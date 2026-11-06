تعطیلی مدارس و دانشگاهها در نوبت صبح و عصر در چند شهرستان لرستان به دستور مدیریت بحران
سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان اعلام کرد که به دلیل هشدارهای هواشناسی و برای حفظ ایمنی دانشآموزان، مدارس و دانشگاهها در شهرستانهای خرمآباد، چگنی، پلدختر، معمولان، رومشکان و الیگودرز در نوبت صبح و عصر تعطیل هستند.
در پی تداوم شرایط جوی نامساعد و صدور هشدارهای زرد و نارنجی هواشناسی توسط مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان لرستان، مدیریت بحران استانداری این استان دستورات فوری را برای حفظ جان شهروندان و کاهش خطرات احتمالی صادر کرده است.
بر این اساس، علیاصغر صفریراد، سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان با انتشار بیانهای رسمی اعلام نمود که تمامی مراکز آموزشی از جمله مدارس و دانشگاهها در نوبتهای صبح و عصر تعدادی از شهرستانهای تحت پوشش این هشدارها به طور کامل تعطیل خواهند شد. این تصمیم با هدف پیشگیری از حوادث ناشی از ریزش سنگ، طغیان رودخانهها و لغزندگی معابر در روزهای آتی اتخاذ شده است.
صفریراد تاکید کرد که این تعطیلیها بر اساس مصوبات ستاد مدیریت بحران استانداری و با توجه به دقت نظر کارشناسان هواشناسی صورت گرفته است.
Get an alert when there is news on CountryFollow Country