزارش‌های آکسیوس نشان می‌دهد که تعلیق اعلام‌شده توسط دونالد ترامپ می‌تواند نشانه‌ای از تمایل او به ادامه محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی باشد. با این حال، این رسانه احتمال دیگری را نیز مطرح کرده است؛ اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا ممکن است بخواهد فرصت کافی برای انجام یک اقدام نظامی پیش از آغاز به کار کامل کنگره جدید تحت کنترل حزب دموکرات را برای خود حفظ کند. این استراتژی به معنای ایجاد زمان کافی برای ارزیابی دقیق‌تر شرایط منطقه‌ای است.

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با این وجود، اخبار منتشرشده تأکید دارند که موضع دونالد ترامپ یک ثابت مطلق نیست و ممکن است در هر لحظه با تغییر رویه مواجه شود. حتی در صورتی که تصمیم به اجرای حمله نظامی قریب‌الوقوع گرفته شود، برنامه‌های عملیاتی خود را از دشمنان و عموم مردم پنهان خواهد نگه داشت. این سبک غیرقابل پیش‌بینی به سبک مذاکره و مدیریت بحران در دوران ریاست‌جمهوری او بازمی‌گردد.

تهدیدات تسلیحاتی و واکنش‌های امنیتی

دونالد ترامپ پیش‌تر در سخنرانی‌های خود به نشانه‌هایی اشاره کرده بود که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پس از نابودی احتمالی توان هسته‌ای‌اش توسط آمریکا، در حال تمرکز بر توسعه سلاح‌های بیولوژیک یا شیمیایی است. این اظهارات در پی گزارش‌های اخیر شبکه سی‌ان‌ان مبنی بر طرح احتمالی تهران برای انفجار یک بمب کثیف یا استفاده از سلاح شیمیایی در واشنگتن انجام شد. او در این زمینه سعی کرد نگرانی‌های عمومی را کاهش دهد.

در پاسخ به پرسش‌ها درباره این تهدیدات، رئیس‌جمهوری آمریکا تأکید کرد که مردم نباید نگران چنین احتمال‌هایی باشند. او در مصاحبه با شبکه خبری فاکس‌نیوز در شهر شنژن چین بیان کرد که دستیابی به سلاح هسته‌ای برای ایران بسیار دشوارتر است و تمرکز فعلی آن‌ها بر گازهای سمی و سلاح‌های بیولوژیک است. او با لحنی قاطع ابراز داشت که باید منتظر ماند و دید پس از اول ژانویه چه تحولاتی رخ خواهد داد.

تعهدات امنیتی و سابقه عملیات نظامی

وقتی خبرنگار از دونالد ترامپ پرسید که آیا این وعده برای پاسخ‌دهی شدید به هرگونه حمله، یک قول قطعی و نهایی است، او با صراحت پاسخ داد که بله، به مخاطبان خود قول می‌دهد که چنین خواهد کرد. او افزود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ایران را از بین خواهند برد و بهایی خواهند پرداخت که هیچ کشور دیگری در تاریخ نپرداخته است. این جملات بازتاب‌دهنده هشدارهای جدی امنیتی در سطح بین‌المللی است.

رسانه‌ها یادآوری می‌کنند که دونالد ترامپ در گذشته نیز رفتار مشابهی از خود نشان داده است. یک روز پیش از آغاز عملیات نظامی در اسفند ماه سال گذشته، او اعلام کرده بود که هنوز تصمیمی نگرفته است، در حالی که دستور حمله را صادر کرده بود. این الگوی رفتاری نشان می‌دهد که اظهارات عمومی او لزوماً بازتاب‌دهنده لحظه‌ای اقدامات نظامی یا دیپلماتیک در همان ساعت نیست و ممکن است دارای ابعاد استراتژیک متفاوتی باشد.

پیامدهای سیاسی برای کنگره و منطقه

تعلیق تصمیم‌گیری تا بعد از سال جدید میلادی می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر تعادل قوا در واشنگتن داشته باشد. اگر جمهوری اسلامی تا پایان سال جاری میلادی امتیاز خاصی ندهد، احتمالاً دونالد ترامپ زمان بیشتری را برای هماهنگی عملیات‌های نظامی پیش از تحویل قدرت به کنگره جدید تحت کنترل دموکرات‌ها اختصاص خواهد داد. این زمان‌بندی می‌تواند فرصت‌های استراتژیک یا تهدیدات جدیدی را برای منطقه خاورمیانه ایجاد کند.

در نهایت، وضعیت کنونی نشان‌دهنده یک مرحله انتظاری در سیاست خارجی ایالات متحده است. همه نگاه‌ها به تحولات پس از اول ژانویه معطوف است تا مشخص شود آیا آمریکا تمایل خود به محاصره اقتصادی را حفظ می‌کند یا وارد فاز نظامی جدیدی خواهد شد. این دوره گذار، حساسیت‌های امنیتی را در سطح جهانی افزایش داده و نیازمند رصد دقیق توسط نهادهای تحلیلی و رسانه‌ای است.