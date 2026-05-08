بر اساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت بازار سرمایه تا پایان روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت مانند قبل است و معاملات سهام همچنان متوقف خواهد بود. این تعطیلی در پی جنگ ۴۰ روزه تحمیلی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی رخ داده است. موافقان بازگشایی سهام معتقدند که این تعطیلی طولانی‌مدت می‌تواند به بحران اعتماد سیستمی، کاهش نقدشوندگی، قیمت‌گذاری نادرست دارایی‌ها و مسدود شدن کانال‌های ارتباطی اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر، کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه‌ای با مسئولان سازمان بورس، بر باز شدن کامل بورس و جلوگیری از متضرر شدن سهامداران تاکید کرد. همچنین، موضوعاتی مانند حراج شمش طلا، تعدیل نیرو و جزئیات واریز برای بازنشستگان نیز در این گزارش مطرح شده است.

روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای‌عالی بورس، فعالیت بازار سرمایه در سه روز ابتدایی هفته آینده (تا پایان روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) مانند هفته سپری‌شده خواهد بود. بنابراین گزارش، در پی وقوع جنگ ۴۰ روزه تحمیلی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، خرید و فروش سهام در بازار سرمایه از ۹ اسفند سال گذشته تا کنون متوقف شده است.

با این حال معاملات صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های طلا و گواهی سپرده برقرار است. در این شرایط موافقان بازگشایی سهام معتقدند که بازگشایی بازار سرمایه مزایای غیرقابل انکاری دارد که نباید نادیده گرفته شوند. اول، تعطیلی طولانی‌مدت اعتماد سهامداران خرد را فرسایش می‌دهد و می‌تواند به یک بحران اعتماد سیستمی تبدیل شود. دوم، نقدشوندگی بازار به شدت کاهش می‌یابد که خود مانعی برای ورود سرمایه‌های جدید و خروج سرمایه‌های سرگردان است.

سوم، تعطیلی بازار عملاً امکان قیمت‌گذاری دارایی‌ها را از بین می‌برد و می‌تواند منجر به کشف قیمت‌های نادرست در سامانه‌های موازی شود. چهارم، بازار سرمایه به عنوان یک شاخص پیشرو، نقش حیاتی در انتقال سیگنال‌های اقتصادی به سایر بخش‌ها دارد و تعطیلی آن این کانال ارتباطی را مسدود می‌کند. از منظر بین‌المللی نیز، تداوم تعطیلی می‌تواند تصویر بازار ایران را در نزد سرمایه‌گذاران خارجی مخدوش کند.

حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص با اشاره به جلسات کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار بورس گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای بررسی فعالیت بورس در شرایط جنگی، بازشدن کامل بازار سرمایه و جلوگیری از متضرر شدن سهامداران جلسه‌ای با مسئولان سازمان بورس برگزار کرد. وی توضیح داد: در این جلسه موضوعات به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و دغدغه‌های سهامداران مطرح شد تا در نهایت فعالیت بورس به درستی تنظیم شده و در آینده نزدیک بورس به طور کامل باز شده و فعالیت خود را از سر بگیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تاکید کمیسیون بر باز شدن کامل بورس است. مهمترین دغدغه کمیسیون این است که سهامداران حقیقی و حقوقی دچار ضرر و زیان نشوند و خرید و فروش‌ها براساس اطلاعات افشا شده صحیح انجام شود تا سهامداران به صورت هیجانی و احساسی اقدام به معامله نکنند که در آینده می‌تواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد.

ممکان افزود: بازار سرمایه باید مانند سایر کشورها به صورت واقعی قابل پیش‌بینی باشد و به عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری کارآمد فعالیت کند لذا جلب اعتماد و باور مردم به بورس و بازار سرمایه ضروری است. متاسفانه در حال حاضر ذهنیت نسبت به بازار سرمایه وجود ندارد این در حالی است که هدف قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها این بود که بازار سرمایه جایی برای سرمایه گذاری های خرد وکلان باشد.

وی در پایان جلب اعتماد مردم و سهامداران خرد و کلان را مهمترین اولویت بازار سرمایه دانست و گفت که در این صورت می‌توان از زیان مردم جلوگیری کرد تا بازار سرمایه بتواند به رسالت واقعی خود یعنی جذب سرمایه‌های خرد و کلان وحمایت از بخش تولید و صنعت عمل کند.





