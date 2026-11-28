مدارس در شهرستان‌های کردستان و کرمانشاه برای پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا تعطیل شدند. جزئیات تعطیلی و شرایط دورکاری کارمندان را بخوانید.

مدارس و مراکز آموزشی در برخی از استان‌های کردستان و کرمانشاه به منظور پیشگیری از گسترش بیماری آنفلوآنزا و قطع زنجیره انتقال این ویروس، در تاریخ یکشنبه هشتم آذرماه سال ۱۴۰۵ تعطیل اعلام شدند. این تصمیم با توجه به برودت هوا و هشدارهای بهداشتی برای حفظ سلامت دانش‌آموزان اتخاذ گردیده است.

تصمیم شورای بحران کردستان برای تعطیلی

بر اساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری کردستان، کلیه مدارس در شهر و روستاهای شهرستان‌های سنندج، سقز، مریوان، بانه و دهگلان در نوبت‌های صبح و بعدازظهر روز یکشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۵ غیرحضوری شدند. این تصمیم مستقیماً با هدف جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا در میان دانش‌آموزان گرفته شده است.

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علاوه بر مدارس، تمامی فعالیت‌های موسسات زبان، باشگاه‌های ورزشی ویژه کودکان، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مهدکودک‌ها در این پنج شهرستان نیز در روز مذکور متوقف خواهد شد. این اقدام پیشگیرانه nhằm است که از تجمع کودکان در فضاهای بسته جلوگیری شود.

مدارس در سایر شهرستان‌های استان کردستان که در این مصوبه گنجانده نشده‌اند، طبق روال عادی و به صورت حضوری فعالیت خود را ادامه خواهند داد. این تفکیک نشان می‌دهد که تمرکز اصلی بر مناطقی است که احتمال شیوع بالاتری وجود دارد.

تعطیلی مدارس در کرمانشاه و سیرجان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد که فعالیت آموزشی تمامی مدارس شهرستان پاوه در همه مقاطع تحصیلی در روز یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ تعطیل است. آموزش در این شهرستان به صورت غیرحضوری و از طریق بستر دیجیتال شاد ارائه می‌شود. هدف از این تصمیم، حفظ سلامت دانش‌آموزان و مدیریت بهتر شرایط بحران بهداشتی است.

همچنین در استان کرمانشاه، همه مدارس شهرستان سیرجان در مقاطع مختلف تحصیلی تعطیل و آموزش‌ها به صورت غیرحضوری در سامانه شاد برگزار می‌شود. این هماهنگی استانی نشان‌دهنده اهمیت بالای موضوع سلامت عمومی در فصل سرما است.

شرایط دورکاری برای کارمندان و آینده تعطیلی‌ها

بانوان کارمند دارای فرزند خردسال تا پایان مقطع ابتدایی، در روزهایی که مدارس تعطیل یا غیرحضوری هستند، می‌توانند از امکان دورکاری استفاده کنند. این تسهیلات برای کاهش استرس والدین و حفظ تداوم کاری در شرایط بحران بهداشتی در نظر گرفته شده است.

با توجه به پیش‌بینی‌های موجود درباره احتمال شیوع بیشتر آنفلوآنزا به دلیل شرایط برودت هوا، احتمال تعطیلی مدارس در استان‌ها و شهرهای دیگر در تاریخ یکشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۵ وجود دارد. مسئولان مربوطه وضعیت را به دقت تحت نظر دارند و تصمیمات بعدی بر اساس گزارش‌های بهداشتی اتخاذ خواهد شد.