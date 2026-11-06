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تعطیلی مدارس در خوزستان و شهرهای خطرپذیر به دلیل هشدار قرمز هواشناسی

SharghDaily#1 in ایران
تعطیلی مدارس در خوزستان و شهرهای خطرپذیر به دلیل هشدار قرمز هواشناسی
ستاد مدیریت بحران خوزستان · هشدار قرمز هواشناسی · مدارس غیرحضوری

ستاد بحران خوزستان با توجه به هشدار قرمز و احتمال سیلاب، مدارس را در شهرستان‌های ایذه، دزفول و اندیمشک تعطیل و آموزش را آنلاین کرد. این تصمیم برای ایمنی دانش‌آموزان اتخاذ شد.

ستاد مدیریت بحران خوزستان در واکنش به هشدار سطح قرمز هواشناسی و پیش‌بینی جریان سیلاب‌های واهمه‌آور، دستور تعطیلی و تغییر شیوه آموزش در مدارس برخی شهرستان‌ها و بخش‌های استان را صادر کرده است. این تصمیم اجرایی برای روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اتخاذ شده و هدف آن حفظ جان دانش‌آموزان در برابر شرایط سخت جوی و خطرات ناشی از بارش‌های شدید است.

جزئیات تعطیلی و آموزش غیرحضوری در خوزستان

بر اساس ابلاغیه رسمی ستاد مدیریت بحران خوزستان، فعالیت کلیه مدارس در نوبت‌های صبح و بعدازظهر برای شهرستان‌های ایذه، اندیکا، صیدون، دزپارت، باغ‌ملک، لالی، مسجدسلیمان، گتوند و بخش‌های شهیون و سردشت شهرستان دزفول به حالت تعلیق درآمد. همچنین بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک و شهر ایذه نیز شامل این تصمیم شده‌اند. در این مناطق خاص، کلاس‌های درس به صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد برگزار خواهند شد تا از خروج دانش‌آموزان در روزهای بارانی جلوگیری شود.

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دلایل ایمنی و پیش‌بینی بارش‌های شدید

علت اصلی این اقدام، هشدار سطح قرمز هواشناسی برای روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ و احتمال بروز سیلاب و آب‌گرفتگی در معابر عمومی و مناطق مختلف شهرستان‌های یاد شده است. مسئولین محلی اعلام کرده‌اند که با توجه به شدت بارش‌های پیش‌بینی شده، ماندن دانش‌آموزان در خانه و تداوم فرآیند آموزش از راه دور، کم‌ریسک‌ترین و منطقی‌ترین راهکار برای مدیریت بحران جانی در استان خوزستان محسوب می‌شود.

تأثیرات احتمالی بر سایر مناطق و استان‌ها

علاوه بر شهرستان‌های خوزستان که مستقیماً درگیر سیلاب هستند، پیش‌بینی‌ها حاکی از فعالیت سامانه بارشی در سایر نقاط کشور از جمله گیلان، زنجان و تهران است. با وجود اینکه دستورالعمل فعلی تنها شامل خوزستان می‌شود، اما با توجه به شدت گرفتن بارش‌ها، احتمال تعطیلی یا تغییر شیوه آموزش در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز وجود دارد. مسئولان استانی در مناطق خطرپذیر دیگر باید وضعیت را پایش کنند و در صورت تشدید شرایط، اقدامات مشابهی را برنامه‌ریزی کنند.

تداوم آموزش در بستر فناوری اطلاعات

دانش‌آموزان و معلمان در مناطق تعطیل شده موظفند برای حفظ نظم آموزشی، در بستر شبکه شاد حضور یابند. این اقدام نشان می‌دهد که با وجود تعطیلی فیزیکی مدارس، روند تدریس و ارتباط آموزشی قطع نخواهد شد. دانش‌آموزان ایذه، دزفول، اندیمشک و سایر نقاط تحت پوشش هشدار قرمز باید برای ساعات صبح و عصر روز شنبه آماده دسترسی به کلاس‌های مجازی باشند و غیبت‌های موجهی برای این روز در نظر گرفته شود.

نتیجه‌گیری و توصیه‌های ایمنی به شهروندان

مدیریت بحران در خوزستان با تکیه بر هشدارهای دقیق هواشناسی، تصمیم گرفته است که اولویت اول و آخر خود را ایمنی جان انسان‌ها قرار دهد. شهروندان ساکن در مناطق پرباران، شهرستان‌های ایذه، باغ‌ملک، لالی و مناطق مسکونی نزدیک به رودخانه‌ها باید از خروج غیرضروری خودداری کنند و اخبار رسمی را دنبال نمایند. با توجه به احتمال آب‌گرفتگی معابر، حرکت با وسایل نقلیه در ساعات بارش شدید اکیداً ممنوع است و رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از خسارات جانی ضروری می‌باشد.

SharghDaily#1 in ایران

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