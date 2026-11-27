مدارس و مراکز آموزشی در استان‌های کردستان، چهارمحال و سیرجان به دلیل شیوع آنفلوآنزا در روز شنبه هفتم آذرماه تعطیل شدند.

شیوع گسترده ویروس آنفلوآنزا در برخی نقاط کشور، مدیریت آموزش و پرورش را برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وای‌فای کرده است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، روز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ به عنوان روزه با تعطیلی عمومی مدارس در چندین استان و شهر تعیین شده است. این اقدام با هدف قطعی زنجیره انتقال بیماری و حفاظت از سلامت دانش‌آموزان و کادر آموزشی صورت گرفته است. همچنین احتمال تعطیلی مدارس در مناطق دیگر نیز به دلیل پیش‌بینی‌های هوشیاری درباره گسترش بیماری وجود دارد.

مصوبات ویژه مدیریت بحران استان کردستان

شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان با تصویب طرح اضطراری، تمامی مراکز آموزشی این استان را برای روز شنبه هفتم آذرماه تعطیل اعلام کرد. هدف اصلی این اقدام، کنترل سریع شیوع آنفلوآنزا و جلوگیری از انتقال ویروس در محیط‌های شلوغ آموزشی است. بر اساس این مصوبه، فعالیت تمامی مدارس در سطح استان به صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی انجام خواهد شد.

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این دستورالعمل فقط مختص مدارس ابتدایی و متوسطه نیست، بلکه شامل تمامی نهادهای مرتبط با آموزش کودکان و نوجوانان نیز می‌شود. بنابراین، مؤسسات آموزش زبان، باشگاه‌های ورزشی ویژه کودکان، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و همچنین مهدکودک‌ها و کودکستان‌ها در این روز فعالیت نخواهند داشت. این گسترش دامنه تعطیلی نشان‌دهنده حساسیت بالای مقامات محلی نسبت به سلامت عمومی است.

برای تسهیل شرایط خانواده‌ها و کاهش دغدغه‌های کاری والدین، دستورالعمل خاصی برای کارمندان زن صادر شده است. بانوان کارمند دارای فرزند خردسال که هنوز به پایان مقطع ابتدایی نرسیده‌اند، می‌توانند در روزهای تعطیلی مدارس از حق دورکاری استفاده کنند. این حمایت‌های اجتماعی برای جلوگیری از آسیب‌های معیشتی ناشی از تعطیلی ناگهانی در نظر گرفته شده است.

وضعیت آموزشی در چهارمحال و بختیاری و شهرستان‌های اطراف

در استان چهارمحال و بختیاری نیز وضعیت آموزشی به شدت تحت تأثیر تصمیمات محلی قرار گرفته است. در شهرستان‌های کیار، فلارد و فرخشهر، فعالیت آموزشی در تمامی مقطع‌های تحصیلی برای روز شنبه هفتم آذرماه متوقف شده است. همچنین نواحی یک و دو شهرکرد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تعطیلی در آن‌ها لازم‌الاجراست.

برای جایگزینی آموزش حضوری، کلاس‌های درسی در این مناطق باید از طریق شبکه آموزشی شاد برگزار شود. این امر نیازمند آمادگی فنی دانش‌آموزان و معلمان برای استفاده از ابزارهای دیجیتال است. با این حال، در سایر شهرستان‌های استان و همچنین مناطق تابعه آموزش و پرورش عشایر، کلاس‌ها طبق روال عادی و به صورت حضوری برگزار خواهند شد. این تفاوت رویکرد نشان‌دهنده ارزیابی دقیق وضعیت اپیدمیولوژیک در هر منطقه است.

تعطیلی مدارس سیرجان و نگرانی‌های تنفسی

اداره آموزش و پرورش سیرجان در استان کرمان نیز تصمیم مشابهی گرفته و تعطیلی مدارس این شهرستان را برای روز شنبه هفتم آذرماه اعلام کرده است. دلیل این تصمیم مستقیماً به رویدادهای تلخ اخیر مرتبط می‌شود. دو دانش‌آموز پسر اهل سیرجان بر اثر بیماری‌های تنفسی حاد جان خود را از دست داده‌اند که باعث ایجاد نگرانی عمیق در جامعه محلی شده است.

افزایش ترس از بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا در میان مردم، سرعت بخشیدن به این تصمیم را ضروری کرد. آموزش غیرحضوری در سیرجان برای جلوگیری از تجمع دانش‌آموزان و کاهش ریسک انتقال ویروس‌های خطرناک تنفسی در نظر گرفته شده است. این اقدام نشان می‌دهد که سلامت جانی دانش‌آموزان اولویت اصلی مسئولان در برابر منافع آموزشی روزانه است.

بررسی وضعیت تهران و سایر اخبار مرتبط

در حالی که تمرکز اصلی بر شیوع بیماری است، سوالی درباره تعطیلی ادارات و مدارس تهران در صورت تداوم بارش‌ها مطرح شده است. پاسخ نهایی به این موضوع به بیانیه‌های استانداری تهران بستگی دارد و هنوز به صورت قطعی برای تمام سطوح اداری اعلام نشده است. با این حال، در حال حاضر اولویت اصلی مدیران آموزشی، پیشگیری از گسترش ویروس‌های فصلی است.

در کنار این اخبار سلامت و آموزشی، سایر اخبار مهم روز مانند وضعیت جاده‌های شمالی و تعطیلی یک‌طرفه جاده کندوان نیز گزارش شده است. همچنین پیش‌بینی‌های اقتصادی شامل ورود سکه امامی به کانال ۲۶۶ میلیون تومانی و قیمت روز طلا نیز در بازارهای مالی ردپایی دارد. اما هیچ‌کدام از این موارد جایگزین دغدغه اصلی سلامت عمومی و تصمیمات فوری آموزش و پرورش در روز شنبه هفتم آذرماه نیستند.