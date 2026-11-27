مدارس در استان‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری و شهرستان سیرجان روز شنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۵ به دلیل شیوع آنفلوآنزا تعطیل و آموزش غیرحضوری شد.

شیوع ویروس آنفلوآنزا در برخی نقاط کشور، دستورالعمل‌های جدیدی را برای سیستم آموزشی ایجاد کرد و منجر به تعطیلی گسترده مدارس در روز شنبه هفتم آذر ۱۴۰۵ گردید. این اقدام پیشگیرانه توسط مراجع ذی‌صلاح در استان‌های مختلف اتخاذ شد تا از گسترش بیشتر بیماری در میان دانش‌آموزان و پرسنل آموزشی جلوگیری به عمل آید.

اجرای تعطیلی مدارس در کردستان

بر اساس مصوبه رسمی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان، تمامی مراکز آموزشی این استان در روز شنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۵ به‌صورت غیرحضوری فعالیت خود را پیش خواهند برد. هدف از این تصمیم، کنترل دقیق موج شیوع آنفلوآنزا و قطع زنجیره انتقال بیماری در محیط‌های شلوغ آموزشی است.

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این دستورالعمل جامع است و تنها محدود به مدارس دولتی و غیردولتی نمی‌شود. موسسات آموزش زبان، باشگاه‌های ورزشی ویژه کودکان، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، همچنین مهدکودک‌ها و کودکستان‌ها در سراسر استان کردستان در این روز فعالیت نخواهند داشت و تمامی فعالیت‌های حضوری متوقف است.

برای تسهیل شرایط خانواده‌ها و کاهش فشار بر والدین، وزارت یا مراجع مربوطه امکان دورکاری را برای بانوان کارمند دارای فرزند خردسال تا پایان مقطع ابتدایی در این روزها مهیا کرده‌اند. این امتیاز ویژه به مادران کمک می‌کند تا بدون نگرانی از سلامت فرزندانشان، به وظایف شغلی خود رسیدگی کنند.

وضعیت آموزشی در چهارمحال و بختیاری

در استان چهارمحال و بختیاری نیز شرایط مشابهی حاکم است. فعالیت آموزشی در کودکستان‌ها و کلیه مقاطع تحصیلی مدارس در شهرستان‌های کیار، فلارد، فرخشهر، به همراه نواحی یک و دو شهرکرد در روز شنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۵ تعطیل اعلام شده است.

آموزش در این مناطق تعطیل شده به‌صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد برگزار خواهد شد. این تصمیم مستقیماً با هدف حفاظت از سلامت دانش‌آموزان در برابر خطر بیماری‌های تنفسی اتخاذ شده است.

با این حال، فعالیت آموزشی مدارس در سایر شهرستان‌های این استان، مناطق تابعه و همچنین منطقه آموزش و پرورش عشایر طبق روال عادی و به‌صورت حضوری ادامه خواهد داشت. این تفکیک منطقه‌ای نشان‌دهنده مدیریت دقیق وضعیت بر اساس نرخ شیوع در هر ناحیه است.

تعطیلی مدارس در شهرستان سیرجان

آموزش و پرورش سیرجان نیز اعلام کرد که در پی درگذشت دو دانش‌آموز پسر سیرجانی و افزایش نگرانی عمومی درباره بیماری‌های تنفسی، مدارس شهرستان سیرجان در روز شنبه هفتم آذر ۱۴۰۵ تعطیل شدند.

پس از این اتفاق تلخ، تصمیم بر این شد که آموزش در سیرجان به‌صورت غیرحضوری برگزار شود تا از تجمع دانش‌آموزان و احتمال گسترش بیماری‌های مشابه جلوگیری به عمل آید. این اقدام نشان‌دهنده حساسیت بالای مسئولان محلی نسبت به سلامت جسمانی دانش‌آموزان است.

با توجه به پیش‌بینی‌های کارشناسان درباره احتمال شیوع آنفلوآنزا در مناطق دیگر کشور، وجود احتمال تعطیلی مدارس در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز در روز شنبه هفتم آذر ۱۴۰۵ مطرح است.

مسئولان بهداشت و آموزش و پرورش در حال رصد دقیق وضعیت سلامت عمومی هستند و در صورت افزایش آمار بیماران، ممکن است تصمیمات مشابهی برای سایر مناطق اتخاذ شود. شهروندان موظف هستند تا اخبار رسمی را از کانال‌های معتبر وزارت آموزش و پرورش دنبال کنند.